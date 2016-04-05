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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 12 гру, 2023 17:11
В ЕС 37% жителей против принятия новых стран, а 35% — за. Среди тех, кто голосует за расширение, Украина пользуется самой высокой поддержкой членства. За нее высказались 37%, против — 33%. Самыми решительными сторонниками расширения ЕС оказались румыны — 51%. Но Украину хотят видеть в ЕС только 30% граждан этой страны, — опрос YouGov и Datapraxis.
The Economist «Владимир Зеленский пытается вывести Конгресс из паралича».
В декабре 2022 года Владимира Зеленского, президента Украины, восторженно приветствовали, когда он выступал на совместном заседании Конгресса. «Вопреки всем мрачным и обреченным сценариям, Украина не пала. Украина жива и здорова», — заявил он под аплодисменты и бурные овации. Но как долго Украина сможет продержаться? Спустя год, когда Зеленский совершает очередную поездку в Вашингтон, мрачные настроения возвращаются. Президент Джо Байден предупредил, что деньги на военную и экономическую помощь Украине практически закончились. Пакеты вооружений для Украины уже сокращаются. Но сколько бы Байден ни предупреждал, что от поддержки Украины зависит мировой порядок и безопасность Америки, ему с сентября не удается убедить Конгресс выделить дополнительные средства. Белый дом надеется, что личная харизма Зеленского сможет разблокировать ситуацию. По словам чиновников, актер, ставший военным лидером, является лучшим защитником своей страны. Но в эти дни друзья Украины становятся все более унылыми. То, что должно быть двухпартийной миссией по поддержке пострадавшей демократии, стало заложником глубоко партийного вопроса: Республиканцы настаивают на том, что помощь Украине зависит от ужесточения правил предоставления убежища для сдерживания миграции через южную границу Америки. В Европе настроения тоже рискуют обернуться против затянувшегося конфликта. Ожидалось, что на европейском саммите 14 и 15 декабря будет одобрена дополнительная помощь ЕС в размере 50 млрд евро и начало официальных переговоров о вступлении Украины в ЕС. Но Венгрия блокирует оба этих шага, и соглашение может оказаться невозможным. Зеленский встретился с ее лидером Виктором Орбаном в Буэнос-Айресе, в кулуарах инаугурации президента Аргентины Хавьера Милея. Но их обмен мнениями, который Зеленский назвал «откровенным», похоже, мало что изменил в Орбане. Ослабление поддержки Украины со стороны Запада совпадает с растущими проблемами для Зеленского внутри страны: провал контрнаступления Украины с целью прорыва российских линий; экономическое давление, поскольку Россия проводит очередную зимнюю атаку на электроэнергетическую систему Украины, используя ракеты и беспилотники; и возникновение внутриполитических расколов. Ухудшение ситуации на любом из этих фронтов, скорее всего, приведет к обострению других.
Белый дом сообщил, что Байден пригласил Зеленского в Вашингтон, «чтобы подчеркнуть непоколебимую приверженность Соединенных Штатов поддержке народа Украины, который защищает себя от России». Но Белый дом знает, что власть над кошельком находится в руках Конгресса, чья приверженность Украине колеблется как никогда, особенно сейчас, когда приверженцы «Америки прежде всего», критически настроенные по отношению к Украине, воодушевлены перспективой победы Дональда Трампа в республиканской президентской номинации. Администрация запросила 61 миллиард долларов на помощь Украине, включая средства на пополнение американских арсеналов. Высокопоставленные чиновники Зеленского выражают уверенность или или, возможно, просто надежду, что деньги будут получены, если не до того, как Конгресс уйдет на рождественские каникулы, то в начале нового года. Но представители Конгресса, участвующие в переговорах, говорят, что задержка еще больше усложнит достижение соглашения из-за предвыборных настроений, боязни разозлить избирателей расходами на иностранные войны и необходимости принять законопроекты о расходах, чтобы избежать закрытия федерального правительства. 7 декабря Дэвид Кэмерон, совершающий свою первую поездку в Вашингтон в качестве министра иностранных дел Великобритании, предпринял необычный шаг - вмешался в американские дебаты, призвав Конгресс принять пакет помощи. «Если за эти деньги не проголосуют, улыбаться будут только два человека. Один из них – Владимир Путин в России. Другой – Си Цзиньпин в Пекине. Не знаю, как вы, но я не хочу делать рождественский подарок ни одному из этих людей», – заявил он на форуме по безопасности в Аспене.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Вів 12 гру, 2023 17:14, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 12 гру, 2023 17:12
Успіх написав:
Яких нах 36міс?!!!
Правильно, не 36міс, а чарівна формула 36×30+90+... до кордонів 91. А кому не подобається, забороронимо виїзд з зони БД, як Порошенко з країни.
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Додано: Вів 12 гру, 2023 17:32
flyman написав: Успіх написав:
От я в даній ситуації, що склась виню як ухилянтів, так і тих всіх, що "на горі". І мені, як і Фрізу - вони всі під одну гребінку - винуваті!(І Зе, і За, і інші)
1. Ухилянти - що вони собі думали 21міс? Що їх завжди буде оминати? А ті, що в окопах - вони вічні/залізні і їм подобається отак сидіти в окопах/бліндажах під обстрілами безстроково?
Якщо ні, якщо все чудово розуміли, що і нас потрібно міняти і їх це зачепить - то будо ДІЯТИ!
Тобто, хоч рік тому мали ухилянти:
- стукати до влади, щоб робили демобілізації/ротації 6міс. через 6міс, чи рік через рік!
- стукати до влади, щоб добряче вкопатись і тримати міцну оборону доти, доки не дадуть х3 або х4 зброї/техніки більше, ніж є в наявності у ворога. А поки не дадуть - жодних контрнаступів!
- стукати до влади, щоб запускали різні військові заводи/фабрички і казати: "ми шалено хочемо допомагати збирати дрони, чи збирати нашу техніку, виготовляти снаряди і т.п!"
- одним словом бути активними! Активним тилом, а не пасивними ухилянтами!(тоді і повага була б до вас)
2. Ті, що "на горі" - вас же там докуя! Ніхто не спромігся?! Невже за 21 місяць не можна було прописати "чіткі правила"?!
Невже не можна було до цього часу усе розкласти по полицях?
- прописати чіткі терміни зміни/заміни фронтовиків
- прописати, щоб мобілізовані точно йшли на такі провесії, у яких вони хоч щось вміють/розуміються
- прописати, що раніше 3х міс. навчання - нікого на вогневу не пошлють(щоб не боялись)
- гарно рекламувати вступ до ЗСУ
І т. д.
І тоді було б - все Україна!
п.с.
А оте, що вони аж за 21міс. спохватились і в горячці якихось 36міс пропонують воювати і 90днів відпочивати... - то зразу їх хочеться послати нах!
Яких нах 36міс?!!!
18, або максимум 24 міс! Це - максимум!!!
І не 90днів відпочинок, а аналогічно відпрацьованих/відвойованих місяців!
Тобто 18міс провів на фронті - то і 18міс. відпочиваєш, якщо 24 - то 24 відпочиваєш!
Влада і ухилянти - ДумайТЕ!!! Бо кров нагла вас залиє!!!
Успіх - ШІ генератор тексту
Що, реально немає що відповісти по пунктах?
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Додано: Вів 12 гру, 2023 17:33
lapay написав:
чарівна формула 36×30+90+
Можна розтлумачити формулу?
36міс на фронті
90днів - відпустка
А 30 - це що?
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Додано: Вів 12 гру, 2023 17:37
lapay написав: Успіх написав:
Яких нах 36міс?!!!
Правильно, не 36міс, а чарівна формула 36×30+90+... до кордонів 91. А кому не подобається, забороронимо виїзд з зони БД, як Порошенко з країни.
Успіх написав: lapay написав:
чарівна формула 36×30+90+
Можна розтлумачити формулу?
36міс на фронті
90днів - відпустка
А 30 - це що?
Шукай анекдот про слона, мишу, хобот і вічний кайф.
Востаннє редагувалось flyman
в Вів 12 гру, 2023 17:41, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 12 гру, 2023 17:38
Успіх написав: flyman написав: Успіх написав:
От я в даній ситуації, що склась виню як ухилянтів, так і тих всіх, що "на горі". І мені, як і Фрізу - вони всі під одну гребінку - винуваті!(І Зе, і За, і інші)
1. Ухилянти - що вони собі думали 21міс? Що їх завжди буде оминати? А ті, що в окопах - вони вічні/залізні і їм подобається отак сидіти в окопах/бліндажах під обстрілами безстроково?
Якщо ні, якщо все чудово розуміли, що і нас потрібно міняти і їх це зачепить - то будо ДІЯТИ!
Тобто, хоч рік тому мали ухилянти:
- стукати до влади, щоб робили демобілізації/ротації 6міс. через 6міс, чи рік через рік!
- стукати до влади, щоб добряче вкопатись і тримати міцну оборону доти, доки не дадуть х3 або х4 зброї/техніки більше, ніж є в наявності у ворога. А поки не дадуть - жодних контрнаступів!
- стукати до влади, щоб запускали різні військові заводи/фабрички і казати: "ми шалено хочемо допомагати збирати дрони, чи збирати нашу техніку, виготовляти снаряди і т.п!"
- одним словом бути активними! Активним тилом, а не пасивними ухилянтами!(тоді і повага була б до вас)
2. Ті, що "на горі" - вас же там докуя! Ніхто не спромігся?! Невже за 21 місяць не можна було прописати "чіткі правила"?!
Невже не можна було до цього часу усе розкласти по полицях?
- прописати чіткі терміни зміни/заміни фронтовиків
- прописати, щоб мобілізовані точно йшли на такі провесії, у яких вони хоч щось вміють/розуміються
- прописати, що раніше 3х міс. навчання - нікого на вогневу не пошлють(щоб не боялись)
- гарно рекламувати вступ до ЗСУ
І т. д.
І тоді було б - все Україна!
п.с.
А оте, що вони аж за 21міс. спохватились і в горячці якихось 36міс пропонують воювати і 90днів відпочивати... - то зразу їх хочеться послати нах!
Яких нах 36міс?!!!
18, або максимум 24 міс! Це - максимум!!!
І не 90днів відпочинок, а аналогічно відпрацьованих/відвойованих місяців!
Тобто 18міс провів на фронті - то і 18міс. відпочиваєш, якщо 24 - то 24 відпочиваєш!
Влада і ухилянти - ДумайТЕ!!! Бо кров нагла вас залиє!!!
Успіх - ШІ генератор тексту
Що, реально немає що відповісти по пунктах?
Один ШІ може стільки задати питань, що і сім мудреців не зможуть відповісти (c) народна мудрість
Востаннє редагувалось flyman
в Вів 12 гру, 2023 17:43, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 12 гру, 2023 17:41
flyman написав:
стільки задати питань
Добре, потім не плач, що тебе десь ТЦК скрутили в АТБ, чи на зупинці електрички
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