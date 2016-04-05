Успіх написав:

От я в даній ситуації, що склась виню як ухилянтів, так і тих всіх, що "на горі". І мені, як і Фрізу - вони всі під одну гребінку - винуваті!(І Зе, і За, і інші)1. Ухилянти - що вони собі думали 21міс? Що їх завжди буде оминати? А ті, що в окопах - вони вічні/залізні і їм подобається отак сидіти в окопах/бліндажах під обстрілами безстроково?Якщо ні, якщо все чудово розуміли, що і нас потрібно міняти і їх це зачепить - то будо ДІЯТИ!Тобто, хоч рік тому мали ухилянти:- стукати до влади, щоб робили демобілізації/ротації 6міс. через 6міс, чи рік через рік!- стукати до влади, щоб добряче вкопатись і тримати міцну оборону доти, доки не дадуть х3 або х4 зброї/техніки більше, ніж є в наявності у ворога. А поки не дадуть - жодних контрнаступів!- стукати до влади, щоб запускали різні військові заводи/фабрички і казати: "ми шалено хочемо допомагати збирати дрони, чи збирати нашу техніку, виготовляти снаряди і т.п!"- одним словом бути активними! Активним тилом, а не пасивними ухилянтами!(тоді і повага була б до вас)2. Ті, що "на горі" - вас же там докуя! Ніхто не спромігся?! Невже за 21 місяць не можна було прописати "чіткі правила"?!Невже не можна було до цього часу усе розкласти по полицях?- прописати чіткі терміни зміни/заміни фронтовиків- прописати, щоб мобілізовані точно йшли на такі провесії, у яких вони хоч щось вміють/розуміються- прописати, що раніше 3х міс. навчання - нікого на вогневу не пошлють(щоб не боялись)- гарно рекламувати вступ до ЗСУІ т. д.І тоді було б - все Україна!п.с.А оте, що вони аж за 21міс. спохватились і в горячці якихось 36міс пропонують воювати і 90днів відпочивати... - то зразу їх хочеться послати нах!Яких нах 36міс?!!!18, або максимум 24 міс! Це - максимум!!!І не 90днів відпочинок, а аналогічно відпрацьованих/відвойованих місяців!Тобто 18міс провів на фронті - то і 18міс. відпочиваєш, якщо 24 - то 24 відпочиваєш!Влада і ухилянти - ДумайТЕ!!! Бо кров нагла вас залиє!!!