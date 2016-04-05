Додано: Вів 12 гру, 2023 19:23

mephala написав: мене дивує що у декого не вистачає клепки зрозуміти що як у бізнесі не тільки платять зарплатню а ще й контролюють як за неї працюють то й державних службовців потрібно контролювати так само а не тільки скинутись податками на їх зарплату. мене дивує що у декого не вистачає клепки зрозуміти що як у бізнесі не тільки платять зарплатню а ще й контролюють як за неї працюють то й державних службовців потрібно контролювати так само а не тільки скинутись податками на їх зарплату.

Поясню тому хто не може навіть свою якість сплати податків проконтролювати.1 Бізнес контролює СВОЄ.СВОЇ гроші, СВОЇ технології .2 А раз так то вимагати від Бізнесу контролювати когось - це маразм, по тій простій причині що Бізнес проти того щоб хтось контролював його, а тому не може ХОТІТИ контролювати когось.Тепер до формулНевже важко зрозуміти.1 От вирахував я що в середньому кожен за рік отримує на 1225 доларів товарів/послуг.( я можу бути не правий в абсолютній цифрі і по факту реальні цифри знаходяться десь в межах 1000-2000 доларів) , але по суті треба признатиМи всі ОТРИМУЄМО товари/послуги з БЮДЖЕТУ, який ми ж і наповнюємо2 При цьомуЯкщо мефала САМОСТІЙНО порахує СВОЇ платежі і побачить що- то після цього чи буде вона вимагати від мене як представника Бізнесу проконтролювати її сплати?Напевно ні.Вона й так не доплачує...Тобто людина побачивши що частина проблем не десь там НАГОРІ(серед можновладців) чи десь там в Бізнесі...а проблема того що вона отримує (як вважає) мало - саме в тому що саме вона платить мало , а не тому що Бізнес який платить в рази більше неї - недоплачує.