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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 12 гру, 2023 18:23
Успіх
Я вам по секрету напомню главную истину ВСЕХ психиатров МИРА .
Отсутствие критики в действиях .
Вот ни разу не читал чтобы вы критиковали то что пишите и делаете .
,,,,,, и еще раз пишу вам как выход , обратитесь за направлением в госпиталь на консультацию и дальнейшее лечение .
О , ФЛЕР -умничка меня опередила уже ....
Востаннє редагувалось холява
в Вів 12 гру, 2023 19:04, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 12 гру, 2023 18:56
Дюрі-бачі написав: pesikot написав:
І зараз є купа законів, якщо їх виконувати, то далеко не всім буде солодко
Але їх не виконують, проте влаштовують маскі-шоу по санаторіям
Закони є для мирного часу, а от узаконити хоча б видачу повістки виписаної "на місці",
А чи потрібно це робити ? як на мене, то не треба
Повістку можуть вручити вдома, можуть вручити на роботі (в 2014 році чомусь це працювало). Можуть тупо прислати на адресу підприємства
Знайомий, працював завхозом, офіційно. Не ховався. Часто їздив по області по робочим питанням. Нещодавно отримав повістку на блок-пості. Вже в навчальному центрі
От ніщо не заважало надіслати йому повістку на підприємство
Дюрі-бачі написав:
дозволити ТЦК перевіряти документи і інші очевидні речі для військового стану досі не прийняли.
Та не питання. Є постанова Кабміну від 2021 року
Для цього повинен бути призначенний комендант, який своїм наказом надасть перелік осіб, яким дозволено перевірка документів і не тільки.
Але це почали робити тільки зараз, та і то, без особливого єнтузіазму
Проблема не в законах, велика проблема в виконанні законів.
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Додано: Вів 12 гру, 2023 19:07
vitaliiangel написав: mephala написав:
мамкині бізнесмени
поднимите хоть один бизнес в жизни, мамкин иждивенец.
Який бізнес ти підняв? Чи ти на серйозних щах вважаєш, що оте потєшне заняття, яке приносить тобі пасивний доход , то «бізнес»?
Вітальон, зазвичай здача недвіги- це попутне у тих, хто справді займається бізнесом і заробив собі оту подушку пасивного доходу. Серед пілотів (хто давно не смокче бюджетну сіську
) чимало таких, хто володіє по кілька квартир в столиці. Але вони працюють, а не розказують, як вони «піднімають бізнес» .
Я реально думав, що ти шуткуєш, що ти бізнесмен, але так бачу, що ти в цей брєд сам повірив??
Успіх, ти в логіку вмієш?? Ти віриш, що умовний мух чи вітальон напише петицію «заберіть мене на фронт, бо Успіха треба замінити»? Це що, бджоли проти меду? Кому з присутніх тут вигідно тебе міняти собою??
Хто буде писати листи чи петиції??
Ти ж там в особисті повідомлення до «бізнесмена» вхожий? Попроси його замінити тебе собою))
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Додано: Вів 12 гру, 2023 19:16
«АЗОВ» Б'Є ОКУПАНТІВ НА ЛУГАНЩИНІ: як працюють піхотинці, артилеристи і мінометники
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Додано: Вів 12 гру, 2023 19:18
Анекдот из жизни на фоне новостей из Аргентины, где Милей ликвидировал министерства:
Чиновнику рассказывают каким чудом может оказаться снижение налогов: зайдут инвестиции, построят заводы, Маск приедет с теслой и т.д. чиновник спрашивает: а бюджеты как наполнять 😅😅
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Додано: Вів 12 гру, 2023 19:23
mephala написав:
мене дивує що у декого не вистачає клепки зрозуміти що як у бізнесі не тільки платять зарплатню а ще й контролюють як за неї працюють то й державних службовців потрібно контролювати так само а не тільки скинутись податками на їх зарплату.
Поясню тому хто не може навіть свою якість сплати податків проконтролювати.
1 Бізнес контролює СВОЄ.
СВОЇ гроші, СВОЇ технології .
2 А раз так то вимагати від Бізнесу контролювати когось - це маразм, по тій простій причині що Бізнес проти того щоб хтось контролював його, а тому не може ХОТІТИ контролювати когось.
Тепер до формул
Невже важко зрозуміти.
1 От вирахував я що в середньому кожен за рік отримує на 1225 доларів товарів/послуг.( я можу бути не правий в абсолютній цифрі і по факту реальні цифри знаходяться десь в межах 1000-2000 доларів) , але по суті треба признати
Ми всі ОТРИМУЄМО товари/послуги з БЮДЖЕТУ, який ми ж і наповнюємо
2 При цьому
Якщо мефала САМОСТІЙНО порахує СВОЇ платежі і побачить що наприклад недоплачує
- то після цього чи буде вона вимагати від мене як представника Бізнесу проконтролювати її сплати?
Напевно ні.
Вона й так не доплачує...
Тобто людина побачивши що частина проблем не десь там НАГОРІ(серед можновладців) чи десь там в Бізнесі...а проблема того що вона отримує (як вважає) мало - саме в тому що саме вона платить мало , а не тому що Бізнес який платить в рази більше неї - недоплачує.
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Додано: Вів 12 гру, 2023 19:28
pesikot написав:
Знайомий, працював завхозом, офіційно. Не ховався. Часто їздив по області по робочим питанням. Нещодавно отримав повістку на блок-пості. Вже в навчальному центрі
От ніщо не заважало надіслати йому повістку на підприємство
Дуже багато при отриманні такої повіскти просто звільняється / не приходить на роботу. Як і за місцем реєстрації зараз живуть далеко не всі.
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