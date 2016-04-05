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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 12 гру, 2023 20:17
холява написав: pesikot написав:
Сегодня в обед, когда не удалось расплатиться карточкой, где терминалы были с сим-картой КиевСтар, подумалось - это выход на новый уровень войны со стороны РФ
Может по энергетике бить уже и не будут, или бить буду мало, а вот совершать кибер-атаки на мобильных операторов и банковский сектор - будут гораздо чаще
Сейчас меня забросают тапками .... но мне кажется , что это сделано умышленно для того чтобы немного проучить и лишить заработка настоящих хозяев киевстара из оркостана .
літаючі мопєди з сімками ... ніби КС не бачить летючу сімку ...
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Додано: Вів 12 гру, 2023 20:17
Ударів по енергетиці як того року дійсно може вже не бути; бо у нас підготувалися (завезли оболаднання, люди генераторів і аккумуляторів накупили і т.д).
А от вдарити по зв"язку - то так. Доречі по Водафону також били, але змогли тільки додаток "покласти".
Наступною ціллю може стати банківська система.
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Додано: Вів 12 гру, 2023 20:18
Xenon написав:
Наступною ціллю може стати банківська система.
Як мінімум Ощад вже накрився. Моно теж скаржився на атаку.
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Додано: Вів 12 гру, 2023 20:19
Xenon написав:
Ударів по енергетиці як того року дійсно може вже не бути; бо у нас підготувалися (завезли оболаднання, люди генераторів і аккумуляторів накупили і т.д).
А от вдарити по зв"язку - то так. Доречі по Водафону також били, але змогли тільки додаток "покласти".
Наступною ціллю може стати банківська система.
нічого цілити не треба, лише розігнати іпсо, і корисні ідіоти побіжать знімати готівку,
до речі, песікот почав перший цю іпсу розганяти, дюр-бачі другий, так вскриваються консерви одна за одною
Востаннє редагувалось flyman
в Вів 12 гру, 2023 20:20, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 12 гру, 2023 20:20
холява написав: pesikot написав:
Сегодня в обед, когда не удалось расплатиться карточкой, где терминалы были с сим-картой КиевСтар, подумалось - это выход на новый уровень войны со стороны РФ
Может по энергетике бить уже и не будут, или бить буду мало, а вот совершать кибер-атаки на мобильных операторов и банковский сектор - будут гораздо чаще
Сейчас меня забросают тапками .... но мне кажется , что это сделано умышленно для того чтобы немного проучить и лишить заработка настоящих хозяев киевстара из оркостана .
Ловите мой тапок )
Проучили настоящих хозяев, лишивши украинцев доступа к интернету и по бизнесу тоже, такое себе
Бей своих, чтобы чужие боялись - путь в никуда
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Додано: Вів 12 гру, 2023 20:21
Hotab написав:
Який бізнес ти підняв?
тебе отчитаться, серьёзно?
Hotab написав:
що оте потєшне заняття, яке приносить тобі пасивний доход , то «бізнес»
если ты чего-то не знаешь, не нужно этим бравировать. А то становишься на дурачка похож.
Hotab написав:
чимало таких, хто володіє по кілька квартир в столиці. Але вони працюють, а не розказують, як вони «піднімають бізнес» .
цитату где я рассказывал как "поднимаю бизнес"? у тебя с пониманием текста всё хорошо? я предложил форумчанину поднять бизнес чтобы оценивать с точки зрения опыта, а не мамкиных и бабушкиных стереотипов.
Hotab написав:
Я реально думав, що ти шуткуєш, що ти бізнесмен, але так бачу, що ти в цей брєд сам повірив??
я тебе уже задавал вопрос, кто меня по твоему кормит, платит мне зарплату? если никакой работы за деньги я не выполняю. Ответа нет. Ты путаешься в элементарных
понятиях. Называешь "самозанятым" того, кто ни копейки не получает за свою работу. Чем же я таким самозанят?
Тебе не место на финансовом форуме. Единственное что ты можешь - приставать к форумчанам, лгать и троллить.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Вів 12 гру, 2023 20:32, всього редагувалось 4 разів.
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Додано: Вів 12 гру, 2023 20:22
flyman написав: холява написав: pesikot написав:
Сегодня в обед, когда не удалось расплатиться карточкой, где терминалы были с сим-картой КиевСтар, подумалось - это выход на новый уровень войны со стороны РФ
Может по энергетике бить уже и не будут, или бить буду мало, а вот совершать кибер-атаки на мобильных операторов и банковский сектор - будут гораздо чаще
Сейчас меня забросают тапками .... но мне кажется , что это сделано умышленно для того чтобы немного проучить и лишить заработка настоящих хозяев киевстара из оркостана .
літаючі мопєди з сімками ... ніби КС не бачить летючу сімку ...
Мне кажется вы правы на 100 процентов .
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холява
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Додано: Вів 12 гру, 2023 20:23
Schmit написав:
...............
Річ у тім, що за все у цьому житті потрібно платити.
А зараз ціна за "мудрість" - вже тисячі життів, ще більше втрачених територій... і це ще тільки початок.
Вот поэтому надо было всеми силами стараться сохранить мир до
начала войны.
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Додано: Вів 12 гру, 2023 20:25
vitaliiangel
,
тебе отчитаться, серьёзно?
Почни зі сплачених податків з доходів за останні багато років.
цитату где я рассказывал как "поднимаю бизнес"?
Тоді яке ти маєш право казати комусь «підніми хоч один бізнес», і взагалі говорити про бізнес, в якому ти ніколи не був?
Ти з мухою не родич? Той активний оглядач життя за кордоном, де ніколи не був і не буде,
Чем же я таким самозанят?
- Сири, почему у меня нету парня?
- Сейчас я открою фронтальную камеру и ты все поймешь.
Для ответа на твой вопрос тебе надо открыть свой профиль, посмотреть количество сообщений за день, неделю , месяц. Это твое основное занятие. А деньги ты получаешь примерно как проценты с депозита. Депозиты - бизнес? Нет.
Тебе не место на финансовом форуме.
Тебе давно место на фронте. Ты наки не нужен в «бизнесе». Нет от тебя пользы и государству. Так как налогов на стакан кофе с тебя. Просто ты еще не понял, где твое место. Непонятно, почему ты Успиха не слушаешь.
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Додано: Вів 12 гру, 2023 20:43
buratinyo написав:
Не читал, но мнение имею на этот счет. После этого широкого наступления кремлевских войск обязательно будет наше контрнаступление.
И это будет уже не имитация от Залужного, как это было в прошлый раз, когда военным было понятна ограниченность и низкая вероятность успеха при отсутствии перевеса в воздухе и в случае если кремлевские чвк окопаются и заминируют все вокруг.
Скажу неприємну річ і хотілося б помилитися але факти річ вперта.
Ввважаю, що наступ цього літа був останнім реальним шансом, більше таких шансів не буде.
1 тоді були бригади для контрнаступу, зараз і в перспективі їх нема
2 критично виросла проблема дронів, техніку спалять в будь якій кількості, ще на початок літа такого не було
3 росіяни відпрацювали на практиці методи оборони- глибини мінних полів, артилерійської підтримки, фортифікаційних споруд
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