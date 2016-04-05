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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 12 гру, 2023 20:53
fler написав: Успіх написав:
Що, реально немає що відповісти по пунктах?
Ти постійно задаєш одні й ті самі питання, на які тобі вже сто разів відповідали.
Тобі вже пояснювали, що немає сенсу задавати ці питання тут на форумі. Але до тебе не доходить ̶б̶о̶ ̶д̶е̶б̶і̶л̶ і ти продовжуєш ̶з̶а̶й̶о̶п̶у̶вати скиглити.
ПС. У Мико вже немає кого ловити, але військових рейдів ще чимало - вештаються по вулицях, караулять за рогом чи в кущах і т.п. На підприємствах повигрібали вже всіх чоловіків 25-60, лишилися жінки та пенси. М25-60 працюють лише без оформлення (де це можливо).
Вот интересно, а потом Успіха
будут банить за маты?
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Додано: Вів 12 гру, 2023 21:05
Может под шумок и Киевстар решили отжать у их владельцев. Так сказать в "интересах государства " имена государства узнаем папизже
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hume
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Додано: Вів 12 гру, 2023 21:07
hume написав:
Интересные мысли выше по поводу Киевстар. Но в тоже время, как то легко положили главного оператора Украины. Жесточайший удар по репутации. Спустя день всего лишь пару сухих заяв от руководства,что говорит о масштабе катастрофы
❗️В гіршому випадку Київстар відновлять через тиждень.
Про це заявили співробітники компанії в коментарі Корреспондент net.
Хакери «вбили» не тільки головний пункт управління всією мережею, а й знесли конфігурації на транзитних базових станціях.
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Додано: Вів 12 гру, 2023 21:08
hume написав:
Интересные мысли выше по поводу Киевстар. Но в тоже время, как то легко положили главного оператора Украины. Жесточайший удар по репутации. Спустя день всего лишь пару сухих заяв от руководства,что говорит о масштабе катастрофе
Кіївстаром займалися не аматори. Я б не оцінював зараз репутацию Кіївстару - з тиждень тому хачили сервера Пентагону. Взагалі дивно, що московіти досі не починали масштабно хачити системи в Україні - тут не пахане поле для діверсій: банки, енегретика (атомна також), лікарні, залізниця, зв"язок, нова пошта, миграційна, податкова, пенсійний...
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Додано: Вів 12 гру, 2023 21:15
mephala написав:
от мені цікава логіка модерації. моє базове повідомлення витерли а відповіді на нього залишають.
Може щось в консерваторії підправити?..
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Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka
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