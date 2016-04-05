buratinyo написав:Не читал, но мнение имею на этот счет. После этого широкого наступления кремлевских войск обязательно будет наше контрнаступление.
И это будет уже не имитация от Залужного, как это было в прошлый раз, когда военным было понятна ограниченность и низкая вероятность успеха при отсутствии перевеса в воздухе и в случае если кремлевские чвк окопаются и заминируют все вокруг.
Скажу неприємну річ і хотілося б помилитися але факти річ вперта. Ввважаю, що наступ цього літа був останнім реальним шансом, більше таких шансів не буде. 1 тоді були бригади для контрнаступу, зараз і в перспективі їх нема 2 критично виросла проблема дронів, техніку спалять в будь якій кількості, ще на початок літа такого не було 3 росіяни відпрацювали на практиці методи оборони- глибини мінних полів, артилерійської підтримки, фортифікаційних споруд
Интересные мысли выше по поводу Киевстар. Но в тоже время, как то легко положили главного оператора Украины. Жесточайший удар по репутации. Спустя день всего лишь пару сухих заяв от руководства,что говорит о масштабе катастрофы
Востаннє редагувалось hume в Вів 12 гру, 2023 21:00, всього редагувалось 1 раз.
hume написав:Интересные мысли выше по поводу Киевстар. Но в тоже время, как то легко положили главного оператора Украины. Жесточайший удар по репутации. Спустя день всего лишь пару сухих заяв от руководства,что говорит о масштабе катастрофы
❗️В гіршому випадку Київстар відновлять через тиждень.
Про це заявили співробітники компанії в коментарі Корреспондент net.
Хакери «вбили» не тільки головний пункт управління всією мережею, а й знесли конфігурації на транзитних базових станціях.
hume написав:Интересные мысли выше по поводу Киевстар. Но в тоже время, как то легко положили главного оператора Украины. Жесточайший удар по репутации. Спустя день всего лишь пару сухих заяв от руководства,что говорит о масштабе катастрофе
Кіївстаром займалися не аматори. Я б не оцінював зараз репутацию Кіївстару - з тиждень тому хачили сервера Пентагону. Взагалі дивно, що московіти досі не починали масштабно хачити системи в Україні - тут не пахане поле для діверсій: банки, енегретика (атомна також), лікарні, залізниця, зв"язок, нова пошта, миграційна, податкова, пенсійний...
Кіберпідрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України здійснили чергову успішну спецоперацію на території росії ― цього разу атакували податкову систему держави-агресора.
👉 Під час спецоперації воєнним розвідникам вдалось проникнути в один із добре захищених ключових центральних серверів фєдєральной налоґовой служби (фнс рф), а далі ― у понад 2300 її регіональних серверів по всій росії, а також на території тимчасово окупованого Криму.
👾 Внаслідок кібератаки усі сервери отримали шкідливе програмне забезпечення.
☑️ Паралельно у такий же спосіб була атакована російська ІТ-компанія Office.ed-it.ru, яка обслуговувала фнс рф.
💪 У результаті двох кібератак повністю ліквідовані конфігураційні файли, які роками забезпечували функціонування розгалуженої податкової системи рф ― знищена уся база даних та її резервні копії (backup).
💥 Зв’язок між центральним офісом у москві та 2300 російськими територіальними управліннями ― паралізований, як і між фнс рф та Office.ed-it.ru, що була для податкової дата-центром (банком даних).
❗️ Фактично йдеться про повне знищення інфраструктури одного із основних державних органів терористичної росії та численних супутніх даних податкової за великий часовий період.
😎 Інтернет-трафік податкових даних у масштабах усієї росії опинився в руках воєнної розвідки України.
⚡️ Відновити роботу податкової росіяни безуспішно намагаються уже четвертий день поспіль. За оцінками фахівців, параліч у роботі фнс рф триватиме щонайменше місяць. Водночас реанімація податкової системи держави-агресора у повному обсязі ― неможлива.
🎯 Кібератака ГУР МО України стала черговим серйозним ударом по режиму в кремлі, який на певний час втратив контроль за податками й зборами.
☝️ Нагадаємо, нещодавно воєнна розвідка України провела успішну кіберспецоперацію (https://t.me/DIUkraine/3122) щодо фєдєрального агентства воздушного транспорта рф («росавіації») та отримала доступ до закритих службових даних російського відомства.
hume написав:Интересные мысли выше по поводу Киевстар. Но в тоже время, как то легко положили главного оператора Украины. Жесточайший удар по репутации. Спустя день всего лишь пару сухих заяв от руководства,что говорит о масштабе катастрофе
Кіївстаром займалися не аматори. Я б не оцінював зараз репутацию Кіївстару - з тиждень тому хачили сервера Пентагону. Взагалі дивно, що московіти досі не починали масштабно хачити системи в Україні - тут не пахане поле для діверсій: банки, енегретика (атомна також), лікарні, залізниця, зв"язок, нова пошта, миграційна, податкова, пенсійний...
це ж двостороння гра. в Раші теж можна багато що покласти. а у наших союзників можливостей більше. як Раша відкриє черговий ящик Пандори...
Россия потеряла 87% от общего количества сухопутных войск и две трети танков, которые она имела до начала вторжения в Украину.
Такие данные сообщил CNN источник, знакомый с рассекреченной оценкой разведки США, предоставленной Конгрессу.
По оценкам, из 360 000 военнослужащих, вошедших в Украину, включая контрактников и призывников, Россия потеряла на поле боя 315 000 человек.
По тем же оценкам, из 3500 танков потеряно 2200. Также было уничтожено 4400 из 13 600 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, что составляет 32% потерь.
«По состоянию на конец ноября Россия потеряла более четверти своих запасов техники сухопутных войск, существовавших до вторжения», – говорится в оценке.
«Тем не менее, несмотря на тяжелые потери в живой силе и технике, президент России Владимир Путин полон решимости продвигаться вперед... Долгожданное украинское контрнаступление осенью застопорилось, и официальные лица США полагают, что Киев вряд ли добьется каких-либо серьезных успехов в ближайшие месяцы», – добавляет CNN.