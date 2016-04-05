whois2010 написав: .. з тиждень тому хачили сервера Пентагону.
І шо? Багато "нахачили"?
Я не знаю, багато чи ні. Якщо ви знаєте, скажіть. Мова ж не про багато чі мало, а про те, що ламають усіх.Про Пентагон я писав в контексті, що навіть системи, які мають бути захищені максимально, теж ломають.
fler написав:
whois2010 написав:Взагалі дивно, що московіти досі не починали масштабно хачити системи в Україні - тут не пахане поле для діверсій: банки, енегретика (атомна також), лікарні, залізниця, зв"язок, нова пошта, миграційна, податкова, пенсійний...
Може тому, що в цю гру можна грати вдвох?
О, а чого ж не грали удвох досі? Тільки не розказуйте мені басню про зламані сервери російської податкової, бо поки це схоже на ваші басні про смерть делімханова та кадирова. Не відповідайте мені будь ласка. По ступиню упоротості ви вже наблизилися до пані безуглої
hume написав:Интересные мысли выше по поводу Киевстар. Но в тоже время, как то легко положили главного оператора Украины. Жесточайший удар по репутации. Спустя день всего лишь пару сухих заяв от руководства,что говорит о масштабе катастрофе
Кіївстаром займалися не аматори. Я б не оцінював зараз репутацию Кіївстару - з тиждень тому хачили сервера Пентагону. Взагалі дивно, що московіти досі не починали масштабно хачити системи в Україні - тут не пахане поле для діверсій: банки, енегретика (атомна також), лікарні, залізниця, зв"язок, нова пошта, миграційна, податкова, пенсійний...
це ж двостороння гра. в Раші теж можна багато що покласти. а у наших союзників можливостей більше. як Раша відкриє черговий ящик Пандори...
Там переход на чебурнет еще год назад тестировали -- а без интернета даже союзники особо ничего не покладут. Разве что в командировку спец-бригаду пошлют...
Shaman написав:це ж двостороння гра. в Раші теж можна багато що покласти. а у наших союзників можливостей більше. як Раша відкриє черговий ящик Пандори...
А вот у наших союзников.... А вот у наших союзников такие есть пушки, которые стреляют прямо в воркуту)) Но только нет у нас союзников, есть попутчики, и вот эти попутчики дают только то, что считают нужным . А остальной детский сад про, " а у наших союзников есть такое оружие.." можно оставить для эфиров телемарафона. И вообще, какая разница что есть у наших временных союзников, они четко дали понять на что можно рассчитывать.. говорят пора бы уже что-то построить, хотя бы свечной заводик, чтоб принять закон слуг про ежедневную молитву и бить челом
Shaman написав:це ж двостороння гра. в Раші теж можна багато що покласти. а у наших союзників можливостей більше. як Раша відкриє черговий ящик Пандори...
А вот у наших союзников....
Одно из самых больших разочарований это дутая фиктивная мощь союзников. Склады полупусты, организовать новое производство быстро не способны, армии стран ЕС по их же отзывам в ужасающем состоянии, готовности драться нет. Одно достоинство ядерное оружие, и с другой стороны панический страх применить его, чтобы остановить агрессора. Думаю, что мифическая 5 статья НАТО такая же импотентная как и НАТО. Захватит хуйло Прибалтику, а оставшиеся страны НАТО будут волать о том, что не надо злить агрессора.