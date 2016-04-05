Додано: Вів 12 гру, 2023 21:52

Shaman написав: це ж двостороння гра. в Раші теж можна багато що покласти. а у наших союзників можливостей більше. як Раша відкриє черговий ящик Пандори... це ж двостороння гра. в Раші теж можна багато що покласти. а у наших союзників можливостей більше. як Раша відкриє черговий ящик Пандори...

А вот у наших союзников....А вот у наших союзников такие есть пушки, которые стреляют прямо в воркуту))Но только нет у нас союзников, есть попутчики, и вот эти попутчики дают только то, что считают нужным .А остальной детский сад про, " а у наших союзников есть такое оружие.." можно оставить для эфиров телемарафона.И вообще, какая разница что есть у наших временных союзников, они четко дали понять на что можно рассчитывать.. говорят пора бы уже что-то построить, хотя бы свечной заводик, чтоб принять закон слуг про ежедневную молитву и бить челом