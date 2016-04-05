yama написав:ви ці тексти пишете для самозаспокоєння ?
Можливо)) Але, приймуть вони закон демобілізації про 18-24міс - чудово! Приймуть якийсь інший/довший термін - то вже проблеми ухилянтів, так як я саме їм планую після 24-25міс передати "естафету" НЕ залежно від прийнятих законів демобілізації! Нехай собі думають і мотають на вус!
Shaman написав:це ж двостороння гра. в Раші теж можна багато що покласти. а у наших союзників можливостей більше. як Раша відкриє черговий ящик Пандори...
А вот у наших союзников....
Одно из самых больших разочарований это дутая фиктивная мощь союзников. Склады полупусты, организовать новое производство быстро не способны, армии стран ЕС по их же отзывам в ужасающем состоянии, готовности драться нет. Одно достоинство ядерное оружие, и с другой стороны панический страх применить его, чтобы остановить агрессора. Думаю, что мифическая 5 статья НАТО такая же импотентная как и НАТО. Захватит хуйло Прибалтику, а оставшиеся страны НАТО будут волать о том, что не надо злить агрессора.
Развернуть производство, может (скорее всего), способны. Но оно им надо сильно напрягаться? Ради Украины? Думаю, Германия-Франция уверены, что на них не полезут. Немного поучить Путина, чтобы вёл себя поскромнее, это да, а переводить промышленность на военные рельсы, потом иметь проблемы с перепроизводством, понижать жизненный уровень избирателей, то занадто. Насчёт 5 статьи, возможно, Вы и правы. В 1939 с Польшей тоже была "5 статья", и даже более жёсткая.
Успіх написав:Ну, тоді залишається тільки за вуха по асфальті затягувати в бусік ухилянтів!
ты или не можешь или не хочешь понять что "за уши в бусик" ЭТО ПРОИГРЫШ. Ну вот представь что тебя за уши заставят женится на глупой некрасивой женщине. И что дальше? Ничего, кроме проблем. Вам там проблем не хватает? Я уже задавал здесь вопрос, если профессионалы не справляются, ухылянты точно справятся?
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 12 гру, 2023 23:20, всього редагувалось 1 раз.
Успіх написав:Ну, тоді залишається тільки за вуха по асфальті затягувати в бусік ухилянтів!
ты или не можешь или не хочешь понять что "за уши в бусик" ЭТО ПРОИГРЫШ. Ну вот представь что тебя за уши заставят женится на глупой некрасивой женщине. И что дальше? Ничего, кроме проблем. Вам там проблем не хватает?
А типу втомлене/виснажене військо з "траншейними ногами" - ЦЕ ПЕРЕМОГА?