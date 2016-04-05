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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 58415842584358445845 ... 5847>
Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 23:06

Все буде добре! Все буде УСПІХ! Все буде Україна!©®™

  yama написав:ви ці тексти пишете для самозаспокоєння ?
Можливо))
Але, приймуть вони закон демобілізації про 18-24міс - чудово!
Приймуть якийсь інший/довший термін - то вже проблеми ухилянтів, так як я саме їм планую після 24-25міс передати "естафету" НЕ залежно від прийнятих законів демобілізації! ;)
Нехай собі думають і мотають на вус!
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 23:10

Напад росії і білорусі на Україну

https://www.youtube.com/watch?v=v14gBrQgseU - найцікавіше
https://www.youtube.com/shorts/6ku1DLlDhy4
https://www.youtube.com/watch?v=JzRb6sYhJw8
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 23:10

  ЛАД написав:Таких обсуждений и обоснований, что на фронт данный человек идти не должен/не может/не хочет в советские времена не представляю.
ага в афган прыгали от радости в припрыжку.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 23:13

Як всі, то всі!©

  барабашов написав:Успіх
Почитай на досуге про "траншейную стопу" от таких условий "работы"
Тебе может понравиться фото с под Вердена француза с ней, первое в викистатье про неё.

Ну от - всі все чудово розуміють!!!

Але ніхто нікуя не робить!

Ну, тоді залишається тільки за вуха по асфальті затягувати в бусік ухилянтів!
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 23:15

  freeze написав:
hume написав:
  Shaman написав:це ж двостороння гра. в Раші теж можна багато що покласти. а у наших союзників можливостей більше. як Раша відкриє черговий ящик Пандори...

А вот у наших союзников....

Одно из самых больших разочарований это дутая фиктивная мощь союзников. Склады полупусты, организовать новое производство быстро не способны, армии стран ЕС по их же отзывам в ужасающем состоянии, готовности драться нет.
Одно достоинство ядерное оружие, и с другой стороны панический страх применить его, чтобы остановить агрессора. Думаю, что мифическая 5 статья НАТО такая же импотентная как и НАТО. Захватит хуйло Прибалтику, а оставшиеся страны НАТО будут волать о том, что не надо злить агрессора.

Развернуть производство, может (скорее всего), способны. Но оно им надо сильно напрягаться? Ради Украины? Думаю, Германия-Франция уверены, что на них не полезут. Немного поучить Путина, чтобы вёл себя поскромнее, это да, а переводить промышленность на военные рельсы, потом иметь проблемы с перепроизводством, понижать жизненный уровень избирателей, то занадто.
Насчёт 5 статьи, возможно, Вы и правы. В 1939 с Польшей тоже была "5 статья", и даже более жёсткая.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 23:17

  yama написав:https://www.youtube.com/watch?v=v14gBrQgseU - найцікавіше
https://www.youtube.com/shorts/6ku1DLlDhy4
https://www.youtube.com/watch?v=JzRb6sYhJw8
цікаво витруть чи не :) я думаю витруть тому швиденько відкривайте і дивіться

Ну от - все ж на поверхні!
Всі ж все знають!
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 23:18

  Успіх написав:Ну, тоді залишається тільки за вуха по асфальті затягувати в бусік ухилянтів!
ты или не можешь или не хочешь понять что "за уши в бусик" ЭТО ПРОИГРЫШ. Ну вот представь что тебя за уши заставят женится на глупой некрасивой женщине. И что дальше? Ничего, кроме проблем. Вам там проблем не хватает? Я уже задавал здесь вопрос, если профессионалы не справляются, ухылянты точно справятся?
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 12 гру, 2023 23:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 23:20

  vitaliiangel написав:
  Успіх написав:Ну, тоді залишається тільки за вуха по асфальті затягувати в бусік ухилянтів!
ты или не можешь или не хочешь понять что "за уши в бусик" ЭТО ПРОИГРЫШ. Ну вот представь что тебя за уши заставят женится на глупой некрасивой женщине. И что дальше? Ничего, кроме проблем. Вам там проблем не хватает?

А типу втомлене/виснажене військо з "траншейними ногами" - ЦЕ ПЕРЕМОГА? :shock:
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 23:25

  vitaliiangel написав:
  ЛАД написав:Таких обсуждений и обоснований, что на фронт данный человек идти не должен/не может/не хочет в советские времена не представляю.
ага в афган прыгали от радости в припрыжку.

Не прыгали, но и такого, как сейчас, не было.
При том, что то была явно чужая война и все это понимали.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 23:25

  Успіх написав:Ну, тоді залишається тільки за вуха по асфальті затягувати в бусік ухилянтів!

Ось одного капелана "готують" на заміну іншому пораненому:
https://varta1.com.ua/news/na-lvivshchi ... 74221.html
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