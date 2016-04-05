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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 584258435844584558465847>
Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 23:25

  Успіх написав:А тиму втомлене/виснажене військо з "траншейними ногами" - ЦЕ ПКРЕМОГА?
профессионалов надо менять на профессионалов, а не на ухылянтов. Знаешь как тяжело найти на работу водителя дальнобойщика, международника? Которому можно доверить фуру за 60куе и товара в ней на 100 куе. Ниче как то находят, но безработных с центра занятости не берут. Был такой случай, фура сломалась где-то в поле в другой стране. Водила позвонил диспетчеру, ищите эвакуатор или делайте шо хотите или я бросаю машину с товаром и ухожу. Представляешь какие убытки от такого работника?

Тебе вбили в голову, что виноваты ухылянты и ты это транслируешь.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 12 гру, 2023 23:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 23:25

Бінго!

  vitaliiangel написав:задавал здесь вопрос, если профессионалы не справляются, ухылянты точно справятся?
Ну от!
Тому що потрібно?
Правильно!
Потрібно було робити ще рік тому те, що я тут вже всім вуха прожужжав.

Але, чомусь всім було пох?

От і зараз, я навіть, тут не чую, щоб хтось щось збирався робити...
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 23:27

Успіх що робити?)
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 23:27

  Успіх написав:Але, чомусь всім було пох?

От і зараз, я навіть, тут не чую, щоб хтось щось збирався робити...
скажи что кому делать. только чётко по списку.
  Успіх написав:я тут вже всім вуха прожужжав.
представь будто ты заходишь каждое утро в аптеку за хлебом, а хлеба нет. Ты им уже все уши прожжжужал а хлеба как не было так и нет. Твои действия?
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 12 гру, 2023 23:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 23:28

  freeze написав:Одно из самых больших разочарований это дутая фиктивная мощь союзников. Склады полупусты, организовать новое производство быстро не способны, армии стран ЕС по их же отзывам в ужасающем состоянии, готовности драться нет.
Одно достоинство ядерное оружие, и с другой стороны панический страх применить его, чтобы остановить агрессора. Думаю, что мифическая 5 статья НАТО такая же импотентная как и НАТО. Захватит хуйло Прибалтику, а оставшиеся страны НАТО будут волать о том, что не надо злить агрессора.

Міць НАТО не фіктивна, а швидше інша, ніж про яку ми гадаємо: нато не планувало рік битися в окопах за якісь Пшемисль, закидуючі артилерією по 1000 чи більше снарядів на день. НАТО планує знищувати ворога, рівного росії, ракетами, випалювати та дробити авіацією, а потім добивати піхотою. Позиційної артелирійської війни в цій концепції нема, тому нема і складів повних снарядів. Для цього ж і не потрибни тисячі танків, на відміну від росії, яка ставку робить на танкові ударні кулаки. Зброя в НАТО є, але для іншого типу війни.
Дія 5-ї статті - загадка. Такий собі кіт Шрьодінгера
whois2010
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 23:32

  whois2010 написав:НАТО планує знищувати ворога, рівного росії, ракетами, випалювати та дробити авіацією, а потім добивати піхотою.

Те ж саме планував оркостан))
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 23:33

Все ж дуже просто!©

  vitaliiangel написав:
  Успіх написав:А типу втомлене/виснажене військо з "траншейними ногами" - ЦЕ ПЕРЕМОГА?
профессионалов надо менять на профессионалов, а не на ухылянтов. Знаешь как тяжело найти на работу водителя дальнобойщика, международника? Которому можно доверить фуру за 60куе и товара в ней на 100 куе. Ниче как то находят, но безработных с центра занятости не берут. Был такой случай, фура сломалась где-то в поле в другой стране. Водила позвонил диспетчеру, ищите эвакуатор или делайте шо хотите или я бросаю машину с товаром и ухожу. Представляешь какие убытки от такого работника?

Тебе вбили в голову, что виноваты ухылянты и ты это транслируешь.

Про винуватість - я там вище писав: і ухилянти, і влада.

А з фурою - ти просто попав "в точку"! :D
Так як я вже тут писав, що зі мною є побратим, який був до повномасштабної - міжнародний-дальнобойщик!
Тож - він замінить в тилу того, хто піде на фронт!
І так по колу ;)
Пекар на пекаря, фермер на фермера... і т.д. :D
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 23:34

  ЛАД написав:Не прыгали, но и такого, как сейчас, не было.
При том, что то была явно чужая война и все это понимали.
я помню те разговоры, хотя был очень мал. Патриотизмом в них не пахло. Обсуждали как оформить инвалидность и другие варианты. Из нашего хруща несколько человек там побывало, проблема была массовая.
  Успіх написав:Пекар на пекаря, фермер на фермера... і т.д.
Жучка за внучку,
внучка за бабку,
бабка за дедку,
І так по колу

речь не о том кем заменить пекаря на гражданке. а на кого заменить бойца с опытом.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 12 гру, 2023 23:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 23:38

vitaliiangel ,

Я уже задавал здесь вопрос, если профессионалы не справляются, ухылянты точно справятся?


И тебе 5 раз отвечали, что Успих никакой не профессионал . И требуется его заменить таким же, но не уставшим. Но тебе удобнее быть в домике, включая дебила.
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 23:39

Хоча б купіть того хліба!)))

  vitaliiangel написав:представь будто ты заходишь каждое утро в аптеку за хлебом, а хлеба нет. Ты им уже все уши прожжжужал а хлеба как не было так и нет. Твои действия?
То я б вже на місці аптекарші таки заморочився і купив би хліба для постійного клієнта! :lol:

Але ж ви всі не хочете і палець-об- палець вдарити, не хочете зробити хоч щось!(що саме, я вже тут викладав 100500раз)

Тому, спробуйте зробити хоч щось!
Хоч "купити того хліба!"☝️ :D
Востаннє редагувалось Успіх в Вів 12 гру, 2023 23:40, всього редагувалось 1 раз.
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  #<1 ... 584258435844584558465847>
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