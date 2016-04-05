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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 58435844584558465847>
Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 23:39

  detroytred написав:
  whois2010 написав:НАТО планує знищувати ворога, рівного росії, ракетами, випалювати та дробити авіацією, а потім добивати піхотою.

Те ж саме планував оркостан))

Значить, побачать що концепція помилкова і будуть вигадувати зірку смерті. Оркостан кількісно і якісно не дотягує до такого типу війни
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 23:44

  Успіх написав:Тому, спробуйте зробити хоч щось!
уболтать республиканцев? нечем у нас воевать в этом проблема.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 12 гру, 2023 23:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 23:44

Було б лише бажання... ;)

  vitaliiangel написав:а на кого заменить бойца с опытом.
А з мене як зробили "опитного"?
Місяць - півтора і гайда на вогневу!

Так і кожного навчать за 1-2місяці і гайда замінювати Успіхів, Бобюа, Бандерлогів та інших! :)
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 23:46

  Успіх написав:
  vitaliiangel написав:а на кого заменить бойца с опытом.
А з мене як зробили "опитного"?
Місяць - півтора і гайда на вогневу!

Так і кожного навчать за 1-2місяці ц гайда замінювати Успіхів, Бобюа, Бандерлогів та інших! :)

ты себя с нами не сравнивай, ты - звезда

Зображення
а мы кто? :oops:
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 23:47

Карусель себя сама не прокрутит )))

  Успіх написав:
  vitaliiangel написав:а на кого заменить бойца с опытом.
А з мене як зробили "опитного"?
Місяць - півтора і гайда на вогневу!

Так і кожного навчать за 1-2місяці і гайда замінювати Успіхів, Бобюа, Бандерлогів та інших! :)

Ты зачем такие вопросы без ответов задаешь))

«Ты же меня этим вопросом по живому режешь » :D


уболтать республиканцев? нечем у нас воевать в этом проблема.


Вот у уставшего Успиха воевать есть чем. А если его заменить витальоном, то сразу «воевать нечем». Витальон - притяжатель проблем 😀
Успих, ты там Гвоздику во Львов с собой забрать надумал? 😀
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 12 гру, 2023 23:52, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 23:49

who is пан Успіх?

З давних часів пан Д (У) лоскотав нерви присутнім то чиплячючись до усіх з дурнуватим питанням "розкажи, як розбагатіти, поділись успіхом", то по-циганськи заганяв публіку у срібні шахті, тепер скиглить цілими днями. Хоч йому сто разів казали, звертайся до своїх обранців та командирів, а не на форум. "Його війна". Пан Успіх воює доба через сім мабуть, і через це має так багато часу на спілкування онлайн.
Іноді здається, шо пана Долярчика вигадала адміністація форуму, щоб тримати усіх в тонусі. Рух, дія, кипіння.
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 23:51

  vitaliiangel написав:а мы кто?
Я, навіть, не знаю, яке краще словосполучення підібрати? :D
Цинічні тварюки? :)
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 23:53

  Успіх написав:
  vitaliiangel написав:а мы кто?
Я, навіть, не знаю, яке краще словосполучення підібрати? :D
Цинічні тварюки? :)

ГАВ! (то есть да).
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 23:55

Може їм ще й грошей дати?))

  Hotab написав:Успих, ты там Гвоздику во Львов с собой забрать надумал?
Та я і Бобюа писали, що віддамо і броник свій, і калаш, і каску, і форму, і карімат і... - все, заради перемоги! :)
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 23:57

Ой, - "так невдобно получІлОсь"©)))

  whois2010 написав:пана Долярчика вигадала адміністація форуму, щоб тримати усіх в тонусі. Рух, дія, кипіння.

Ехххххххх, все.
Нас спалили.
Треба закривати проект Долярчик-Успіх :D
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