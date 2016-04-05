Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 12 гру, 2023 23:39
detroytred написав: whois2010 написав:
НАТО планує знищувати ворога, рівного росії, ракетами, випалювати та дробити авіацією, а потім добивати піхотою.
Те ж саме планував оркостан))
Значить, побачать що концепція помилкова і будуть вигадувати зірку смерті. Оркостан кількісно і якісно не дотягує до такого типу війни
whois2010
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Додано: Вів 12 гру, 2023 23:44
Успіх написав:
Тому, спробуйте зробити хоч щось!
уболтать республиканцев? нечем у нас воевать в этом проблема.
Востаннє редагувалось
vitaliiangel
в Вів 12 гру, 2023 23:45, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 12 гру, 2023 23:44
vitaliiangel написав:
а на кого заменить бойца с опытом.
А з мене як зробили "опитного"?
Місяць - півтора і гайда на вогневу!
Так і кожного навчать за 1-2місяці і гайда замінювати Успіхів, Бобюа, Бандерлогів та інших!
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Додано: Вів 12 гру, 2023 23:46
Успіх написав: vitaliiangel написав:
а на кого заменить бойца с опытом.
А з мене як зробили "опитного"?
Місяць - півтора і гайда на вогневу!
Так і кожного навчать за 1-2місяці ц гайда замінювати Успіхів, Бобюа, Бандерлогів та інших!
ты себя с нами не сравнивай, ты - звезда
а мы кто?
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Додано: Вів 12 гру, 2023 23:47
Успіх написав: vitaliiangel написав:
а на кого заменить бойца с опытом.
А з мене як зробили "опитного"?
Місяць - півтора і гайда на вогневу!
Так і кожного навчать за 1-2місяці і гайда замінювати Успіхів, Бобюа, Бандерлогів та інших!
Ты зачем такие вопросы без ответов задаешь))
«Ты же меня этим вопросом по живому режешь »
уболтать республиканцев? нечем у нас воевать в этом проблема.
Вот у уставшего Успиха воевать есть чем. А если его заменить витальоном, то сразу «воевать нечем». Витальон - притяжатель проблем 😀
Успих, ты там Гвоздику во Львов с собой забрать надумал? 😀
Востаннє редагувалось
Hotab
в Вів 12 гру, 2023 23:52, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 12 гру, 2023 23:49
З давних часів пан Д (У) лоскотав нерви присутнім то чиплячючись до усіх з дурнуватим питанням "розкажи, як розбагатіти, поділись успіхом", то по-циганськи заганяв публіку у срібні шахті, тепер скиглить цілими днями. Хоч йому сто разів казали, звертайся до своїх обранців та командирів, а не на форум. "Його війна". Пан Успіх воює доба через сім мабуть, і через це має так багато часу на спілкування онлайн.
Іноді здається, шо пана Долярчика вигадала адміністація форуму, щоб тримати усіх в тонусі. Рух, дія, кипіння.
whois2010
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Додано: Вів 12 гру, 2023 23:51
vitaliiangel написав:
а мы кто?
Я, навіть, не знаю, яке краще словосполучення підібрати?
Цинічні тварюки?
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Додано: Вів 12 гру, 2023 23:53
Успіх написав: vitaliiangel написав:
а мы кто?
Я, навіть, не знаю, яке краще словосполучення підібрати?
Цинічні тварюки?
ГАВ! (то есть да).
vitaliiangel
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Додано: Вів 12 гру, 2023 23:55
Hotab написав:
Успих, ты там Гвоздику во Львов с собой забрать надумал?
Та я і Бобюа писали, що віддамо і броник свій, і калаш, і каску, і форму, і карімат і... - все, заради перемоги!
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Додано: Вів 12 гру, 2023 23:57
whois2010 написав:
пана Долярчика вигадала адміністація форуму, щоб тримати усіх в тонусі. Рух, дія, кипіння.
Ехххххххх, все.
Нас спалили.
Треба закривати проект Долярчик-Успіх
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