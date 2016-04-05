whois2010 написав:З давних часів пан Д (У) лоскотав нерви присутнім то чиплячючись до усіх з дурнуватим питанням "розкажи, як розбагатіти, поділись успіхом", то по-циганськи заганяв публіку у срібні шахті, тепер скиглить цілими днями. Хоч йому сто разів казали, звертайся до своїх обранців та командирів, а не на форум. "Його війна". Пан Успіх воює доба через сім мабуть, і через це має так багато часу на спілкування онлайн. Іноді здається, шо пана Долярчика вигадала адміністація форуму, щоб тримати усіх в тонусі. Рух, дія, кипіння.
Вообще-то, остальные фронтовики пишут то же самое только реже. Их тоже "вигадала адміністрація форуму"?
whois2010 написав:пана Долярчика вигадала адміністація форуму, щоб тримати усіх в тонусі. Рух, дія, кипіння.
Ехххххххх, все. Нас спалили. Треба закривати проект Долярчик-Успіх
І подобаєтеся усім своєю бронелобою непробивністю. Інший би зробив висновки, зашарівся, зник би або змінив тактику чи тему спілкування. Але ні, легінь лише підкидає смайлів та посміхаючись іде далі. Даннінг з Крюгером з ліхтарями шукають вас
ЛАД написав:Не прыгали, но и такого, как сейчас, не было. При том, что то была явно чужая война и все это понимали.
я помню те разговоры, хотя был очень мал. Патриотизмом в них не пахло. Обсуждали как оформить инвалидность и другие варианты. Из нашего хруща несколько человек там побывало, проблема была массовая. .........
Верно, так я об этом и написал: "не прыгали" и "война была явно чужая". Тем не менее, как Вы сами написали: "Из нашего хруща несколько человек там побывало".
Успіх написав:А тиму втомлене/виснажене військо з "траншейними ногами" - ЦЕ ПКРЕМОГА?
профессионалов надо менять на профессионалов, а не на ухылянтов. Знаешь как тяжело найти на работу водителя дальнобойщика, международника? Которому можно доверить фуру за 60куе и товара в ней на 100 куе. Ниче как то находят, но безработных с центра занятости не берут. Был такой случай, фура сломалась где-то в поле в другой стране. Водила позвонил диспетчеру, ищите эвакуатор или делайте шо хотите или я бросаю машину с товаром и ухожу. Представляешь какие убытки от такого работника?
Тебе вбили в голову, что виноваты ухылянты и ты это транслируешь.
Успіх з хотабом думають, що якщо наберуть шкіряних торпед на м"ясо в піхоту з черенками лопат, то через 2-3 тижні "кава в Ялті", але щось пішло не так, навіть із натренованими в НАТО із зброєю НАТО і мотивованими.
Тільки кожен новий мобілізований ухилянт буде гірше за попереднього. І оте: "не хочеш - заставим, не вмієш - научим" ефекту не дасть.