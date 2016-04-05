whois2010 написав:З давних часів пан Д (У) лоскотав нерви присутнім то чиплячючись до усіх з дурнуватим питанням "розкажи, як розбагатіти, поділись успіхом", то по-циганськи заганяв публіку у срібні шахті, тепер скиглить цілими днями. Хоч йому сто разів казали, звертайся до своїх обранців та командирів, а не на форум. "Його війна". Пан Успіх воює доба через сім мабуть, і через це має так багато часу на спілкування онлайн. Іноді здається, шо пана Долярчика вигадала адміністація форуму, щоб тримати усіх в тонусі. Рух, дія, кипіння.
Вообще-то, остальные фронтовики пишут то же самое только реже. Их тоже "вигадала адміністрація форуму"?
whois2010 написав:пана Долярчика вигадала адміністація форуму, щоб тримати усіх в тонусі. Рух, дія, кипіння.
Ехххххххх, все. Нас спалили. Треба закривати проект Долярчик-Успіх
І подобаєтеся усім своєю бронелобою непробивністю. Інший би зробив висновки, зашарівся, зник би або змінив тактику чи тему спілкування. Але ні, легінь лише підкидає смайлів та посміхаючись іде далі. Даннінг з Крюгером з ліхтарями шукають вас
ЛАД написав:Не прыгали, но и такого, как сейчас, не было. При том, что то была явно чужая война и все это понимали.
я помню те разговоры, хотя был очень мал. Патриотизмом в них не пахло. Обсуждали как оформить инвалидность и другие варианты. Из нашего хруща несколько человек там побывало, проблема была массовая. .........
Верно, так я об этом и написал: "не прыгали" и "война была явно чужая". Тем не менее, как Вы сами написали: "Из нашего хруща несколько человек там побывало".
Успіх з хотабом думають, що якщо наберуть шкіряних торпед на м"ясо в піхоту з черенками лопат, то через 2-3 тижні "кава в Ялті", але щось пішло не так, навіть із натренованими в НАТО із зброєю нато
Тобі треба попоїсти трішки (для енергії втомлених нейронів головного мозку) і потім ще раз перечитати. Тоді тобі дійде, що Успіх залишить тобі Гвоздіку, а не черенок. І він , Вітальон, не професіонал. Тобто ти, муха + Вітальон, не професіонали, міняєте такого самого непрофесіонала на такій самій Гвоздікі (це не черенок, якщо досі не дійшло). Все зрозуміло, чи треба четвертий диплом?
freeze написав:Одно из самых больших разочарований это дутая фиктивная мощь союзников. Склады полупусты, организовать новое производство быстро не способны, армии стран ЕС по их же отзывам в ужасающем состоянии, готовности драться нет. Одно достоинство ядерное оружие, и с другой стороны панический страх применить его, чтобы остановить агрессора. Думаю, что мифическая 5 статья НАТО такая же импотентная как и НАТО. Захватит хуйло Прибалтику, а оставшиеся страны НАТО будут волать о том, что не надо злить агрессора.
Міць НАТО не фіктивна, а швидше інша, ніж про яку ми гадаємо: нато не планувало рік битися в окопах за якісь Пшемисль, закидуючі артилерією по 1000 чи більше снарядів на день. НАТО планує знищувати ворога, рівного росії, ракетами, випалювати та дробити авіацією, а потім добивати піхотою. Позиційної артелирійської війни в цій концепції нема, тому нема і складів повних снарядів. Для цього ж і не потрибни тисячі танків, на відміну від росії, яка ставку робить на танкові ударні кулаки. Зброя в НАТО є, але для іншого типу війни. Дія 5-ї статті - загадка. Такий собі кіт Шрьодінгера
стратегія відома: заманити подалі вглиб а потім "Cud nad Wisłą" (але вже без Петлюри)