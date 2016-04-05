RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 5844584558465847>
Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 00:01

  Успіх написав:Треба закривати проект Долярчик-Успіх :D

Ні.
Як Вас - так замінити, а як проект - то просто закрити?))
Так легко не буде, теж вимагайте заміни!
І тільки на не менш унікального.
detroytred
 
Повідомлень: 27281
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 00:02

плавно так від кордонів 91 року перейшли до "зірвати наступальну операцію рф"

Президент Украины на встрече с Джо Байденом рассказал о целях страны на 2024 год.

«Наши цели на 24-й год ясны – лишить Россию преимущества в воздухе и сорвать их наступательные операции. Это реально», – заявил Владимир Зеленский.

О наступательных целях президент не упомянул.
Xenon
 
Повідомлень: 4234
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 323 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 00:02

  whois2010 написав:З давних часів пан Д (У) лоскотав нерви присутнім то чиплячючись до усіх з дурнуватим питанням "розкажи, як розбагатіти, поділись успіхом", то по-циганськи заганяв публіку у срібні шахті, тепер скиглить цілими днями. Хоч йому сто разів казали, звертайся до своїх обранців та командирів, а не на форум. "Його війна". Пан Успіх воює доба через сім мабуть, і через це має так багато часу на спілкування онлайн.
Іноді здається, шо пана Долярчика вигадала адміністація форуму, щоб тримати усіх в тонусі. Рух, дія, кипіння.

Вообще-то, остальные фронтовики пишут то же самое только реже.
Их тоже "вигадала адміністрація форуму"?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 26847
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5207 раз.
Подякували: 4823 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 00:04

  Успіх написав:
  whois2010 написав:пана Долярчика вигадала адміністація форуму, щоб тримати усіх в тонусі. Рух, дія, кипіння.

Ехххххххх, все.
Нас спалили.
Треба закривати проект Долярчик-Успіх :D

І подобаєтеся усім своєю бронелобою непробивністю. Інший би зробив висновки, зашарівся, зник би або змінив тактику чи тему спілкування. Але ні, легінь лише підкидає смайлів та посміхаючись іде далі. Даннінг з Крюгером з ліхтарями шукають вас
whois2010
 
Повідомлень: 169
З нами з: 15.11.17
Подякував: 20 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 00:06

  ЛАД написав:Вообще-то, остальные фронтовики пишут то же самое только реже.
Их тоже "вигадала адміністрація форуму"?

Не будьте таким серйозним
whois2010
 
Повідомлень: 169
З нами з: 15.11.17
Подякував: 20 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 00:06

  vitaliiangel написав:
  ЛАД написав:Не прыгали, но и такого, как сейчас, не было.
При том, что то была явно чужая война и все это понимали.
я помню те разговоры, хотя был очень мал. Патриотизмом в них не пахло. Обсуждали как оформить инвалидность и другие варианты. Из нашего хруща несколько человек там побывало, проблема была массовая. .........

Верно, так я об этом и написал: "не прыгали" и "война была явно чужая".
Тем не менее, как Вы сами написали: "Из нашего хруща несколько человек там побывало".
ЛАД
2
 
Повідомлень: 26847
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5207 раз.
Подякували: 4823 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 00:13

  Xenon написав:плавно так від кордонів 91 року перейшли до "зірвати наступальну операцію рф"

Президент Украины на встрече с Джо Байденом рассказал о целях страны на 2024 год.

«Наши цели на 24-й год ясны – лишить Россию преимущества в воздухе и сорвать их наступательные операции. Это реально», – заявил Владимир Зеленский.

О наступательных целях президент не упомянул.

Концепція весь час змінюється. Тепер це вывести Россию из равновесия. Кієв за трі дня, але навпаки
whois2010
 
Повідомлень: 169
З нами з: 15.11.17
Подякував: 20 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 00:13

Винувата завжди невістка)))

  ЛАД написав:Вообще-то, остальные фронтовики пишут то же самое только реже.
Их тоже "вигадала адміністрація форуму"?
Так отож!
+100500!👍👍👍

Просто Успіх більш настирливий! :D

Але тут вже так прийнято, що спецом не помічати інших, які піднімають на поверхню аналогічні проблеми/питання!
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5615
З нами з: 18.03.21
Подякував: 214 раз.
Подякували: 843 раз.
 
Профіль
3
8
1
1
Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 00:28

flyman ,

Успіх з хотабом думають, що якщо наберуть шкіряних торпед на м"ясо в піхоту з черенками лопат, то через 2-3 тижні "кава в Ялті", але щось пішло не так, навіть із натренованими в НАТО із зброєю нато



Тобі треба попоїсти трішки (для енергії втомлених нейронів головного мозку) і потім ще раз перечитати.
Тоді тобі дійде, що Успіх залишить тобі Гвоздіку, а не черенок. І він , Вітальон, не професіонал. Тобто ти, муха + Вітальон, не професіонали, міняєте такого самого непрофесіонала на такій самій Гвоздікі (це не черенок, якщо досі не дійшло).
Все зрозуміло, чи треба четвертий диплом?
Hotab
 
Повідомлень: 10349
З нами з: 15.02.09
Подякував: 623 раз.
Подякували: 2125 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 00:28

  whois2010 написав:
  freeze написав:Одно из самых больших разочарований это дутая фиктивная мощь союзников. Склады полупусты, организовать новое производство быстро не способны, армии стран ЕС по их же отзывам в ужасающем состоянии, готовности драться нет.
Одно достоинство ядерное оружие, и с другой стороны панический страх применить его, чтобы остановить агрессора. Думаю, что мифическая 5 статья НАТО такая же импотентная как и НАТО. Захватит хуйло Прибалтику, а оставшиеся страны НАТО будут волать о том, что не надо злить агрессора.

Міць НАТО не фіктивна, а швидше інша, ніж про яку ми гадаємо: нато не планувало рік битися в окопах за якісь Пшемисль, закидуючі артилерією по 1000 чи більше снарядів на день. НАТО планує знищувати ворога, рівного росії, ракетами, випалювати та дробити авіацією, а потім добивати піхотою. Позиційної артелирійської війни в цій концепції нема, тому нема і складів повних снарядів. Для цього ж і не потрибни тисячі танків, на відміну від росії, яка ставку робить на танкові ударні кулаки. Зброя в НАТО є, але для іншого типу війни.
Дія 5-ї статті - загадка. Такий собі кіт Шрьодінгера

стратегія відома: заманити подалі вглиб а потім "Cud nad Wisłą" (але вже без Петлюри)
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 33483
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1561 раз.
Подякували: 2733 раз.
 
Профіль
3
  #<1 ... 5844584558465847>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ihorsic і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 141429
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 527763
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 13169
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.