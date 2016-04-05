flyman написав:......... Успіх з хотабом думають, що якщо наберуть шкіряних торпед на м"ясо в піхоту з черенками лопат, то через 2-3 тижні "кава в Ялті", але щось пішло не так, навіть із натренованими в НАТО із зброєю НАТО і мотивованими.
Тільки кожен новий мобілізований ухилянт буде гірше за попереднього. І оте: "не хочеш - заставим, не вмієш - научим" ефекту не дасть.
Успіх рассчитывает на то, что его заменит другой "Успіх", у которого будет такое же оружие НАТО, как и сейчас. Возможно, даже больше и лучше. А обучить и подготовить людей можно было бы вчера, а не завтра. Если не будет оружия и людей, то вообще говорить не о чем.
Флай Та ні. Гарантую, що кожен з форумчан буде нормальним солдатом. Це навіть більш, ніж очевидно. Нормальні тут люди (з точки зору потенційного бійця). Нема тут і близько таких, що будуть баластом у військовому колективі або проблемою для командирів. Жодного нема. І близько схожого.
Про підрозділ з отаким набором особистостей, як форумчани, можна тільки мріяти. Да це була б казка, а не служба.
detroytred написав:Флай Та ні. Гарантую, що кожен з форумчан буде нормальним солдатом. Це навіть більш, ніж очевидно. Нормальні тут люди (з точки зору потенційного бійця). Нема тут і близько таких, що будуть баластом у військовому колективі або проблемою для командирів. Жодного нема. І близько схожого.
Про підрозділ з отаким набором особистостей, як форумчани, можна тільки мріяти. Да це була б казка, а не служба.
це так не працює
хіба як писав Бобуа, якщо зроблять бетоновані укриття в кілька рівнів, з качалкою і поетесами і з.п. як в хотаба на африканській шабашці, зі зброєю, уставами, командирами, генералами по всім стандартам НАТО
Востаннє редагувалось flyman в Сер 13 гру, 2023 01:10, всього редагувалось 2 разів.
В бучанському підвалі - ні. Але якщо вишкрябати в учєбку….
Про підрозділ з отаким набором особистостей, як форумчани, можна тільки мріяти.
Підете командиром батальйону «Ухилянт»? Нежилим фондом буде завідувати вітальон. Муха буде писати софт для БПЛА, який задонатить «завжди під бронею» Летусрок. Тобто безпілотника не буде, а Муха буде і далі імітувати роботу, сидячи днями і ночами тут.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 13 гру, 2023 01:04, всього редагувалось 1 раз.
Росія втратила 87 відсотків від загальної чисельності сухопутних військ, які вона мала до початку вторгнення в Україну. Крім цього, країна втратила дві третини танків. Попри це, російський диктатор путін хоче просуватися вперед.
Про це повідомляє CNN з посилання на дані розвідки США, які отримав Конгрес. Зазначається, що окупанти також мають шалені втрати серед солдатів, бойових машин піхоти та бронетранспортерів.
За оцінками, із 360 000 окупантів (зокрема, контрактників і призовників) які вторглися в Україну, росія втратила на полі бою 315 000 осіб. З 3500 танків втрачено 2200. Також знищено 4400 із 13600 бойових машин піхоти та бронетранспортерів, що становить 32% від загальної кількості.