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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5844584558465847
Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 00:30

  flyman написав:.........
Успіх з хотабом думають, що якщо наберуть шкіряних торпед на м"ясо в піхоту з черенками лопат, то через 2-3 тижні "кава в Ялті", але щось пішло не так, навіть із натренованими в НАТО із зброєю НАТО і мотивованими.

Тільки кожен новий мобілізований ухилянт буде гірше за попереднього. І оте: "не хочеш - заставим, не вмієш - научим" ефекту не дасть.

Успіх рассчитывает на то, что его заменит другой "Успіх", у которого будет такое же оружие НАТО, как и сейчас. Возможно, даже больше и лучше. А обучить и подготовить людей можно было бы вчера, а не завтра.
Если не будет оружия и людей, то вообще говорить не о чем.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 00:31

Флай
Та ні.
Гарантую, що кожен з форумчан буде нормальним солдатом. Це навіть більш, ніж очевидно. Нормальні тут люди (з точки зору потенційного бійця).
Нема тут і близько таких, що будуть баластом у військовому колективі або проблемою для командирів. Жодного нема. І близько схожого.

Про підрозділ з отаким набором особистостей, як форумчани, можна тільки мріяти. Да це була б казка, а не служба.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 00:56

  detroytred написав:Флай
Та ні.
Гарантую, що кожен з форумчан буде нормальним солдатом. Це навіть більш, ніж очевидно. Нормальні тут люди (з точки зору потенційного бійця).
Нема тут і близько таких, що будуть баластом у військовому колективі або проблемою для командирів. Жодного нема. І близько схожого.

Про підрозділ з отаким набором особистостей, як форумчани, можна тільки мріяти. Да це була б казка, а не служба.

це так не працює

хіба як писав Бобуа, якщо зроблять бетоновані укриття в кілька рівнів, з качалкою і поетесами і з.п. як в хотаба на африканській шабашці, зі зброєю, уставами, командирами, генералами по всім стандартам НАТО
Востаннє редагувалось flyman в Сер 13 гру, 2023 01:10, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 00:57

flyman ,

це так не працює


В бучанському підвалі - ні. Але якщо вишкрябати в учєбку….

Про підрозділ з отаким набором особистостей, як форумчани, можна тільки мріяти.

Підете командиром батальйону «Ухилянт»? :D
Нежилим фондом буде завідувати вітальон.
Муха буде писати софт для БПЛА, який задонатить «завжди під бронею» Летусрок. Тобто безпілотника не буде, а Муха буде і далі імітувати роботу, сидячи днями і ночами тут.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 13 гру, 2023 01:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 01:01

  Hotab написав:flyman ,

це так не працює


В бучанському підвалі - ні. Але якщо вишкрябати в учєбку….

то шо, як 18 річному пацану влаштовувати курс молодого бійця? ти просто тролиш аби тролити, чи ти віриш в ту маячню що пишеш?

правило 10000 год. (це 5 років), щоб отримати на виході професіонала, і то, відсіявши не менше 80% непридатних

ти наймом персоналу займався?

як нема чим зайнятися в Судані, то вчи матчасть, повторюй устави/інструкції
Востаннє редагувалось flyman в Сер 13 гру, 2023 01:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 01:08

flyman ,

то шо, як 18 річному пацану влаштовувати курс молодого бійця? ти просто тролиш аби тролити чи ти віриш в те що пишеш?


Який тобі ще КМБ? Як мити снаряди? Ти що, в підвалі не миєш цементну підлогу?? Зі снаряди не складніше.


правило 10000 год. (це 5 років), щоб отримати на виході професіонала, і то, відсіявши не менше 80% непридатних


За 10 т годин асами Герінга ставали. А ти за 10т годин помреш від старості. Ні, зразу в окоп!!


як нема чим зайнятися в Судані



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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 01:12

  vitaliiangel написав:речь не о том кем заменить пекаря на гражданке. а на кого заменить бойца с опытом.


Речь по сути о том как заменить кого-то кем-то кто этого не хочет. Если начнем менять пекарей насильно, то окажется что завтра не будет хлеба.
katso
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 01:19

katso ,
Если начнем менять пекарей насильно, то окажется что завтра не будет хлеба.


Я прям вижу, как в стране возникают бесхлебные бунты: пЕкаря забрали на фронт.
А по Ирпеню ходят неприкаянные комерсы , там витальона в армию забрали, негде снять склад под рыбий жир. Угу..
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 01:22

Росія втратила 87 відсотків від загальної чисельності сухопутних військ, які вона мала до початку вторгнення в Україну. Крім цього, країна втратила дві третини танків. Попри це, російський диктатор путін хоче просуватися вперед.

Про це повідомляє CNN з посилання на дані розвідки США, які отримав Конгрес. Зазначається, що окупанти також мають шалені втрати серед солдатів, бойових машин піхоти та бронетранспортерів.

За оцінками, із 360 000 окупантів (зокрема, контрактників і призовників) які вторглися в Україну, росія втратила на полі бою 315 000 осіб. З 3500 танків втрачено 2200. Також знищено 4400 із 13600 бойових машин піхоти та бронетранспортерів, що становить 32% від загальної кількості.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 02:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Але кацап продовжує тиснути і має успіхи. Нажаль настрій не дуже. Не зрозуміло чим це закінчиться. Наші західні партнери теж кульгають
ihorsic
 
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