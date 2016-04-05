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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5845584658475848
Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 02:32

  ihorsic написав:Але кацап продовжує тиснути і має успіхи. Нажаль настрій не дуже. Не зрозуміло чим це закінчиться. Наші західні партнери теж кульгають

Наприкінці 2024 - початку 2025 нас чекає феєрична битка за Краматорськ і Слов'янськ. Це буде битва усієї війни після якої все закінчиться. До літа кацапи візьмуть Часів Яр.
Путін не зупиниться доки не захопить основні міста Донецької області.

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Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 02:44

  Zebra написав:Путін не зупиниться доки не захопить основні міста Донецької області.

Так само можна сказати що він ніколи не зупиниться. Але всьому приходить край.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 02:45

  Zebra написав:
  ihorsic написав:Але кацап продовжує тиснути і має успіхи. Нажаль настрій не дуже. Не зрозуміло чим це закінчиться. Наші західні партнери теж кульгають

Наприкінці 2024 - початку 2025 нас чекає феєрична битка за Краматорськ і Слов'янськ. Це буде битва усієї війни після якої все закінчиться. До літа кацапи візьмуть Часів Яр.
Путін не зупиниться доки не захопить основні міста Донецької області.

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Не веселий прогноз.А наші що? І що потім після битви? Чим закінчиться?
Сподіваюсь ваш прогноз не збудеться і в нас все буде краще набагато раніше
ihorsic
 
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