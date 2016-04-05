Наприкінці 2024 - початку 2025 нас чекає феєрична битка за Краматорськ і Слов'янськ. Це буде битва усієї війни після якої все закінчиться. До літа кацапи візьмуть Часів Яр.
Путін не зупиниться доки не захопить основні міста Донецької області.
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Додано: Сер 13 гру, 2023 02:32
Наприкінці 2024 - початку 2025 нас чекає феєрична битка за Краматорськ і Слов'янськ. Це буде битва усієї війни після якої все закінчиться. До літа кацапи візьмуть Часів Яр.
Путін не зупиниться доки не захопить основні міста Донецької області.
Додано: Сер 13 гру, 2023 02:44
Додано: Сер 13 гру, 2023 02:45
Не веселий прогноз.А наші що? І що потім після битви? Чим закінчиться?
Сподіваюсь ваш прогноз не збудеться і в нас все буде краще набагато раніше
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