Наприкінці 2024 - початку 2025 нас чекає феєрична битка за Краматорськ і Слов'янськ. Це буде битва усієї війни після якої все закінчиться. До літа кацапи візьмуть Часів Яр.
Путін не зупиниться доки не захопить основні міста Донецької області.
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Додано: Сер 13 гру, 2023 02:32
Наприкінці 2024 - початку 2025 нас чекає феєрична битка за Краматорськ і Слов'янськ. Це буде битва усієї війни після якої все закінчиться. До літа кацапи візьмуть Часів Яр.
Путін не зупиниться доки не захопить основні міста Донецької області.
Додано: Сер 13 гру, 2023 02:44
Додано: Сер 13 гру, 2023 02:45
Не веселий прогноз.А наші що? І що потім після битви? Чим закінчиться?
Сподіваюсь ваш прогноз не збудеться і в нас все буде краще набагато раніше
Додано: Сер 13 гру, 2023 04:35
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Дел
Востаннє редагувалось beee в Сер 13 гру, 2023 05:20, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 13 гру, 2023 05:11
Додано: Сер 13 гру, 2023 05:23
Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет військової допомоги для України на 200 млн доларів. Відповідне повідомлення з'явилося на сайті Пентагону.
До пакета увійдуть:
ракети AIM-9М для ППО;
компоненти системи ППО;
боєприпаси для HIMARS;
артилерійські снаряди калібру 155 і 105 мм;
протирадіолокаційні ракети HARMs;
ракети TOW;
протитанкові комплекси Javelin і АТ-4;
понад 4 мільйони патронів до стрілецької зброї;
підривні боєприпаси для подолання перешкод;
обладнання для захисту критично важливої інфраструктури;
запасні частини, генератори, засоби технічного обслуговування та інше допоміжне обладнання.
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