ihorsic написав:Але кацап продовжує тиснути і має успіхи. Нажаль настрій не дуже. Не зрозуміло чим це закінчиться. Наші західні партнери теж кульгають
Наприкінці 2024 - початку 2025 нас чекає феєрична битка за Краматорськ і Слов'янськ. Це буде битва усієї війни після якої все закінчиться. До літа кацапи візьмуть Часів Яр. Путін не зупиниться доки не захопить основні міста Донецької області.
ihorsic написав:Але кацап продовжує тиснути і має успіхи. Нажаль настрій не дуже. Не зрозуміло чим це закінчиться. Наші західні партнери теж кульгають
Наприкінці 2024 - початку 2025 нас чекає феєрична битка за Краматорськ і Слов'янськ. Це буде битва усієї війни після якої все закінчиться. До літа кацапи візьмуть Часів Яр. Путін не зупиниться доки не захопить основні міста Донецької області.
Не веселий прогноз.А наші що? І що потім після битви? Чим закінчиться? Сподіваюсь ваш прогноз не збудеться і в нас все буде краще набагато раніше
Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет військової допомоги для України на 200 млн доларів. Відповідне повідомлення з'явилося на сайті Пентагону.
До пакета увійдуть:
ракети AIM-9М для ППО; компоненти системи ППО; боєприпаси для HIMARS; артилерійські снаряди калібру 155 і 105 мм; протирадіолокаційні ракети HARMs; ракети TOW; протитанкові комплекси Javelin і АТ-4; понад 4 мільйони патронів до стрілецької зброї; підривні боєприпаси для подолання перешкод; обладнання для захисту критично важливої інфраструктури; запасні частини, генератори, засоби технічного обслуговування та інше допоміжне обладнання.
ihorsic написав:Але кацап продовжує тиснути і має успіхи. Нажаль настрій не дуже. Не зрозуміло чим це закінчиться. Наші західні партнери теж кульгають
Наприкінці 2024 - початку 2025 нас чекає феєрична битка за Краматорськ і Слов'янськ. Це буде битва усієї війни після якої все закінчиться. До літа кацапи візьмуть Часів Яр. Путін не зупиниться доки не захопить основні міста Донецької області.
Очень оптимистичный прогноз. Достаточно остановить финансовую помощь Запада, или значительно сократить её, и фронт посыпется гораздо дальше, и гораздо раньше.
🪖россия потеряла под Авдеевкой 13 тысяч солдат убитыми и ранеными — Рolitico
В последнее время россия не покидает попыток захватить Авдеевку. Оккупационные войска уже потеряли там 13 тысяч солдат убитыми и ранеными и более 220 единиц бронетехники, заявила представитель Совета нацбезопасности США Эдриенн Уотсон.
"россия полна решимости продолжать наступление, несмотря на свои потери. Сейчас как никогда важно, чтобы мы продолжали поддерживать Украину, чтобы она могла продолжать удерживать линию и вернуть себе свою территорию", — цитирует ее издание.
📹штурмовая группа орков была полностью ликвидирована под Авдеевкой, на кадрах - "последний русский".
Ukrainian написав:Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет військової допомоги для України на 200 млн доларів. Відповідне повідомлення з'явилося на сайті Пентагону.
До пакета увійдуть:
ракети AIM-9М для ППО; компоненти системи ППО; боєприпаси для HIMARS; артилерійські снаряди калібру 155 і 105 мм; протирадіолокаційні ракети HARMs; ракети TOW; протитанкові комплекси Javelin і АТ-4; понад 4 мільйони патронів до стрілецької зброї; підривні боєприпаси для подолання перешкод; обладнання для захисту критично важливої інфраструктури; запасні частини, генератори, засоби технічного обслуговування та інше допоміжне обладнання.
Не хотіли вчасно ленд-ліз для швидкої перемоги, бо ж "прийдеться платити" і "нам і так дають все необхідне" - отримуйте піпеточні поставки для підтримки штанів.
ihorsic написав:Але кацап продовжує тиснути і має успіхи. Нажаль настрій не дуже. Не зрозуміло чим це закінчиться. Наші західні партнери теж кульгають
Наприкінці 2024 - початку 2025 нас чекає феєрична битка за Краматорськ і Слов'янськ. Це буде битва усієї війни після якої все закінчиться. До літа кацапи візьмуть Часів Яр. Путін не зупиниться доки не захопить основні міста Донецької області.
Не веселий прогноз.А наші що? І що потім після битви? Чим закінчиться? Сподіваюсь ваш прогноз не збудеться і в нас все буде краще набагато раніше
Якщо викопати бетонні лінії оборони по типу ліній суровікіна на другому році війни керманичам не хватило розуму, то розплата - території і життя українців. За все у цьому житті потрібно платити, навіть за бажання "хоть поржать".