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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5846584758485849>
Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 02:32

  ihorsic написав:Але кацап продовжує тиснути і має успіхи. Нажаль настрій не дуже. Не зрозуміло чим це закінчиться. Наші західні партнери теж кульгають

Наприкінці 2024 - початку 2025 нас чекає феєрична битка за Краматорськ і Слов'янськ. Це буде битва усієї війни після якої все закінчиться. До літа кацапи візьмуть Часів Яр.
Путін не зупиниться доки не захопить основні міста Донецької області.

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Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 02:44

  Zebra написав:Путін не зупиниться доки не захопить основні міста Донецької області.

Так само можна сказати що він ніколи не зупиниться. Але всьому приходить край.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 02:45

  Zebra написав:
  ihorsic написав:Але кацап продовжує тиснути і має успіхи. Нажаль настрій не дуже. Не зрозуміло чим це закінчиться. Наші західні партнери теж кульгають

Наприкінці 2024 - початку 2025 нас чекає феєрична битка за Краматорськ і Слов'янськ. Це буде битва усієї війни після якої все закінчиться. До літа кацапи візьмуть Часів Яр.
Путін не зупиниться доки не захопить основні міста Донецької області.

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Не веселий прогноз.А наші що? І що потім після битви? Чим закінчиться?
Сподіваюсь ваш прогноз не збудеться і в нас все буде краще набагато раніше
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 04:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Дел
Востаннє редагувалось beee в Сер 13 гру, 2023 05:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 05:11

  ihorsic написав:Але кацап продовжує тиснути і має успіхи. Нажаль настрій не дуже. Не зрозуміло чим це закінчиться. Наші західні партнери теж кульгають

Успіхи в кацапа були на початку 2022 року коли з наскоку захопили (частково) херсонську та запорізьку область.
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 05:23

Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет військової допомоги для України на 200 млн доларів. Відповідне повідомлення з'явилося на сайті Пентагону.

До пакета увійдуть:

ракети AIM-9М для ППО;
компоненти системи ППО;
боєприпаси для HIMARS;
артилерійські снаряди калібру 155 і 105 мм;
протирадіолокаційні ракети HARMs;
ракети TOW;
протитанкові комплекси Javelin і АТ-4;
понад 4 мільйони патронів до стрілецької зброї;
підривні боєприпаси для подолання перешкод;
обладнання для захисту критично важливої інфраструктури;
запасні частини, генератори, засоби технічного обслуговування та інше допоміжне обладнання.
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 07:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Zebra написав:
  ihorsic написав:Але кацап продовжує тиснути і має успіхи. Нажаль настрій не дуже. Не зрозуміло чим це закінчиться. Наші західні партнери теж кульгають

Наприкінці 2024 - початку 2025 нас чекає феєрична битка за Краматорськ і Слов'янськ. Це буде битва усієї війни після якої все закінчиться. До літа кацапи візьмуть Часів Яр.
Путін не зупиниться доки не захопить основні міста Донецької області.

Очень оптимистичный прогноз. Достаточно остановить финансовую помощь Запада, или значительно сократить её, и фронт посыпется гораздо дальше, и гораздо раньше.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 07:31

🪖россия потеряла под Авдеевкой 13 тысяч солдат убитыми и ранеными — Рolitico

В последнее время россия не покидает попыток захватить Авдеевку. Оккупационные войска уже потеряли там 13 тысяч солдат убитыми и ранеными и более 220 единиц бронетехники, заявила представитель Совета нацбезопасности США Эдриенн Уотсон.

"россия полна решимости продолжать наступление, несмотря на свои потери. Сейчас как никогда важно, чтобы мы продолжали поддерживать Украину, чтобы она могла продолжать удерживать линию и вернуть себе свою территорию", — цитирует ее издание.

📹штурмовая группа орков была полностью ликвидирована под Авдеевкой, на кадрах - "последний русский".

https://t.me/Pravda_Gerashchenko/84136
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 13 гру, 2023 07:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 07:52

  Ukrainian написав:Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет військової допомоги для України на 200 млн доларів. Відповідне повідомлення з'явилося на сайті Пентагону.

До пакета увійдуть:

ракети AIM-9М для ППО;
компоненти системи ППО;
боєприпаси для HIMARS;
артилерійські снаряди калібру 155 і 105 мм;
протирадіолокаційні ракети HARMs;
ракети TOW;
протитанкові комплекси Javelin і АТ-4;
понад 4 мільйони патронів до стрілецької зброї;
підривні боєприпаси для подолання перешкод;
обладнання для захисту критично важливої інфраструктури;
запасні частини, генератори, засоби технічного обслуговування та інше допоміжне обладнання.

Не хотіли вчасно ленд-ліз для швидкої перемоги, бо ж "прийдеться платити" і "нам і так дають все необхідне" - отримуйте піпеточні поставки для підтримки штанів.
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 07:56

  ihorsic написав:
  Zebra написав:
  ihorsic написав:Але кацап продовжує тиснути і має успіхи. Нажаль настрій не дуже. Не зрозуміло чим це закінчиться. Наші західні партнери теж кульгають

Наприкінці 2024 - початку 2025 нас чекає феєрична битка за Краматорськ і Слов'янськ. Це буде битва усієї війни після якої все закінчиться. До літа кацапи візьмуть Часів Яр.
Путін не зупиниться доки не захопить основні міста Донецької області.

Зображення

Не веселий прогноз.А наші що? І що потім після битви? Чим закінчиться?
Сподіваюсь ваш прогноз не збудеться і в нас все буде краще набагато раніше

Якщо викопати бетонні лінії оборони по типу ліній суровікіна на другому році війни керманичам не хватило розуму, то розплата - території і життя українців.
За все у цьому житті потрібно платити, навіть за бажання "хоть поржать".
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