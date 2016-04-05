Ukrainian написав:Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет військової допомоги для України на 200 млн доларів. Відповідне повідомлення з'явилося на сайті Пентагону.
До пакета увійдуть:
ракети AIM-9М для ППО; компоненти системи ППО; боєприпаси для HIMARS; артилерійські снаряди калібру 155 і 105 мм; протирадіолокаційні ракети HARMs; ракети TOW; протитанкові комплекси Javelin і АТ-4; понад 4 мільйони патронів до стрілецької зброї; підривні боєприпаси для подолання перешкод; обладнання для захисту критично важливої інфраструктури; запасні частини, генератори, засоби технічного обслуговування та інше допоміжне обладнання.
Не хотіли вчасно ленд-ліз для швидкої перемоги, бо ж "прийдеться платити" і "нам і так дають все необхідне" - отримуйте піпеточні поставки для підтримки штанів.
Не тупи. Ніхто ленд-ліз Україні не пропонував на справді. Адміністрація Байдена заявляла, що зосереджена на наданні Україні військової допомоги на безоплатній основі, а не в оренду чи лізинг. “Наразі ми ставимо в пріоритет безпекову допомогу для України, за яку їм пізніше не потрібно буде повертати кошти”, - цитував "Голос Америки" позицію Білого Дому з цього питання. https://www.bbc.com/ukrainian/articles/c4n5p6pgengo
Schmit написав:Якщо викопати бетонні лінії оборони по типу ліній суровікіна на другому році війни керманичам не хватило розуму, то розплата - території і життя українців. За все у цьому житті потрібно платити, навіть за бажання "хоть поржать".
Петлюра про таких як ти влучно казав. Не так страшні московські воші, як свої українські гниди .
Schmit написав:Якщо викопати бетонні лінії оборони по типу ліній суровікіна на другому році війни керманичам не хватило розуму, то розплата - території і життя українців. За все у цьому житті потрібно платити, навіть за бажання "хоть поржать".
Петлюра про таких як ти влучно казав. Не так страшні московські воші, як свої українські гниди .
А може про таких, як ти? Варто подумати, було б чим.