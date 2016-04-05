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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5846584758485849
Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 08:08

  Schmit написав:
  Ukrainian написав:Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет військової допомоги для України на 200 млн доларів. Відповідне повідомлення з'явилося на сайті Пентагону.

До пакета увійдуть:

ракети AIM-9М для ППО;
компоненти системи ППО;
боєприпаси для HIMARS;
артилерійські снаряди калібру 155 і 105 мм;
протирадіолокаційні ракети HARMs;
ракети TOW;
протитанкові комплекси Javelin і АТ-4;
понад 4 мільйони патронів до стрілецької зброї;
підривні боєприпаси для подолання перешкод;
обладнання для захисту критично важливої інфраструктури;
запасні частини, генератори, засоби технічного обслуговування та інше допоміжне обладнання.

Не хотіли вчасно ленд-ліз для швидкої перемоги, бо ж "прийдеться платити" і "нам і так дають все необхідне" - отримуйте піпеточні поставки для підтримки штанів.

Не тупи. Ніхто ленд-ліз Україні не пропонував на справді.
Адміністрація Байдена заявляла, що зосереджена на наданні Україні військової допомоги на безоплатній основі, а не в оренду чи лізинг.
“Наразі ми ставимо в пріоритет безпекову допомогу для України, за яку їм пізніше не потрібно буде повертати кошти”, - цитував "Голос Америки" позицію Білого Дому з цього питання.
https://www.bbc.com/ukrainian/articles/c4n5p6pgengo
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 08:11

  Schmit написав:Якщо викопати бетонні лінії оборони по типу ліній суровікіна на другому році війни керманичам не хватило розуму, то розплата - території і життя українців.
За все у цьому житті потрібно платити, навіть за бажання "хоть поржать".

Петлюра про таких як ти влучно казав.
Не так страшні московські воші, як свої українські гниди .
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 08:15

  Ukrainian написав:
  Schmit написав:Якщо викопати бетонні лінії оборони по типу ліній суровікіна на другому році війни керманичам не хватило розуму, то розплата - території і життя українців.
За все у цьому житті потрібно платити, навіть за бажання "хоть поржать".

Петлюра про таких як ти влучно казав.
Не так страшні московські воші, як свої українські гниди .

А може про таких, як ти? Варто подумати, було б чим.
Schmit
 
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