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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 13 гру, 2023 08:15
Ukrainian написав: Schmit написав:
Якщо викопати бетонні лінії оборони по типу ліній суровікіна на другому році війни керманичам не хватило розуму, то розплата - території і життя українців.
За все у цьому житті потрібно платити, навіть за бажання "хоть поржать".
Петлюра про таких як ти влучно казав.
Не так страшні московські воші, як свої українські гниди .
А може про таких, як ти, які хотіли "хоть поржать" і "какая разница" вже під час війни, 2014-2019, якої не бачили але при цьому від неї "усталі"?
А може про тих, хто здав Південь без бою, відмовився від ленд-лізу...?
Варто подумати, було б чим.
Востаннє редагувалось Schmit
в Сер 13 гру, 2023 09:01, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 13 гру, 2023 08:46
Hotab написав:
Підете командиром батальйону «Ухилянт»?
Командиром? Да ще й в піхоту? Це треба в юнацтво повернутися. Як мінімум, по здоров'ю та безбашеності.
Да ще коли з підлеглими треба домовлятися, треба бути саме прирожденним саме командиром.
При виборі "кого дадуть" і "форумчани" будь-який командир підрозділу не те що вагатися не буде, а ще й прикладе усих зусиль щоб з другим варіантом.
Асоціальних, дурних, психхворих і т.д громадян серед форумчан і близько нема.
Всі ж інші - це звичайні труднощі, а не проблеми. Коли один обпившийся утирок губить спецапаратуру (за яку світить тюрма), а другий херячить навкруги зі зброї, третій не пив, але краде, четвертий спить та дуркує, п'ятий і т.д.
І тільки командир з чотирма-п'ятьома адекватними їшачить за них всіх та стримує чергові їх пориви душі, та примує працювати при просвєтлєніях.
А тут всі абсолютно нормальні. Краще тільки у пропаг.фільмах.
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detroytred
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Додано: Сер 13 гру, 2023 09:22
detroytred написав:
Асоціальних, дурних, психхворих і т.д громадян серед форумчан і близько нема.
Всі ж інші - це звичайні труднощі, а не проблеми. Коли один обпившийся утирок губить спецапаратуру (за яку світить тюрма), а другий херячить навкруги зі зброї, третій не пив, але краде, четвертий спить та дуркує, п'ятий і т.д.І тільки командир з чотирма-п'ятьома адекватними їшачить за них всіх
Так було на Марсі до півроку, а потім оці "п'ять адекватних" по троху почали казати - "та ну їх нах! Щоб ми весь час впахували за усіх, а оті інші ходили і лише в пляшку заглядали? Нікому нікуя не треба - а що нам лише потрібно!?" - і почали по-трохи теж класти болт на все і на всіх...
А війна на Марсі продовжувалась...
І за рік вже і психічно/морально почали виснажуватись...
А війні і далі не було видно кінця/краю... що ще більше впливало на морально-психічний стан воїнів на Марсі.
Тож яка ефективність?
Хто про це думає?
Всім хвалений За? Він не бачив і не бачить?
Їм всім, що Зе, що За - всім наче пох!
Але тут теж веселять ухилянти, що наче думають - що вони будуть менш ефективні, ніж морально-психічно виснажені/неврівноважені воїни з Марсу?
Ехххххххх, таки добре, що це все фантазії і це все НЕ в нас!
Бо в іншому разі було б - це ж КАРАУЛЬЬЬЬЬЬ!!!
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Додано: Сер 13 гру, 2023 09:36
Якщо допомоги від Заходу не буде: чи готові українці воювати самі, з'явилися результати опитування
telegraf.com.uaDec 12, 2023 1:38 PM
Новина оновлена 12 грудня 2023, 13:38
Мітинг на підтримку України у війні з РФ. Фото pinterest.com
З підтримкою українці не відчувають себе самотніми у цій боротьбі
Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) протягом 10 днів (29 листопада — 9 грудня) провів всеукраїнське опитування щодо того, який підхід варто Україні обрати у разі значного скорочення військової допомоги від Заходу. За результатами, більша частина опитаних підтримує продовження тиску на окупантів.
Про це йдеться на сайті КМІС. Зазначається, що у телефонних інтервʼю було опитано 1031 респондента опитано 1031 респондента, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим).
Опитані — це громадяни України (віком старше 18 років), які на момент опитування проживали на території України, але в межах територій, які не були окуповані після 24 лютого 2022 року. Варто зауважити, що до вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролює влада України після повномасштабного вторгнення (АР Крим, м. Севастополь, окремі райони Донецької та Луганської областей), а також опитування не проводилося з громадянами закордоном.
"Ми вважаємо, що отримані результати все одно зберігають високу репрезентативність та дозволяють досить надійно аналізувати суспільні настрої населення", — зазначили дослідники.
Результати опитування
На питання про те, яку стратегію дій підтримує респондент у разі, якщо дійсно Захід суттєво скоротить допомогу, 58% виступили за продовження тиску на окупантів, 32% вважають, що потрібно припиняти бойові дії з гарантіями безпеки, а от ще 10% не визначились.
...
От який надійний у нас тил.
Жаль лише, що вони чомусь нас не замінюють у війську...
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