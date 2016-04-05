Додано: Сер 13 гру, 2023 09:22

detroytred написав: Асоціальних, дурних, психхворих і т.д громадян серед форумчан і близько нема.

Всі ж інші - це звичайні труднощі, а не проблеми. Коли один обпившийся утирок губить спецапаратуру (за яку світить тюрма), а другий херячить навкруги зі зброї, третій не пив, але краде, четвертий спить та дуркує, п'ятий і т.д.

І тільки командир з чотирма-п'ятьома адекватними їшачить за них всіх Асоціальних, дурних, психхворих і т.д громадян серед форумчан і близько нема.Всі ж інші - це звичайні труднощі, а не проблеми. Коли один обпившийся утирок губить спецапаратуру (за яку світить тюрма), а другий херячить навкруги зі зброї, третій не пив, але краде, четвертий спить та дуркує, п'ятий і т.д.

Так було на Марсі до півроку, а потім оці "п'ять адекватних" по троху почали казати - "та ну їх нах! Щоб ми весь час впахували за усіх, а оті інші ходили і лише в пляшку заглядали? Нікому нікуя не треба - а що нам лише потрібно!?" - і почали по-трохи теж класти болт на все і на всіх...А війна на Марсі продовжувалась...І за рік вже і психічно/морально почали виснажуватись...А війні і далі не було видно кінця/краю... що ще більше впливало на морально-психічний стан воїнів на Марсі.Тож яка ефективність?Хто про це думає?Всім хвалений За? Він не бачив і не бачить?Їм всім, що Зе, що За - всім наче пох!Але тут теж веселять ухилянти, що наче думають - що вони будуть менш ефективні, ніж морально-психічно виснажені/неврівноважені воїни з Марсу?Ехххххххх, таки добре, що це все фантазії і це все НЕ в нас!Бо в іншому разі було б - це ж КАРАУЛЬЬЬЬЬЬ!!!