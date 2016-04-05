Hotab написав:Підете командиром батальйону «Ухилянт»?
Командиром? Да ще й в піхоту? Це треба в юнацтво повернутися. Як мінімум, по здоров'ю та безбашеності. Да ще коли з підлеглими треба домовлятися, треба бути саме прирожденним саме командиром.
При виборі "кого дадуть" і "форумчани" будь-який командир підрозділу не те що вагатися не буде, а ще й прикладе усих зусиль щоб з другим варіантом. Асоціальних, дурних, психхворих і т.д громадян серед форумчан і близько нема. Всі ж інші - це звичайні труднощі, а не проблеми. Коли один обпившийся утирок губить спецапаратуру (за яку світить тюрма), а другий херячить навкруги зі зброї, третій не пив, але краде, четвертий спить та дуркує, п'ятий і т.д. І тільки командир з чотирма-п'ятьома адекватними їшачить за них всіх та стримує чергові їх пориви душі, та примує працювати при просвєтлєніях. А тут всі абсолютно нормальні. Краще тільки у пропаг.фільмах.
detroytred написав:Асоціальних, дурних, психхворих і т.д громадян серед форумчан і близько нема. Всі ж інші - це звичайні труднощі, а не проблеми. Коли один обпившийся утирок губить спецапаратуру (за яку світить тюрма), а другий херячить навкруги зі зброї, третій не пив, але краде, четвертий спить та дуркує, п'ятий і т.д. І тільки командир з чотирма-п'ятьома адекватними їшачить за них всіх
Так було на Марсі до півроку, а потім оці "п'ять адекватних" по троху почали казати - "та ну їх нах! Щоб ми весь час впахували за усіх, а оті інші ходили і лише в пляшку заглядали? Нікому нікуя не треба - а що нам лише потрібно!?" - і почали по-трохи теж класти болт на все і на всіх... А війна на Марсі продовжувалась... І за рік вже і психічно/морально почали виснажуватись... А війні і далі не було видно кінця/краю... що ще більше впливало на морально-психічний стан воїнів на Марсі.
Тож яка ефективність? Хто про це думає? Всім хвалений За? Він не бачив і не бачить? Їм всім, що Зе, що За - всім наче пох!
Але тут теж веселять ухилянти, що наче думають - що вони будуть менш ефективні, ніж морально-психічно виснажені/неврівноважені воїни з Марсу?
Ехххххххх, таки добре, що це все фантазії і це все НЕ в нас! Бо в іншому разі було б - це ж КАРАУЛЬЬЬЬЬЬ!!!
Якщо допомоги від Заходу не буде: чи готові українці воювати самі, з'явилися результати опитування telegraf.com.uaDec 12, 2023 1:38 PM Новина оновлена 12 грудня 2023, 13:38
Мітинг на підтримку України у війні з РФ. Фото pinterest.com З підтримкою українці не відчувають себе самотніми у цій боротьбі
Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) протягом 10 днів (29 листопада — 9 грудня) провів всеукраїнське опитування щодо того, який підхід варто Україні обрати у разі значного скорочення військової допомоги від Заходу. За результатами, більша частина опитаних підтримує продовження тиску на окупантів.
Про це йдеться на сайті КМІС. Зазначається, що у телефонних інтервʼю було опитано 1031 респондента опитано 1031 респондента, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим).
Опитані — це громадяни України (віком старше 18 років), які на момент опитування проживали на території України, але в межах територій, які не були окуповані після 24 лютого 2022 року. Варто зауважити, що до вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролює влада України після повномасштабного вторгнення (АР Крим, м. Севастополь, окремі райони Донецької та Луганської областей), а також опитування не проводилося з громадянами закордоном.
"Ми вважаємо, що отримані результати все одно зберігають високу репрезентативність та дозволяють досить надійно аналізувати суспільні настрої населення", — зазначили дослідники.
Результати опитування На питання про те, яку стратегію дій підтримує респондент у разі, якщо дійсно Захід суттєво скоротить допомогу, 58% виступили за продовження тиску на окупантів, 32% вважають, що потрібно припиняти бойові дії з гарантіями безпеки, а от ще 10% не визначились.
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От який надійний у нас тил. Жаль лише, що вони чомусь нас не замінюють у війську...
Bobua написав:От який надійний у нас тил. Жаль лише, що вони чомусь нас не замінюють у війську...
Потрібно 2 опинування зробити - один для цивільних, а інший - для військових. Для цивільних має звучати так: - Що б ви обрали: припинення/заморозка війни на теперішній лінії фронту, чи вже завтра самому піти на фронт?
Ну і для військових: - Щоб ви обрали: 1. припинення/заморозка війни? 2. продовження війни, але нехай вас замінять? 3. продовження війни без заміни?(воюєте до перемоги)
На секунду подумав, може попросити тут форумчан дати відповіді на це☝️ опитування, але... - тут і так все зрозуміло на всі 100500%!
Успіх написав:Потрібно 2 опинування зробити - один для цивільних, а інший - для військових. На секунду подумав, може попросити тут форумчан дати відповіді на це☝️ опитування, але... - тут і так все зрозуміло на всі 100500%!
Отправили в космос Белку, Стрелку и Успіха. Время сеанса связи с землей. Земля: -Белка! Белка: -Гав Земля: -проверить температуру в отсеках Белка: -Гав-гав!!! Земля: -Стрелка! Стрелка: -Гав Земля: -проверить показание приборов Стрелка: -Гав-гав!!! Земля: -Успіх! Успіх: -Гав Земля: -Не "гав", а покорми собак и руками ничего не трогай!
... Те, кто воюет - прекратите всех, кто в тылу, называть "ухилянтами". Прекратите радоваться беспеределу ТЦК. Тот кто радуется любому беспределу, по итогу, получит беспредел в свой адрес. А те кто поддерживает беспредел ТЦК, то лучше вообще пересмотреть свои взгляды на жизнь. Тем более, один из них на лечении и времени для раздумий у него много
Давайте єднатись
А як їх називати? Якщо вони ухиляються...
Вимагати пред`явлення документів -- це тепер “бєзпрєдєл”?? Весною ходив у цивільному одязі містом, зараз ходжу -- чому нема патрулів, чому не зупиняють...?
Чи є докази (у тисячах відосиків) хоч якихось реал.звірств? Хоч когось вдарили прикладом? Хоч когось застрелили? (крім того довбня, що забивав кулаками поліцейську...)
І справді, давайте єднатись. Всі хто не був у війську і на фронті -- ставайте в чергу. Продете цей шлях і буде єдність. А звідки їй ще взятись?
Bobua написав:А як їх називати? Якщо вони ухиляються...
Іноді здається, що ви - друга або третя обліківка Долярчика. Якщо я не отримував повістку, не ховаюсь, надав у ТЦК перелік військовозобов'язаних на підприємстві, в т.ч. і свої дані, то я ухилянт, чи ні? Добровільно не стою біля дверей ТЦК в черзі, але не отримавши повістку, чому я ухилянт на вашу думку?
Bobua написав:Вимагати пред`явлення документів -- це тепер “бєзпрєдєл”?? Весною ходив у цивільному одязі містом, зараз ходжу -- чому нема патрулів, чому не зупиняють...?
Це питання точно до "ухилянтів", чи до патрулів? Агов, патрулі, ви це читаєте?
Bobua написав:Чи є докази (у тисячах відосиків) хоч якихось реал.звірств? Хоч когось вдарили прикладом? Хоч когось застрелили? (крім того довбня, що забивав кулаками поліцейську...)
Нє, коли здорові уїбні з автоматами виганають взимку надвір голих чоловіків та шугають і погрожують напівголим жінкам і цивільним адміністраторам, то це не звірства звосім. На чиї кошти ці потвори існують, з чого їм платиться зарплатня?
Нє, коли здорові уїбні з автоматами виганають взимку надвір голих чоловіків та шугають і погрожують напівголим жінкам і цивільним адміністраторам, то це не звірства звосім. На чиї кошти ці потвори існують, з чого їм платиться зарплатня?
А є детальний неупереджений розбір тієї ситуації? Це так з пересічними робили, чи таки то були дійсно злісні ухилянти?
Ukrainian написав:Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет військової допомоги для України на 200 млн доларів. Відповідне повідомлення з'явилося на сайті Пентагону.
До пакета увійдуть:
ракети AIM-9М для ППО; компоненти системи ППО; боєприпаси для HIMARS; артилерійські снаряди калібру 155 і 105 мм; протирадіолокаційні ракети HARMs; ракети TOW; протитанкові комплекси Javelin і АТ-4; понад 4 мільйони патронів до стрілецької зброї; підривні боєприпаси для подолання перешкод; обладнання для захисту критично важливої інфраструктури; запасні частини, генератори, засоби технічного обслуговування та інше допоміжне обладнання.
Не хотіли вчасно ленд-ліз для швидкої перемоги, бо ж "прийдеться платити" і "нам і так дають все необхідне" - отримуйте піпеточні поставки для підтримки штанів.
Не тупи. Ніхто ленд-ліз Україні не пропонував на справді.
Цілий закон прийняли, щоб не пропонувати? Маячня. Проблема була з нашої сторони.