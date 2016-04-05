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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5847584858495850
Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 11:08

  Bobua написав:
  pesikot написав:

...
Те, кто воюет - прекратите всех, кто в тылу, называть "ухилянтами". Прекратите радоваться беспеределу ТЦК. Тот кто радуется любому беспределу, по итогу, получит беспредел в свой адрес.
А те кто поддерживает беспредел ТЦК, то лучше вообще пересмотреть свои взгляды на жизнь. Тем более, один из них на лечении и времени для раздумий у него много

Давайте єднатись


А як їх називати? Якщо вони ухиляються...

Вимагати пред`явлення документів -- це тепер “бєзпрєдєл”?? :shock:
Весною ходив у цивільному одязі містом, зараз ходжу -- чому нема патрулів, чому не зупиняють...?

Чи є докази (у тисячах відосиків) хоч якихось реал.звірств? Хоч когось вдарили прикладом? Хоч когось застрелили? (крім того довбня, що забивав кулаками поліцейську...)


І справді, давайте єднатись.
Всі хто не був у війську і на фронті -- ставайте в чергу.
Продете цей шлях і буде єдність. А звідки їй ще взятись?

Теж звернув увагу на цей пост, Лад з якоїсь дурі його одобрив.
Пацанчик прямо каже, що вважає нас за лохів, що сам в армію не піде, що можливо готовий відкупатися 1-5тис грн в міс, що ухилянти чьоткі чувачки яких неможна зобіжати.
Типова маніпуляція шахраїв.
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 11:13

  Hotab написав:whois2010 ,
Нє, коли здорові уїбні з автоматами виганають взимку надвір голих чоловіків та шугають і погрожують напівголим жінкам і цивільним адміністраторам, то це не звірства звосім. На чиї кошти ці потвори існують, з чого їм платиться зарплатня?


А є детальний неупереджений розбір тієї ситуації? Це так з пересічними робили, чи таки то були дійсно злісні ухилянти?

А у вас є? Чи працівники ТЦК мали 100% "оперативну інформацію" та рішення суду, щодо цих осіб? ТЦК-шники були впевнені, шо там саме ухилянти, які, як зеленський, отримали по чотири повістки і не з'явилися по них. Як вони ідентифікували голих людей, по якому органу звіряли особистість? Це так і було?
whois2010
 
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