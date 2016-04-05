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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 13 гру, 2023 11:08
Bobua написав: pesikot написав:
...
Те, кто воюет - прекратите всех, кто в тылу, называть "ухилянтами". Прекратите радоваться беспеределу ТЦК. Тот кто радуется любому беспределу, по итогу, получит беспредел в свой адрес.
А те кто поддерживает беспредел ТЦК, то лучше вообще пересмотреть свои взгляды на жизнь. Тем более, один из них на лечении и времени для раздумий у него много
Давайте єднатись
А як їх називати? Якщо вони ухиляються...
Вимагати пред`явлення документів -- це тепер “бєзпрєдєл”??
Весною ходив у цивільному одязі містом, зараз ходжу -- чому нема патрулів, чому не зупиняють...?
Чи є докази (у тисячах відосиків) хоч якихось реал.звірств? Хоч когось вдарили прикладом? Хоч когось застрелили? (крім того довбня, що забивав кулаками поліцейську...)
І справді, давайте єднатись.
Всі хто не був у війську і на фронті -- ставайте в чергу.
Продете цей шлях і буде єдність. А звідки їй ще взятись?
Теж звернув увагу на цей пост, Лад з якоїсь дурі його одобрив.
Пацанчик прямо каже, що вважає нас за лохів, що сам в армію не піде, що можливо готовий відкупатися 1-5тис грн в міс, що ухилянти чьоткі чувачки яких неможна зобіжати.
Типова маніпуляція шахраїв.
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Додано: Сер 13 гру, 2023 11:13
Hotab написав:whois2010
,
Нє, коли здорові уїбні з автоматами виганають взимку надвір голих чоловіків та шугають і погрожують напівголим жінкам і цивільним адміністраторам, то це не звірства звосім. На чиї кошти ці потвори існують, з чого їм платиться зарплатня?
А є детальний неупереджений розбір тієї ситуації? Це так з пересічними робили, чи таки то були дійсно злісні ухилянти?
А у вас є? Чи працівники ТЦК мали 100% "оперативну інформацію" та рішення суду, щодо цих осіб? ТЦК-шники були впевнені, шо там саме ухилянти, які, як зеленський, отримали по чотири повістки і не з'явилися по них. Як вони ідентифікували голих людей, по якому органу звіряли особистість? Це так і було?
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Додано: Сер 13 гру, 2023 11:25
whois2010 написав:
А у вас є? Чи працівники ТЦК мали 100% "оперативну інформацію" та рішення суду, щодо цих осіб? ТЦК-шники були впевнені, шо там саме ухилянти, які, як зеленський, отримали по чотири повістки і не з'явилися по них. Як вони ідентифікували голих людей, по якому органу звіряли особистість? Це так і було?
А їм не потрібно було ніякого рішення суду, перевірка документів відбувалася разом з поліцією, все було абсолютно законно.
А ти займаєшся брехнею і дискредитацією ЗСУ, ведеш пропаганду на користь росії спрямовану на зрив мобілізації. Тобою вже повинна займатися СБУ.
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Додано: Сер 13 гру, 2023 11:35
unicdima написав:
А їм не потрібно було ніякого рішення суду, перевірка документів відбувалася разом з поліцією, все було абсолютно законно.
А ти займаєшся брехнею і дискредитацією ЗСУ, ведеш пропаганду на користь росії спрямовану на зрив мобілізації. Тобою вже повинна займатися СБУ.
Працівники тцк по-перше, зайшли у приватне приміщенння. Навіть з поліціянтами без ордеру це робити не можна. І якщо адміністратор каже, вийди, а тцк цього не робить, то це не законне вторгнення. По-друге, ви впевнені, що перевірка документів мала виконуватися у такий спосіб з погрозами адміністрації закладу, спробами вибити двері та автоматами. Від кого ці зелені окупанти хтіли відстрілюватися?
І я не заперечую їх право на перевірку документів, але спосіб, у який це було виконано, я розцінюю як звірство окупаційної влади.Справді голих чоловіків для перевірки взимку треба виводити на вулицю?
попийте водички та охолоньте. дуже громкими словами розкидуєтеся.
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Додано: Сер 13 гру, 2023 11:38
whois2010 написав: Hotab написав:whois2010
,
Нє, коли здорові уїбні з автоматами виганають взимку надвір голих чоловіків та шугають і погрожують напівголим жінкам і цивільним адміністраторам, то це не звірства звосім. На чиї кошти ці потвори існують, з чого їм платиться зарплатня?
А є детальний неупереджений розбір тієї ситуації? Це так з пересічними робили, чи таки то були дійсно злісні ухилянти?
А у вас є? Чи працівники ТЦК мали 100% "оперативну інформацію" та рішення суду, щодо цих осіб? ТЦК-шники були впевнені, шо там саме ухилянти, які, як зеленський, отримали по чотири повістки і не з'явилися по них. Як вони ідентифікували голих людей, по якому органу звіряли особистість? Це так і було?
Сказали б просто , що нема у вас інфо.
А я виходжу з того, що не вриваються всюди так як на відео. А отже саме тут були підстави для таких дій.
Зрозуміло, що всі, хто невдоволені, вони мимоволі проектують такі дії на себе самого. І це справді мʼяко кажучи неприємно. Але не потрібно доводити ситуацію до цього.
Якщо у вас на руках є військовий квиток, нема протермінованої повістки, то щось я не вірю, що вас будуть виганяти з сауни голим на вулицю. Так само як не потрібно боятись, що вас застрелить поліцай, якщо ви синій не кидаєтесь на нього з кулаками, а на його колегу ногами по голові.
Сауна, яка надає послуги клієнтам , це точно про «покиньте приватне приміщення»? Тобто я можу , як власник магазину, сказати «а ось ти вітальон вийди звідси, тебе обслуговувати не буду, ти мені не подобаєшся, це приватна власність, хочу - обслуговую, не хочу - ні!»
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Додано: Сер 13 гру, 2023 11:44
whois2010 написав:
Працівники тцк по-перше, зайшли у приватне приміщенння. Навіть з поліціянтами без ордеру це робити не можна. І якщо адміністратор каже, вийди, а тцк цього не робить, то це не законне вторгнення. По-друге, ви впевнені, що перевірка документів мала виконуватися у такий спосіб з погрозами адміністрації закладу, спробами вибити двері та автоматами. Від кого ці зелені окупанти
хтіли відстрілюватися?
І я не заперечую їх право на перевірку документів, але спосіб, у який це було виконано, я розцінюю як звірство окупаційної влади.Справді голих чоловіків для перевірки взимку треба виводити на вулицю?
попийте водички та охолоньте. дуже громкими словами розкидуєтеся.
Все брехня. От бачиш, ти сам себе видав, для тебе ЗСУ це окупанти, ти звичайний ждун русского міра, такі як ти на окупованих територіях ідуть працювати на ворога, катують та вбивають українців.
Востаннє редагувалось unicdima
в Сер 13 гру, 2023 11:49, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 13 гру, 2023 11:46
Hotab написав:
А я виходжу з того, що не вриваються всюди так як на відео. А отже саме тут були підстави для таких дій.
Ну точно так і було. Зібралися геть якісь рандомні чоловіки і зненацька всі - "ухилянти". А працівники ТЦК знали заздалегідь, що саме у цей день, у цей час ці люди (ухилянти, які в розшуку), будуть в цьому місці. А поліцаї заздалегідь отримали рішення суду на проникнення у приватну власність та на арешт саме цих голих людей. Бо ТЦК-шники ж не можуть арештовувати, а лише перевірити документи.
Ви в це вірите? Були підстави для таких дій?
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Додано: Сер 13 гру, 2023 11:47
unicdima написав: whois2010 написав:
Працівники тцк по-перше, зайшли у приватне приміщенння. Навіть з поліціянтами без ордеру це робити не можна. І якщо адміністратор каже, вийди, а тцк цього не робить, то це не законне вторгнення. По-друге, ви впевнені, що перевірка документів мала виконуватися у такий спосіб з погрозами адміністрації закладу, спробами вибити двері та автоматами. Від кого ці зелені окупанти хтіли відстрілюватися?
І я не заперечую їх право на перевірку документів, але спосіб, у який це було виконано, я розцінюю як звірство окупаційної влади.Справді голих чоловіків для перевірки взимку треба виводити на вулицю?
попийте водички та охолоньте. дуже громкими словами розкидуєтеся.
Все брехня. От бачиш, ти сам себе видав, для тебе ЗСУ це окупанти, ти звичайний ждун русского міра, такі як ти на окупованих територіях ідуть працювати на ворога, катують та вбивають українців.
Їбанько?
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Додано: Сер 13 гру, 2023 11:48
ціково, whois2010 це чий запасний нік?
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Додано: Сер 13 гру, 2023 11:49
Hotab написав:
Сауна, яка надає послуги клієнтам , це точно про «покиньте приватне приміщення»? Тобто я можу , як власник магазину, сказати «а ось ти вітальон вийди звідси, тебе обслуговувати не буду, ти мені не подобаєшся, це приватна власність, хочу - обслуговую, не хочу - ні!»
Сауна, по-перше, приватна власність. А вже по-друге "надавать послуги". І власник може відмовити у наданні послуг на свій розсуд. Це так і є. Але це не стосується теми, яку ми обговорюємо.
Для проникнення на територію приватної власності потрібне рішення суду.
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