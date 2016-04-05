Додано: Сер 13 гру, 2023 11:38

whois2010 написав: Hotab написав: whois2010 ,

Нє, коли здорові уїбні з автоматами виганають взимку надвір голих чоловіків та шугають і погрожують напівголим жінкам і цивільним адміністраторам, то це не звірства звосім. На чиї кошти ці потвори існують, з чого їм платиться зарплатня?





А є детальний неупереджений розбір тієї ситуації? Це так з пересічними робили, чи таки то були дійсно злісні ухилянти? А є детальний неупереджений розбір тієї ситуації? Це так з пересічними робили, чи таки то були дійсно злісні ухилянти?

А у вас є? Чи працівники ТЦК мали 100% "оперативну інформацію" та рішення суду, щодо цих осіб? ТЦК-шники були впевнені, шо там саме ухилянти, які, як зеленський, отримали по чотири повістки і не з'явилися по них. Як вони ідентифікували голих людей, по якому органу звіряли особистість? Це так і було? А у вас є? Чи працівники ТЦК мали 100% "оперативну інформацію" та рішення суду, щодо цих осіб? ТЦК-шники були впевнені, шо там саме ухилянти, які, як зеленський, отримали по чотири повістки і не з'явилися по них. Як вони ідентифікували голих людей, по якому органу звіряли особистість? Це так і було?

Сказали б просто , що нема у вас інфо.А я виходжу з того, що не вриваються всюди так як на відео. А отже саме тут були підстави для таких дій.Зрозуміло, що всі, хто невдоволені, вони мимоволі проектують такі дії на себе самого. І це справді мʼяко кажучи неприємно. Але не потрібно доводити ситуацію до цього.Якщо у вас на руках є військовий квиток, нема протермінованої повістки, то щось я не вірю, що вас будуть виганяти з сауни голим на вулицю. Так само як не потрібно боятись, що вас застрелить поліцай, якщо ви синій не кидаєтесь на нього з кулаками, а на його колегу ногами по голові.Сауна, яка надає послуги клієнтам , це точно про «покиньте приватне приміщення»? Тобто я можу , як власник магазину, сказати «а ось ти вітальон вийди звідси, тебе обслуговувати не буду, ти мені не подобаєшся, це приватна власність, хочу - обслуговую, не хочу - ні!»