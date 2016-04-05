whois2010 написав:Працівники тцк по-перше, зайшли у приватне приміщенння. Навіть з поліціянтами без ордеру це робити не можна. І якщо адміністратор каже, вийди, а тцк цього не робить, то це не законне вторгнення. По-друге, ви впевнені, що перевірка документів мала виконуватися у такий спосіб з погрозами адміністрації закладу, спробами вибити двері та автоматами. Від кого ці зелені окупанти хтіли відстрілюватися? І я не заперечую їх право на перевірку документів, але спосіб, у який це було виконано, я розцінюю як звірство окупаційної влади.Справді голих чоловіків для перевірки взимку треба виводити на вулицю? попийте водички та охолоньте. дуже громкими словами розкидуєтеся.
Все брехня. От бачиш, ти сам себе видав, для тебе ЗСУ це окупанти, ти звичайний ждун русского міра, такі як ти на окупованих територіях ідуть працювати на ворога, катують та вбивають українців.
Востаннє редагувалось unicdima в Сер 13 гру, 2023 11:49, всього редагувалось 1 раз.
Hotab написав:А я виходжу з того, що не вриваються всюди так як на відео. А отже саме тут були підстави для таких дій.
Ну точно так і було. Зібралися геть якісь рандомні чоловіки і зненацька всі - "ухилянти". А працівники ТЦК знали заздалегідь, що саме у цей день, у цей час ці люди (ухилянти, які в розшуку), будуть в цьому місці. А поліцаї заздалегідь отримали рішення суду на проникнення у приватну власність та на арешт саме цих голих людей. Бо ТЦК-шники ж не можуть арештовувати, а лише перевірити документи. Ви в це вірите? Були підстави для таких дій?
whois2010 написав:Працівники тцк по-перше, зайшли у приватне приміщенння. Навіть з поліціянтами без ордеру це робити не можна. І якщо адміністратор каже, вийди, а тцк цього не робить, то це не законне вторгнення. По-друге, ви впевнені, що перевірка документів мала виконуватися у такий спосіб з погрозами адміністрації закладу, спробами вибити двері та автоматами. Від кого ці зелені окупанти хтіли відстрілюватися? І я не заперечую їх право на перевірку документів, але спосіб, у який це було виконано, я розцінюю як звірство окупаційної влади.Справді голих чоловіків для перевірки взимку треба виводити на вулицю? попийте водички та охолоньте. дуже громкими словами розкидуєтеся.
Все брехня. От бачиш, ти сам себе видав, для тебе ЗСУ це окупанти, ти звичайний ждун русского міра, такі як ти на окупованих територіях ідуть працювати на ворога, катують та вбивають українців.
Hotab написав: Сауна, яка надає послуги клієнтам , це точно про «покиньте приватне приміщення»? Тобто я можу , як власник магазину, сказати «а ось ти вітальон вийди звідси, тебе обслуговувати не буду, ти мені не подобаєшся, це приватна власність, хочу - обслуговую, не хочу - ні!»
Сауна, по-перше, приватна власність. А вже по-друге "надавать послуги". І власник може відмовити у наданні послуг на свій розсуд. Це так і є. Але це не стосується теми, яку ми обговорюємо. Для проникнення на територію приватної власності потрібне рішення суду.
Hotab написав: Сауна, яка надає послуги клієнтам , це точно про «покиньте приватне приміщення»? Тобто я можу , як власник магазину, сказати «а ось ти вітальон вийди звідси, тебе обслуговувати не буду, ти мені не подобаєшся, це приватна власність, хочу - обслуговую, не хочу - ні!»
Сауна, по-перше, приватна власність. А вже по-друге "надавать послуги". І власник може відмовити у наданні послуг на свій розсуд. Це так і є. Але це не стосується теми, яку ми обговорюємо. Для проникнення на територію приватної власності потрібне рішення суду.
Та ні. В час роботи це місце загального користування.
А от вимагати відчинити зачинені приміщення, відвідувачів вийти і т.д. без законних підстав не мала права навіть поліція.
Hotab написав:whois2010 , так, я в це вірю. Навіть з точки зору того, що ТЦК всліпу б не ризикнули нарватись на прокуратурських, чи СБУ, чи навіть військових. Всліпу так не роблять!!
А чому не роблять? Чи ви гадаєте, у тцк є якісь моральні запобіжники? Були б прокуроськи, поцілували б чоботи, помили б авто, вибачились та пішли б пресувати пересічних. Ще раз, якщо ви не зрозуміли: я не заперечую всі права та обов'язки тцк, але методи виконання їх роботи на відео з водолікарні, це методи окупаційної влади. Каратєлі.
Hotab написав:Тобто я можу , як власник магазину, сказати «а ось ти вітальон вийди звідси, тебе обслуговувати не буду, ти мені не подобаєшся, це приватна власність, хочу - обслуговую, не хочу - ні!»
хотаб я тебе говорил что в вопросах экономики, бизнеса и права ты ноль? на частной территории собственник устанавливает ЛЮБЫЕ правила и порядки, которые не запрещены законом. В Киеве докуя таких мест "для своих", куда тебя без приглашения не пустят. Представь себе, что эта сауна - дом, где живёт её собственник. Насильно без его согласия войти можно только по решению суда
detroytred написав:Та ні. В час роботи це місце загального користування.
а дайте ссылку на закон который из частной собственности превращает помещение в "место общего пользования". Это равносильно конфискации частной собственности. Какой-то дурак на вашей квартире напишет "сауна" и всё, теперь это "место общего пользования"?