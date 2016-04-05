RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 584858495850585158525853>
Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 11:46

  Hotab написав:А я виходжу з того, що не вриваються всюди так як на відео. А отже саме тут були підстави для таких дій.

Ну точно так і було. Зібралися геть якісь рандомні чоловіки і зненацька всі - "ухилянти". А працівники ТЦК знали заздалегідь, що саме у цей день, у цей час ці люди (ухилянти, які в розшуку), будуть в цьому місці. А поліцаї заздалегідь отримали рішення суду на проникнення у приватну власність та на арешт саме цих голих людей. Бо ТЦК-шники ж не можуть арештовувати, а лише перевірити документи.
Ви в це вірите? Були підстави для таких дій?
whois2010
 
Повідомлень: 183
З нами з: 15.11.17
Подякував: 20 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 11:47

  unicdima написав:
  whois2010 написав:Працівники тцк по-перше, зайшли у приватне приміщенння. Навіть з поліціянтами без ордеру це робити не можна. І якщо адміністратор каже, вийди, а тцк цього не робить, то це не законне вторгнення. По-друге, ви впевнені, що перевірка документів мала виконуватися у такий спосіб з погрозами адміністрації закладу, спробами вибити двері та автоматами. Від кого ці зелені окупанти хтіли відстрілюватися?
І я не заперечую їх право на перевірку документів, але спосіб, у який це було виконано, я розцінюю як звірство окупаційної влади.Справді голих чоловіків для перевірки взимку треба виводити на вулицю?
попийте водички та охолоньте. дуже громкими словами розкидуєтеся.

Все брехня. От бачиш, ти сам себе видав, для тебе ЗСУ це окупанти, ти звичайний ждун русского міра, такі як ти на окупованих територіях ідуть працювати на ворога, катують та вбивають українців.

Їбанько?
whois2010
 
Повідомлень: 183
З нами з: 15.11.17
Подякував: 20 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 11:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ціково, whois2010 це чий запасний нік?
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2373
З нами з: 10.06.19
Подякував: 99 раз.
Подякували: 182 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 11:49

  Hotab написав:
Сауна, яка надає послуги клієнтам , це точно про «покиньте приватне приміщення»? Тобто я можу , як власник магазину, сказати «а ось ти вітальон вийди звідси, тебе обслуговувати не буду, ти мені не подобаєшся, це приватна власність, хочу - обслуговую, не хочу - ні!»

Сауна, по-перше, приватна власність. А вже по-друге "надавать послуги". І власник може відмовити у наданні послуг на свій розсуд. Це так і є. Але це не стосується теми, яку ми обговорюємо.
Для проникнення на територію приватної власності потрібне рішення суду.
whois2010
 
Повідомлень: 183
З нами з: 15.11.17
Подякував: 20 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 11:51

whois2010 , так, я в це вірю. Навіть з точки зору того, що ТЦК всліпу б не ризикнули нарватись на прокуратурських, чи СБУ, чи навіть військових. Всліпу так не роблять!!
Hotab
 
Повідомлень: 10359
З нами з: 15.02.09
Подякував: 623 раз.
Подякували: 2125 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 11:53

  whois2010 написав:
  Hotab написав:
Сауна, яка надає послуги клієнтам , це точно про «покиньте приватне приміщення»? Тобто я можу , як власник магазину, сказати «а ось ти вітальон вийди звідси, тебе обслуговувати не буду, ти мені не подобаєшся, це приватна власність, хочу - обслуговую, не хочу - ні!»

Сауна, по-перше, приватна власність. А вже по-друге "надавать послуги". І власник може відмовити у наданні послуг на свій розсуд. Це так і є. Але це не стосується теми, яку ми обговорюємо.
Для проникнення на територію приватної власності потрібне рішення суду.

Та ні. В час роботи це місце загального користування.

А от вимагати відчинити зачинені приміщення, відвідувачів вийти і т.д. без законних підстав не мала права навіть поліція.
detroytred
 
Повідомлень: 27283
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 11:56

  Hotab написав:whois2010 , так, я в це вірю. Навіть з точки зору того, що ТЦК всліпу б не ризикнули нарватись на прокуратурських, чи СБУ, чи навіть військових. Всліпу так не роблять!!

А чому не роблять? Чи ви гадаєте, у тцк є якісь моральні запобіжники? Були б прокуроськи, поцілували б чоботи, помили б авто, вибачились та пішли б пресувати пересічних.
Ще раз, якщо ви не зрозуміли: я не заперечую всі права та обов'язки тцк, але методи виконання їх роботи на відео з водолікарні, це методи окупаційної влади. Каратєлі.
whois2010
 
Повідомлень: 183
З нами з: 15.11.17
Подякував: 20 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 11:58

whois2010 ,
І власник може відмовити у наданні послуг на свій розсуд. Це так і є. Але це не стосується теми, яку ми обговорюємо.


Може і не стосується, але відмовити не може.
Сподіваюсь ви не надавач послуг і не продавець.

https://dpss.gov.ua/news/derzhprodspozh ... ozhivachiv
Hotab
 
Повідомлень: 10359
З нами з: 15.02.09
Подякував: 623 раз.
Подякували: 2125 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 12:02

  Hotab написав:Тобто я можу , як власник магазину, сказати «а ось ти вітальон вийди звідси, тебе обслуговувати не буду, ти мені не подобаєшся, це приватна власність, хочу - обслуговую, не хочу - ні!»
хотаб я тебе говорил что в вопросах экономики, бизнеса и права ты ноль? на частной территории собственник устанавливает ЛЮБЫЕ правила и порядки, которые не запрещены законом. В Киеве докуя таких мест "для своих", куда тебя без приглашения не пустят. Представь себе, что эта сауна - дом, где живёт её собственник. Насильно без его согласия войти можно только по решению суда
  detroytred написав:Та ні. В час роботи це місце загального користування.
а дайте ссылку на закон который из частной собственности превращает помещение в "место общего пользования". Это равносильно конфискации частной собственности. Какой-то дурак на вашей квартире напишет "сауна" и всё, теперь это "место общего пользования"?
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21151
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2339 раз.
Подякували: 3317 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 12:05

  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:Тобто я можу , як власник магазину, сказати «а ось ти вітальон вийди звідси, тебе обслуговувати не буду, ти мені не подобаєшся, це приватна власність, хочу - обслуговую, не хочу - ні!»
хотаб я тебе говорил что в вопросах экономики, бизнеса и права ты ноль? на частной территории собственник устанавливает ЛЮБЫЕ правила и порядки, которые не запрещены законом. В Киеве докуя мест "для своих" куда тебя без приглашения не пустят. Представь себе что эта сауна - дом где живёт её собственник. Насильно войти можно по решению суда
  detroytred написав:Та ні. В час роботи це місце загального користування.
а дайте ссылку на закон который из частной собственности превращает что либо в "место общего пользования". Это равносильно конфискации частной собственности.

В час роботи, який визначений самим власником, це місце загального користування.
Закон захисту прав споживачів (послуг)).
Там вказано про права і обов'язки усіх...

Взнаєте багато неочікованого.
detroytred
 
Повідомлень: 27283
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 584858495850585158525853>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman, user412 і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 141570
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 527957
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 13215
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (10497)
13.12.2023 11:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.