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Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 58495850585158525853>
Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 12:09

  Hotab написав:whois2010 ,
І власник може відмовити у наданні послуг на свій розсуд. Це так і є. Але це не стосується теми, яку ми обговорюємо.


Може і не стосується, але відмовити не може.
Сподіваюсь ви не надавач послуг і не продавець.

https://dpss.gov.ua/news/derzhprodspozh ... ozhivachiv

Добре, що у вас є інтернет і ви можете знайти прецедент. Але. Ви власник перукарні, не хочете обслуговувати неохайну людину. Ви їй кажете, що зламані ножиці, приходь післязавтра. Ви власник сауни. Кажете, нема сьогодні дров та газу, не нагрію. Приходь післязавтра. Ви власник ресторану. Всі столики пусті, але заброньовані. Приходь післязавтра.
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 12:11

  whois2010 написав:
  Hotab написав:whois2010 ,
І власник може відмовити у наданні послуг на свій розсуд. Це так і є. Але це не стосується теми, яку ми обговорюємо.


Може і не стосується, але відмовити не може.
Сподіваюсь ви не надавач послуг і не продавець.

https://dpss.gov.ua/news/derzhprodspozh ... ozhivachiv

Добре, що у вас є інтернет і ви можете знайти прецедент. Але. Ви власник перукарні, не хочете обслуговувати неохайну людину. Ви їй кажете, що зламані ножиці, приходь післязавтра. Ви власник сауни. Кажете, нема сьогодні дров та газу, не нагрію. Приходь післязавтра. Ви власник ресторану. Всі столики пусті, але заброньовані. Приходь післязавтра.

Вы полицейский, поступила жалоба что где-то орут матом, Вы обязаны прореагировать на нарушение общественного порядка )))
stm
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 12:13

  detroytred написав:В час роботи, який визначений самим власником, це місце загального користування.
Закон прав споживачів (послуг)).

спорить будучи неправым плохая привычка

вот вам ссылка на закон Про захист прав споживачів
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1023-12#Text

максимум что может сделать власть
9) опломбовувати у порядку, передбаченому законодавством, виробничі, складські, торговельні та інші приміщення суб'єктів господарювання сфери торгівлі і послуг, у тому числі ресторанного господарства, а також несправні, з неправильними показаннями, з пошкодженим повірочним тавром або без нього, чи з таким, строк дії якого закінчився, засоби вимірювальної техніки, за допомогою яких здійснюється обслуговування споживачів, з подальшим повідомленням про це центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрологічного нагляду;


найдите и дайте цитату как и когда частная собственность превращается в "місце загального користування"
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 13 гру, 2023 12:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 12:14

  stm написав:Вы полицейский, поступила жалоба что где-то орут матом, Вы обязаны прореагировать на нарушение общественного порядка )))

Ок. Я в себе у дворі ору матом. Або в квартирі. Це дає право поліцаю зайти до мене у квартиру, якщо я дверь відкрив, спілкуюся, але не пускаю його у домівку?
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 12:15

  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:Тобто я можу , як власник магазину, сказати «а ось ти вітальон вийди звідси, тебе обслуговувати не буду, ти мені не подобаєшся, це приватна власність, хочу - обслуговую, не хочу - ні!»
хотаб я тебе говорил что в вопросах экономики, бизнеса и права ты ноль? на частной территории собственник устанавливает ЛЮБЫЕ правила и порядки, которые не запрещены законом. В Киеве докуя таких мест "для своих", куда тебя без приглашения не пустят. Представь себе, что эта сауна - дом, где живёт её собственник. Насильно без его согласия войти можно только по решению суда
  detroytred написав:Та ні. В час роботи це місце загального користування.
а дайте ссылку на закон который из частной собственности превращает помещение в "место общего пользования". Это равносильно конфискации частной собственности. Какой-то дурак на вашей квартире напишет "сауна" и всё, теперь это "место общего пользования"?

Ти знов обісрався, мамкін бізнесмен. Всі посилання вже надані.
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 12:16

  whois2010 написав:Працівники тцк по-перше, зайшли у приватне приміщенння. Навіть з поліціянтами без ордеру це робити не можна. І якщо адміністратор каже, вийди, а тцк цього не робить, то це не законне вторгнення.

Адвокат відповів, чи мають право працівники ТЦК вручати повістки на приватній території
07 листопада 2023

Під час мобілізації в Україні співробітники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки часто заходять до квартир і приватних ділянок громадян для вручення повісток. Військовий адвокат Руслан Ткаченко пояснив, чи не порушують закон працівники ТЦК.

Законом не регулюється, в яких місцях можуть вручати повістки уповноважені особи. Тож, для вручення повістки чоловікам співробітники ТЦК мають право заходити на приватні території та безпосередньо до місця проживання: будинок або в квартиру військовозобов'язаного. Однак є нюанси.
...
"Якщо працівники ТЦК з поліцією мають всі офіційні документи, що підтверджують їхній статус та повноваження, то за законом України вони мають повне право зайти на приватну територію та вручити повістку" — зазначив адвокат Руслан Ткаченко у виданні "Технофан".

https://focus.ua/uk/voennye-novosti/604 ... teritoriji
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 12:17

  whois2010 написав:
  stm написав:Вы полицейский, поступила жалоба что где-то орут матом, Вы обязаны прореагировать на нарушение общественного порядка )))

Ок. Я в себе у дворі ору матом. Або в квартирі. Це дає право поліцаю зайти до мене у квартиру, якщо я дверь відкрив, спілкуюся, але не пускаю його у домівку?

Ще раз: розберіться разом з вітальоном, про ваш власний дім, і надавані послуг.
Якщо вітальон має в хаті власну сауну, то якщо вона здається за гроші , то там буду і я. Якщо для друзів , то для друзів.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 13 гру, 2023 12:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 12:17

  Hotab написав:whois2010 ,
Нє, коли здорові уїбні з автоматами виганають взимку надвір голих чоловіків та шугають і погрожують напівголим жінкам і цивільним адміністраторам, то це не звірства звосім. На чиї кошти ці потвори існують, з чого їм платиться зарплатня?


А є детальний неупереджений розбір тієї ситуації? Це так з пересічними робили, чи таки то були дійсно злісні ухилянти?



Зд., мова про Косино.
Це “найстрашніші звірства”, які тиловикам вдалось знайти...


  Bobua написав:


Глянув відео двічі.

Що дуже кидається очі -- хамство, брехливість, і неповага до війська з боку тиловиків.

Якесь мурло чорн.куртці кричить на військових, що воно ніби убд, і воно проти. Хоча не можу уявити як убд може бути проти рейду, у якого на меті заміна його далеких побратимів на фронтах... що то за убд таке? бо я тут бачив убд, які ближче пари десяти км до передової і не були...
Дівки брешуть, що не мають ключів (як це узгодити з прибиранням номерів і пожеж.безпекою? маячня якась). За це треба було висунути звинувачення...


Все має бути просто.
Військові й поліція кажуть надати документи -- ви надаєте і не ускладнюєте їм роботу. Жінки теж, бо деякі категорії військовозобов`язані.
Дітей лишати за спиною -- “дякую, дуже дякую”, але я би не хотів. Раптом вони з категорії “давай папа, давай...” і у них є граната десь у сумці?


Ще корисне в цьому відео -- зростатиме розуміння у суспільстві, що від патрулів не можна тікати (як диверсанти), що не можна своїх дітей у хакі вдягати, бо малі дурні й тікатимуть просто так...
Що треба надати документи коли питають. Що не треба ускладнювати працю людям.


До речі, про каски.
Я і на передовій не завжди вдягав. Важкі (~1.5кг) і незручно.
А защіпку ми не використовували (кажуть, що шию може зламати пострілом).
Тут вони, мабуть, на випадок якби чимось били.


І ще, до речі -- на вулицю не виганяли... :)

А особливо смішно було як там напівгола жінка блукає, підходить до військового зі спини і чи то буцає його, чи штовхає, чи прослизає збоку. :)
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 12:18

  yanyura написав:
  whois2010 написав:Працівники тцк по-перше, зайшли у приватне приміщенння. Навіть з поліціянтами без ордеру це робити не можна. І якщо адміністратор каже, вийди, а тцк цього не робить, то це не законне вторгнення.

Адвокат відповів, чи мають право працівники ТЦК вручати повістки на приватній території
07 листопада 2023

Під час мобілізації в Україні співробітники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки часто заходять до квартир і приватних ділянок громадян для вручення повісток. Військовий адвокат Руслан Ткаченко пояснив, чи не порушують закон працівники ТЦК.

Законом не регулюється, в яких місцях можуть вручати повістки уповноважені особи. Тож, для вручення повістки чоловікам співробітники ТЦК мають право заходити на приватні території та безпосередньо до місця проживання: будинок або в квартиру військовозобов'язаного. Однак є нюанси.
...
"Якщо працівники ТЦК з поліцією мають всі офіційні документи, що підтверджують їхній статус та повноваження, то за законом України вони мають повне право зайти на приватну територію та вручити повістку" — зазначив адвокат Руслан Ткаченко у виданні "Технофан".

https://focus.ua/uk/voennye-novosti/604 ... teritoriji

А що ж ви головне видалили:
Юрист пояснив, що потрібно знати і на що звернути увагу під час вручення повістки вдома.

Уповноважений представник не має права проникати в будинок без згоди людей, які там проживають.


І там же
У разі відмови в підписанні повістки, зокрема, за місцем проживання, на військовозобов’язаного чоловіка складають акт, який зафіксовує відмову, але не скасовує обов’язок. Документ укладають у присутності свідків, аби було підтвердження причини відмови від отримання повістки. Потім відповідальна особа має відправити цей документ до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, а в окремих випадках — до поліції.

Я не бачу в роз'ясненнях військового юриста норми принижувати, ганяти голими, або садити в бус людей при цьому.
Востаннє редагувалось whois2010 в Сер 13 гру, 2023 12:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 12:20

  whois2010 написав:
  stm написав:Вы полицейский, поступила жалоба что где-то орут матом, Вы обязаны прореагировать на нарушение общественного порядка )))

Ок. Я в себе у дворі ору матом. Або в квартирі. Це дає право поліцаю зайти до мене у квартиру, якщо я дверь відкрив, спілкуюся, але не пускаю його у домівку?

Если вы орете матом в квартире и орет кто-то "помогите", то да, законом разрешено зайти к вам в квартиру с 2мя понятыми ))) так вышло что 2 понятых это тцк )))
В оркостане более послушные полицейские 3 часа не ехали на вызов соседей, чувак забил барышню до смерти. Всё законно )
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