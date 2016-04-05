Добре, що у вас є інтернет і ви можете знайти прецедент. Але. Ви власник перукарні, не хочете обслуговувати неохайну людину. Ви їй кажете, що зламані ножиці, приходь післязавтра. Ви власник сауни. Кажете, нема сьогодні дров та газу, не нагрію. Приходь післязавтра. Ви власник ресторану. Всі столики пусті, але заброньовані. Приходь післязавтра.
Вы полицейский, поступила жалоба что где-то орут матом, Вы обязаны прореагировать на нарушение общественного порядка )))
9) опломбовувати у порядку, передбаченому законодавством, виробничі, складські, торговельні та інші приміщення суб'єктів господарювання сфери торгівлі і послуг, у тому числі ресторанного господарства, а також несправні, з неправильними показаннями, з пошкодженим повірочним тавром або без нього, чи з таким, строк дії якого закінчився, засоби вимірювальної техніки, за допомогою яких здійснюється обслуговування споживачів, з подальшим повідомленням про це центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрологічного нагляду;
найдите и дайте цитату как и когда частная собственность превращается в "місце загального користування"
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 13 гру, 2023 12:15, всього редагувалось 1 раз.
Hotab написав:Тобто я можу , як власник магазину, сказати «а ось ти вітальон вийди звідси, тебе обслуговувати не буду, ти мені не подобаєшся, це приватна власність, хочу - обслуговую, не хочу - ні!»
хотаб я тебе говорил что в вопросах экономики, бизнеса и права ты ноль? на частной территории собственник устанавливает ЛЮБЫЕ правила и порядки, которые не запрещены законом. В Киеве докуя таких мест "для своих", куда тебя без приглашения не пустят. Представь себе, что эта сауна - дом, где живёт её собственник. Насильно без его согласия войти можно только по решению суда
detroytred написав:Та ні. В час роботи це місце загального користування.
а дайте ссылку на закон который из частной собственности превращает помещение в "место общего пользования". Это равносильно конфискации частной собственности. Какой-то дурак на вашей квартире напишет "сауна" и всё, теперь это "место общего пользования"?
Ти знов обісрався, мамкін бізнесмен. Всі посилання вже надані.
whois2010 написав:Працівники тцк по-перше, зайшли у приватне приміщенння. Навіть з поліціянтами без ордеру це робити не можна. І якщо адміністратор каже, вийди, а тцк цього не робить, то це не законне вторгнення.
Адвокат відповів, чи мають право працівники ТЦК вручати повістки на приватній території 07 листопада 2023
Під час мобілізації в Україні співробітники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки часто заходять до квартир і приватних ділянок громадян для вручення повісток. Військовий адвокат Руслан Ткаченко пояснив, чи не порушують закон працівники ТЦК.
Законом не регулюється, в яких місцях можуть вручати повістки уповноважені особи. Тож, для вручення повістки чоловікам співробітники ТЦК мають право заходити на приватні території та безпосередньо до місця проживання: будинок або в квартиру військовозобов'язаного. Однак є нюанси. ... "Якщо працівники ТЦК з поліцією мають всі офіційні документи, що підтверджують їхній статус та повноваження, то за законом України вони мають повне право зайти на приватну територію та вручити повістку" — зазначив адвокат Руслан Ткаченко у виданні "Технофан".
stm написав:Вы полицейский, поступила жалоба что где-то орут матом, Вы обязаны прореагировать на нарушение общественного порядка )))
Ок. Я в себе у дворі ору матом. Або в квартирі. Це дає право поліцаю зайти до мене у квартиру, якщо я дверь відкрив, спілкуюся, але не пускаю його у домівку?
Ще раз: розберіться разом з вітальоном, про ваш власний дім, і надавані послуг. Якщо вітальон має в хаті власну сауну, то якщо вона здається за гроші , то там буду і я. Якщо для друзів , то для друзів.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 13 гру, 2023 12:18, всього редагувалось 1 раз.
Нє, коли здорові уїбні з автоматами виганають взимку надвір голих чоловіків та шугають і погрожують напівголим жінкам і цивільним адміністраторам, то це не звірства звосім. На чиї кошти ці потвори існують, з чого їм платиться зарплатня?
А є детальний неупереджений розбір тієї ситуації? Це так з пересічними робили, чи таки то були дійсно злісні ухилянти?
Зд., мова про Косино. Це “найстрашніші звірства”, які тиловикам вдалось знайти...
Bobua написав:
Глянув відео двічі.
Що дуже кидається очі -- хамство, брехливість, і неповага до війська з боку тиловиків.
Якесь мурло чорн.куртці кричить на військових, що воно ніби убд, і воно проти. Хоча не можу уявити як убд може бути проти рейду, у якого на меті заміна його далеких побратимів на фронтах... що то за убд таке? бо я тут бачив убд, які ближче пари десяти км до передової і не були... Дівки брешуть, що не мають ключів (як це узгодити з прибиранням номерів і пожеж.безпекою? маячня якась). За це треба було висунути звинувачення...
Все має бути просто. Військові й поліція кажуть надати документи -- ви надаєте і не ускладнюєте їм роботу. Жінки теж, бо деякі категорії військовозобов`язані. Дітей лишати за спиною -- “дякую, дуже дякую”, але я би не хотів. Раптом вони з категорії “давай папа, давай...” і у них є граната десь у сумці?
Ще корисне в цьому відео -- зростатиме розуміння у суспільстві, що від патрулів не можна тікати (як диверсанти), що не можна своїх дітей у хакі вдягати, бо малі дурні й тікатимуть просто так... Що треба надати документи коли питають. Що не треба ускладнювати працю людям.
До речі, про каски. Я і на передовій не завжди вдягав. Важкі (~1.5кг) і незручно. А защіпку ми не використовували (кажуть, що шию може зламати пострілом). Тут вони, мабуть, на випадок якби чимось били.
І ще, до речі -- на вулицю не виганяли...
А особливо смішно було як там напівгола жінка блукає, підходить до військового зі спини і чи то буцає його, чи штовхає, чи прослизає збоку.
whois2010 написав:Працівники тцк по-перше, зайшли у приватне приміщенння. Навіть з поліціянтами без ордеру це робити не можна. І якщо адміністратор каже, вийди, а тцк цього не робить, то це не законне вторгнення.
Адвокат відповів, чи мають право працівники ТЦК вручати повістки на приватній території 07 листопада 2023
Під час мобілізації в Україні співробітники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки часто заходять до квартир і приватних ділянок громадян для вручення повісток. Військовий адвокат Руслан Ткаченко пояснив, чи не порушують закон працівники ТЦК.
Законом не регулюється, в яких місцях можуть вручати повістки уповноважені особи. Тож, для вручення повістки чоловікам співробітники ТЦК мають право заходити на приватні території та безпосередньо до місця проживання: будинок або в квартиру військовозобов'язаного. Однак є нюанси. ... "Якщо працівники ТЦК з поліцією мають всі офіційні документи, що підтверджують їхній статус та повноваження, то за законом України вони мають повне право зайти на приватну територію та вручити повістку" — зазначив адвокат Руслан Ткаченко у виданні "Технофан".
Юрист пояснив, що потрібно знати і на що звернути увагу під час вручення повістки вдома.
Уповноважений представник не має права проникати в будинок без згоди людей, які там проживають.
І там же
У разі відмови в підписанні повістки, зокрема, за місцем проживання, на військовозобов’язаного чоловіка складають акт, який зафіксовує відмову, але не скасовує обов’язок. Документ укладають у присутності свідків, аби було підтвердження причини відмови від отримання повістки. Потім відповідальна особа має відправити цей документ до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, а в окремих випадках — до поліції.
Я не бачу в роз'ясненнях військового юриста норми принижувати, ганяти голими, або садити в бус людей при цьому.
Востаннє редагувалось whois2010 в Сер 13 гру, 2023 12:24, всього редагувалось 1 раз.
stm написав:Вы полицейский, поступила жалоба что где-то орут матом, Вы обязаны прореагировать на нарушение общественного порядка )))
Ок. Я в себе у дворі ору матом. Або в квартирі. Це дає право поліцаю зайти до мене у квартиру, якщо я дверь відкрив, спілкуюся, але не пускаю його у домівку?
Если вы орете матом в квартире и орет кто-то "помогите", то да, законом разрешено зайти к вам в квартиру с 2мя понятыми ))) так вышло что 2 понятых это тцк ))) В оркостане более послушные полицейские 3 часа не ехали на вызов соседей, чувак забил барышню до смерти. Всё законно )
Юрист пояснив, що потрібно знати і на що звернути увагу під час вручення повістки вдома.
Уповноважений представник не має права проникати в будинок без згоди людей, які там проживають.
Если цитируете, то цитируйте и непосредственно следующее за ним:
Працівники ТЦК, які прийшли до приватного помешкання військовозобов'язаного, мають надати відповідні офіційні документи, що свідчать про їхній статус.
А далее самое главное из статьи:
"Якщо працівники ТЦК з поліцією мають всі офіційні документи, що підтверджують їхній статус та повноваження, то за законом України вони мають повне право зайти на приватну територію та вручити повістку" — зазначив адвокат Руслан Ткаченко у виданні "Технофан".
Я не бачу в роз'ясненнях військового юриста норми принижувати, ганяти голими, або садити в бус людей при цьому.
Может не стоит менять тему? Первоначально вопрос стоял - имеют ли право работники ТЦК и полиции заходить в частное помещение без ордера? Ответ из статьи - да, могут во время военного положения и мобилизации.
А по вашему
норми принижувати
встречный вопрос - в каком законодательном документе сказано, что граждане имеют право унижать военнослужащих (в данном случае ТЦК) путем орания на них, толканием (см. пост Bobua перед вашим) ?
Востаннє редагувалось yanyura в Сер 13 гру, 2023 12:35, всього редагувалось 1 раз.