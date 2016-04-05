Bobua написав:

Глянув відео двічі.Що дуже кидається очі -- хамство, брехливість, і неповага до війська з боку тиловиків.Якесь мурло чорн.куртці кричить на військових, що воно ніби убд, і воно проти. Хоча не можу уявити як убд може бути проти рейду, у якого на меті заміна його далеких побратимів на фронтах... що то за убд таке? бо я тут бачив убд, які ближче пари десяти км до передової і не були...Дівки брешуть, що не мають ключів (як це узгодити з прибиранням номерів і пожеж.безпекою? маячня якась). За це треба було висунути звинувачення...Все має бути просто.Військові й поліція кажуть надати документи -- ви надаєте і не ускладнюєте їм роботу. Жінки теж, бо деякі категорії військовозобов`язані.Дітей лишати за спиною -- “дякую, дуже дякую”, але я би не хотів. Раптом вони з категорії “давай папа, давай...” і у них є граната десь у сумці?Ще корисне в цьому відео -- зростатиме розуміння у суспільстві, що від патрулів не можна тікати (як диверсанти), що не можна своїх дітей у хакі вдягати, бо малі дурні й тікатимуть просто так...Що треба надати документи коли питають. Що не треба ускладнювати працю людям.До речі, про каски.Я і на передовій не завжди вдягав. Важкі (~1.5кг) і незручно.А защіпку ми не використовували (кажуть, що шию може зламати пострілом).Тут вони, мабуть, на випадок якби чимось били.