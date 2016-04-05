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Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 58495850585158525853>
Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 12:13

  detroytred написав:В час роботи, який визначений самим власником, це місце загального користування.
Закон прав споживачів (послуг)).

спорить будучи неправым плохая привычка

вот вам ссылка на закон Про захист прав споживачів
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1023-12#Text

максимум что может сделать власть
9) опломбовувати у порядку, передбаченому законодавством, виробничі, складські, торговельні та інші приміщення суб'єктів господарювання сфери торгівлі і послуг, у тому числі ресторанного господарства, а також несправні, з неправильними показаннями, з пошкодженим повірочним тавром або без нього, чи з таким, строк дії якого закінчився, засоби вимірювальної техніки, за допомогою яких здійснюється обслуговування споживачів, з подальшим повідомленням про це центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрологічного нагляду;


найдите и дайте цитату как и когда частная собственность превращается в "місце загального користування"
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 13 гру, 2023 12:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 12:14

  stm написав:Вы полицейский, поступила жалоба что где-то орут матом, Вы обязаны прореагировать на нарушение общественного порядка )))

Ок. Я в себе у дворі ору матом. Або в квартирі. Це дає право поліцаю зайти до мене у квартиру, якщо я дверь відкрив, спілкуюся, але не пускаю його у домівку?
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 12:15

  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:Тобто я можу , як власник магазину, сказати «а ось ти вітальон вийди звідси, тебе обслуговувати не буду, ти мені не подобаєшся, це приватна власність, хочу - обслуговую, не хочу - ні!»
хотаб я тебе говорил что в вопросах экономики, бизнеса и права ты ноль? на частной территории собственник устанавливает ЛЮБЫЕ правила и порядки, которые не запрещены законом. В Киеве докуя таких мест "для своих", куда тебя без приглашения не пустят. Представь себе, что эта сауна - дом, где живёт её собственник. Насильно без его согласия войти можно только по решению суда
  detroytred написав:Та ні. В час роботи це місце загального користування.
а дайте ссылку на закон который из частной собственности превращает помещение в "место общего пользования". Это равносильно конфискации частной собственности. Какой-то дурак на вашей квартире напишет "сауна" и всё, теперь это "место общего пользования"?

Ти знов обісрався, мамкін бізнесмен. Всі посилання вже надані.
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 12:16

  whois2010 написав:Працівники тцк по-перше, зайшли у приватне приміщенння. Навіть з поліціянтами без ордеру це робити не можна. І якщо адміністратор каже, вийди, а тцк цього не робить, то це не законне вторгнення.

Адвокат відповів, чи мають право працівники ТЦК вручати повістки на приватній території
07 листопада 2023

Під час мобілізації в Україні співробітники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки часто заходять до квартир і приватних ділянок громадян для вручення повісток. Військовий адвокат Руслан Ткаченко пояснив, чи не порушують закон працівники ТЦК.

Законом не регулюється, в яких місцях можуть вручати повістки уповноважені особи. Тож, для вручення повістки чоловікам співробітники ТЦК мають право заходити на приватні території та безпосередньо до місця проживання: будинок або в квартиру військовозобов'язаного. Однак є нюанси.
...
"Якщо працівники ТЦК з поліцією мають всі офіційні документи, що підтверджують їхній статус та повноваження, то за законом України вони мають повне право зайти на приватну територію та вручити повістку" — зазначив адвокат Руслан Ткаченко у виданні "Технофан".

https://focus.ua/uk/voennye-novosti/604 ... teritoriji
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 12:17

  whois2010 написав:
  stm написав:Вы полицейский, поступила жалоба что где-то орут матом, Вы обязаны прореагировать на нарушение общественного порядка )))

Ок. Я в себе у дворі ору матом. Або в квартирі. Це дає право поліцаю зайти до мене у квартиру, якщо я дверь відкрив, спілкуюся, але не пускаю його у домівку?

Ще раз: розберіться разом з вітальоном, про ваш власний дім, і надавані послуг.
Якщо вітальон має в хаті власну сауну, то якщо вона здається за гроші , то там буду і я. Якщо для друзів , то для друзів.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 13 гру, 2023 12:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 12:17

  Hotab написав:whois2010 ,
Нє, коли здорові уїбні з автоматами виганають взимку надвір голих чоловіків та шугають і погрожують напівголим жінкам і цивільним адміністраторам, то це не звірства звосім. На чиї кошти ці потвори існують, з чого їм платиться зарплатня?


А є детальний неупереджений розбір тієї ситуації? Це так з пересічними робили, чи таки то були дійсно злісні ухилянти?



Зд., мова про Косино.
Це “найстрашніші звірства”, які тиловикам вдалось знайти...


  Bobua написав:


Глянув відео двічі.

Що дуже кидається очі -- хамство, брехливість, і неповага до війська з боку тиловиків.

Якесь мурло чорн.куртці кричить на військових, що воно ніби убд, і воно проти. Хоча не можу уявити як убд може бути проти рейду, у якого на меті заміна його далеких побратимів на фронтах... що то за убд таке? бо я тут бачив убд, які ближче пари десяти км до передової і не були...
Дівки брешуть, що не мають ключів (як це узгодити з прибиранням номерів і пожеж.безпекою? маячня якась). За це треба було висунути звинувачення...


Все має бути просто.
Військові й поліція кажуть надати документи -- ви надаєте і не ускладнюєте їм роботу. Жінки теж, бо деякі категорії військовозобов`язані.
Дітей лишати за спиною -- “дякую, дуже дякую”, але я би не хотів. Раптом вони з категорії “давай папа, давай...” і у них є граната десь у сумці?


Ще корисне в цьому відео -- зростатиме розуміння у суспільстві, що від патрулів не можна тікати (як диверсанти), що не можна своїх дітей у хакі вдягати, бо малі дурні й тікатимуть просто так...
Що треба надати документи коли питають. Що не треба ускладнювати працю людям.


До речі, про каски.
Я і на передовій не завжди вдягав. Важкі (~1.5кг) і незручно.
А защіпку ми не використовували (кажуть, що шию може зламати пострілом).
Тут вони, мабуть, на випадок якби чимось били.


І ще, до речі -- на вулицю не виганяли... :)

А особливо смішно було як там напівгола жінка блукає, підходить до військового зі спини і чи то буцає його, чи штовхає, чи прослизає збоку. :)
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 12:18

  yanyura написав:
  whois2010 написав:Працівники тцк по-перше, зайшли у приватне приміщенння. Навіть з поліціянтами без ордеру це робити не можна. І якщо адміністратор каже, вийди, а тцк цього не робить, то це не законне вторгнення.

Адвокат відповів, чи мають право працівники ТЦК вручати повістки на приватній території
07 листопада 2023

Під час мобілізації в Україні співробітники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки часто заходять до квартир і приватних ділянок громадян для вручення повісток. Військовий адвокат Руслан Ткаченко пояснив, чи не порушують закон працівники ТЦК.

Законом не регулюється, в яких місцях можуть вручати повістки уповноважені особи. Тож, для вручення повістки чоловікам співробітники ТЦК мають право заходити на приватні території та безпосередньо до місця проживання: будинок або в квартиру військовозобов'язаного. Однак є нюанси.
...
"Якщо працівники ТЦК з поліцією мають всі офіційні документи, що підтверджують їхній статус та повноваження, то за законом України вони мають повне право зайти на приватну територію та вручити повістку" — зазначив адвокат Руслан Ткаченко у виданні "Технофан".

https://focus.ua/uk/voennye-novosti/604 ... teritoriji

А що ж ви головне видалили:
Юрист пояснив, що потрібно знати і на що звернути увагу під час вручення повістки вдома.

Уповноважений представник не має права проникати в будинок без згоди людей, які там проживають.


І там же
У разі відмови в підписанні повістки, зокрема, за місцем проживання, на військовозобов’язаного чоловіка складають акт, який зафіксовує відмову, але не скасовує обов’язок. Документ укладають у присутності свідків, аби було підтвердження причини відмови від отримання повістки. Потім відповідальна особа має відправити цей документ до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, а в окремих випадках — до поліції.

Я не бачу в роз'ясненнях військового юриста норми принижувати, ганяти голими, або садити в бус людей при цьому.
Востаннє редагувалось whois2010 в Сер 13 гру, 2023 12:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 12:20

  whois2010 написав:
  stm написав:Вы полицейский, поступила жалоба что где-то орут матом, Вы обязаны прореагировать на нарушение общественного порядка )))

Ок. Я в себе у дворі ору матом. Або в квартирі. Це дає право поліцаю зайти до мене у квартиру, якщо я дверь відкрив, спілкуюся, але не пускаю його у домівку?

Если вы орете матом в квартире и орет кто-то "помогите", то да, законом разрешено зайти к вам в квартиру с 2мя понятыми ))) так вышло что 2 понятых это тцк )))
В оркостане более послушные полицейские 3 часа не ехали на вызов соседей, чувак забил барышню до смерти. Всё законно )
stm
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 12:26

  whois2010 написав:
  yanyura написав:А що ж ви головне видалили:
Юрист пояснив, що потрібно знати і на що звернути увагу під час вручення повістки вдома.

Уповноважений представник не має права проникати в будинок без згоди людей, які там проживають.

Если цитируете, то цитируйте и непосредственно следующее за ним:
Працівники ТЦК, які прийшли до приватного помешкання військовозобов'язаного, мають надати відповідні офіційні документи, що свідчать про їхній статус.


А далее самое главное из статьи:
"Якщо працівники ТЦК з поліцією мають всі офіційні документи, що підтверджують їхній статус та повноваження, то за законом України вони мають повне право зайти на приватну територію та вручити повістку" — зазначив адвокат Руслан Ткаченко у виданні "Технофан".


Я не бачу в роз'ясненнях військового юриста норми принижувати, ганяти голими, або садити в бус людей при цьому.

Может не стоит менять тему? Первоначально вопрос стоял - имеют ли право работники ТЦК и полиции заходить в частное помещение без ордера?
Ответ из статьи - да, могут во время военного положения и мобилизации.

А по вашему
норми принижувати

встречный вопрос - в каком законодательном документе сказано, что граждане имеют право унижать военнослужащих (в данном случае ТЦК) путем орания на них, толканием (см. пост Bobua перед вашим) ?
Востаннє редагувалось yanyura в Сер 13 гру, 2023 12:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 12:29

Сьогодні день відкритих очей для мамкіних бізнесменів? :lol:
А я казав, що який бізнес, такий і бізнесмен. Ні знань нема, ні фактичної діяльності нема. Як і податків. Да і де воно візьметься, якщо жити на форумі. Бізнес працює, а не триндить.
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