Hotab написав:Тобто я можу , як власник магазину, сказати «а ось ти вітальон вийди звідси, тебе обслуговувати не буду, ти мені не подобаєшся, це приватна власність, хочу - обслуговую, не хочу - ні!»
хотаб я тебе говорил что в вопросах экономики, бизнеса и права ты ноль? на частной территории собственник устанавливает ЛЮБЫЕ правила и порядки, которые не запрещены законом. В Киеве докуя таких мест "для своих", куда тебя без приглашения не пустят. Представь себе, что эта сауна - дом, где живёт её собственник. Насильно без его согласия войти можно только по решению суда
detroytred написав:Та ні. В час роботи це місце загального користування.
а дайте ссылку на закон который из частной собственности превращает помещение в "место общего пользования". Это равносильно конфискации частной собственности. Какой-то дурак на вашей квартире напишет "сауна" и всё, теперь это "место общего пользования"?
Ти знов обісрався, мамкін бізнесмен. Всі посилання вже надані.
whois2010 написав:Працівники тцк по-перше, зайшли у приватне приміщенння. Навіть з поліціянтами без ордеру це робити не можна. І якщо адміністратор каже, вийди, а тцк цього не робить, то це не законне вторгнення.
Адвокат відповів, чи мають право працівники ТЦК вручати повістки на приватній території 07 листопада 2023
Під час мобілізації в Україні співробітники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки часто заходять до квартир і приватних ділянок громадян для вручення повісток. Військовий адвокат Руслан Ткаченко пояснив, чи не порушують закон працівники ТЦК.
Законом не регулюється, в яких місцях можуть вручати повістки уповноважені особи. Тож, для вручення повістки чоловікам співробітники ТЦК мають право заходити на приватні території та безпосередньо до місця проживання: будинок або в квартиру військовозобов'язаного. Однак є нюанси. ... "Якщо працівники ТЦК з поліцією мають всі офіційні документи, що підтверджують їхній статус та повноваження, то за законом України вони мають повне право зайти на приватну територію та вручити повістку" — зазначив адвокат Руслан Ткаченко у виданні "Технофан".
stm написав:Вы полицейский, поступила жалоба что где-то орут матом, Вы обязаны прореагировать на нарушение общественного порядка )))
Ок. Я в себе у дворі ору матом. Або в квартирі. Це дає право поліцаю зайти до мене у квартиру, якщо я дверь відкрив, спілкуюся, але не пускаю його у домівку?
Ще раз: розберіться разом з вітальоном, про ваш власний дім, і надавані послуг. Якщо вітальон має в хаті власну сауну, то якщо вона здається за гроші , то там буду і я. Якщо для друзів , то для друзів.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 13 гру, 2023 12:18, всього редагувалось 1 раз.
Нє, коли здорові уїбні з автоматами виганають взимку надвір голих чоловіків та шугають і погрожують напівголим жінкам і цивільним адміністраторам, то це не звірства звосім. На чиї кошти ці потвори існують, з чого їм платиться зарплатня?
А є детальний неупереджений розбір тієї ситуації? Це так з пересічними робили, чи таки то були дійсно злісні ухилянти?
Зд., мова про Косино. Це “найстрашніші звірства”, які тиловикам вдалось знайти...
Bobua написав:
Глянув відео двічі.
Що дуже кидається очі -- хамство, брехливість, і неповага до війська з боку тиловиків.
Якесь мурло чорн.куртці кричить на військових, що воно ніби убд, і воно проти. Хоча не можу уявити як убд може бути проти рейду, у якого на меті заміна його далеких побратимів на фронтах... що то за убд таке? бо я тут бачив убд, які ближче пари десяти км до передової і не були... Дівки брешуть, що не мають ключів (як це узгодити з прибиранням номерів і пожеж.безпекою? маячня якась). За це треба було висунути звинувачення...
Все має бути просто. Військові й поліція кажуть надати документи -- ви надаєте і не ускладнюєте їм роботу. Жінки теж, бо деякі категорії військовозобов`язані. Дітей лишати за спиною -- “дякую, дуже дякую”, але я би не хотів. Раптом вони з категорії “давай папа, давай...” і у них є граната десь у сумці?
Ще корисне в цьому відео -- зростатиме розуміння у суспільстві, що від патрулів не можна тікати (як диверсанти), що не можна своїх дітей у хакі вдягати, бо малі дурні й тікатимуть просто так... Що треба надати документи коли питають. Що не треба ускладнювати працю людям.
До речі, про каски. Я і на передовій не завжди вдягав. Важкі (~1.5кг) і незручно. А защіпку ми не використовували (кажуть, що шию може зламати пострілом). Тут вони, мабуть, на випадок якби чимось били.
І ще, до речі -- на вулицю не виганяли...
А особливо смішно було як там напівгола жінка блукає, підходить до військового зі спини і чи то буцає його, чи штовхає, чи прослизає збоку.
whois2010 написав:Працівники тцк по-перше, зайшли у приватне приміщенння. Навіть з поліціянтами без ордеру це робити не можна. І якщо адміністратор каже, вийди, а тцк цього не робить, то це не законне вторгнення.
Адвокат відповів, чи мають право працівники ТЦК вручати повістки на приватній території 07 листопада 2023
Під час мобілізації в Україні співробітники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки часто заходять до квартир і приватних ділянок громадян для вручення повісток. Військовий адвокат Руслан Ткаченко пояснив, чи не порушують закон працівники ТЦК.
Законом не регулюється, в яких місцях можуть вручати повістки уповноважені особи. Тож, для вручення повістки чоловікам співробітники ТЦК мають право заходити на приватні території та безпосередньо до місця проживання: будинок або в квартиру військовозобов'язаного. Однак є нюанси. ... "Якщо працівники ТЦК з поліцією мають всі офіційні документи, що підтверджують їхній статус та повноваження, то за законом України вони мають повне право зайти на приватну територію та вручити повістку" — зазначив адвокат Руслан Ткаченко у виданні "Технофан".
Юрист пояснив, що потрібно знати і на що звернути увагу під час вручення повістки вдома.
Уповноважений представник не має права проникати в будинок без згоди людей, які там проживають.
І там же
У разі відмови в підписанні повістки, зокрема, за місцем проживання, на військовозобов’язаного чоловіка складають акт, який зафіксовує відмову, але не скасовує обов’язок. Документ укладають у присутності свідків, аби було підтвердження причини відмови від отримання повістки. Потім відповідальна особа має відправити цей документ до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, а в окремих випадках — до поліції.
Я не бачу в роз'ясненнях військового юриста норми принижувати, ганяти голими, або садити в бус людей при цьому.
Востаннє редагувалось whois2010 в Сер 13 гру, 2023 12:24, всього редагувалось 1 раз.
stm написав:Вы полицейский, поступила жалоба что где-то орут матом, Вы обязаны прореагировать на нарушение общественного порядка )))
Ок. Я в себе у дворі ору матом. Або в квартирі. Це дає право поліцаю зайти до мене у квартиру, якщо я дверь відкрив, спілкуюся, але не пускаю його у домівку?
Если вы орете матом в квартире и орет кто-то "помогите", то да, законом разрешено зайти к вам в квартиру с 2мя понятыми ))) так вышло что 2 понятых это тцк ))) В оркостане более послушные полицейские 3 часа не ехали на вызов соседей, чувак забил барышню до смерти. Всё законно )
Юрист пояснив, що потрібно знати і на що звернути увагу під час вручення повістки вдома.
Уповноважений представник не має права проникати в будинок без згоди людей, які там проживають.
Если цитируете, то цитируйте и непосредственно следующее за ним:
Працівники ТЦК, які прийшли до приватного помешкання військовозобов'язаного, мають надати відповідні офіційні документи, що свідчать про їхній статус.
А далее самое главное из статьи:
"Якщо працівники ТЦК з поліцією мають всі офіційні документи, що підтверджують їхній статус та повноваження, то за законом України вони мають повне право зайти на приватну територію та вручити повістку" — зазначив адвокат Руслан Ткаченко у виданні "Технофан".
Я не бачу в роз'ясненнях військового юриста норми принижувати, ганяти голими, або садити в бус людей при цьому.
Может не стоит менять тему? Первоначально вопрос стоял - имеют ли право работники ТЦК и полиции заходить в частное помещение без ордера? Ответ из статьи - да, могут во время военного положения и мобилизации.
А по вашему
норми принижувати
встречный вопрос - в каком законодательном документе сказано, что граждане имеют право унижать военнослужащих (в данном случае ТЦК) путем орания на них, толканием (см. пост Bobua перед вашим) ?
Востаннє редагувалось yanyura в Сер 13 гру, 2023 12:35, всього редагувалось 1 раз.
Сьогодні день відкритих очей для мамкіних бізнесменів? А я казав, що який бізнес, такий і бізнесмен. Ні знань нема, ні фактичної діяльності нема. Як і податків. Да і де воно візьметься, якщо жити на форумі. Бізнес працює, а не триндить.
Hotab написав:whois2010 , так, я в це вірю. Навіть з точки зору того, що ТЦК всліпу б не ризикнули нарватись на прокуратурських, чи СБУ, чи навіть військових. Всліпу так не роблять!!
здається ви раніше були проти свавілля від ТЦК
whois2010 написав:А чому не роблять? Чи ви гадаєте, у тцк є якісь моральні запобіжники? Були б прокуроськи, поцілували б чоботи, помили б авто, вибачились та пішли б пресувати пересічних.
пропоную розглянути ще один варіант, ще більш реалістичний : це піар-акція для бідних, щось типу "недоторканих немає", "воювати будуть усі", щоб пакування в буса виглядало менш несправедливим для пересічного