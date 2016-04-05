Додано: Сер 13 гру, 2023 12:37

В селі, де в мене дача, рік назад мобілізували всіх алкашів, хто пройшов по здоров'ю. За ними не бігали по хатам, вони самі поїхали в райцентр, отримавші повістки. Повістки отримали всі, тільки фермери, в яких є земля і хазяйство, і досі складають їх в стопку.

Чому ж в раші немає проблем з мобілізацією? Тому що вислів "За МКАДом жизни нет" точно відзеркалює суть запоребрика. За Золотим Кільцем великих міст дійсно немає нормального життя. Там половина пролетаріїв/алкашей, яким нема чого втрачати, крім своїх ланцюгів (кредитів, судимостей, нікчемного життя).

От і виходить, що ми, українці, не дивлячись на своє ментальне постійне ниття, живемо краще, ніж квцапи.

Проблему з кадровим голодом захисників можна вирішити двома способами:

Перейти на контрактне поповнення армії. Так зробили Порошенко і навіть фюрер. Це найкращий варіант, але для цього треба зробити інвестиції в умови служби, зменшення втрат, в тому числі і досягненням режиму припинення вогню.

Інший шлях - посилити репресивну мобілізацію. Так легше і, попутно, можна надовго законсервувати владу, навіть вже непопулярну. Але так збільшується ризик зламу. Яник вже хотів всіх загнати в стійло, і де він? Якщо буде провал на фронті, то на Майдан вийде вже не студенти з палицями, а люди в пікселі зі справжньою зброєю, як це було в Азейбарджані.

Влада вибрала другий шлях - офіс простих рішень. Зеленський в Аргентині агітував новообраного президента приєднатись до свого мирного плану. Війна до кордонів 91 - серйозно? Чим і як брати Донецьк чи хоча б Токмак?

А що буде завтра, якщо вже сьогодні суттєво не вистачає зброї і фінансування? Щоб вирішувати всі ці складні питання, потрібна адекватна влала, але її не має, тому песпективи песимістичні і невтишні.