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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 13 гру, 2023 12:37
В селі, де в мене дача, рік назад мобілізували всіх алкашів, хто пройшов по здоров'ю. За ними не бігали по хатам, вони самі поїхали в райцентр, отримавші повістки. Повістки отримали всі, тільки фермери, в яких є земля і хазяйство, і досі складають їх в стопку.
Чому ж в раші немає проблем з мобілізацією? Тому що вислів "За МКАДом жизни нет" точно відзеркалює суть запоребрика. За Золотим Кільцем великих міст дійсно немає нормального життя. Там половина пролетаріїв/алкашей, яким нема чого втрачати, крім своїх ланцюгів (кредитів, судимостей, нікчемного життя).
От і виходить, що ми, українці, не дивлячись на своє ментальне постійне ниття, живемо краще, ніж квцапи.
Проблему з кадровим голодом захисників можна вирішити двома способами:
Перейти на контрактне поповнення армії. Так зробили Порошенко і навіть фюрер. Це найкращий варіант, але для цього треба зробити інвестиції в умови служби, зменшення втрат, в тому числі і досягненням режиму припинення вогню.
Інший шлях - посилити репресивну мобілізацію. Так легше і, попутно, можна надовго законсервувати владу, навіть вже непопулярну. Але так збільшується ризик зламу. Яник вже хотів всіх загнати в стійло, і де він? Якщо буде провал на фронті, то на Майдан вийде вже не студенти з палицями, а люди в пікселі зі справжньою зброєю, як це було в Азейбарджані.
Влада вибрала другий шлях - офіс простих рішень. Зеленський в Аргентині агітував новообраного президента приєднатись до свого мирного плану. Війна до кордонів 91 - серйозно? Чим і як брати Донецьк чи хоча б Токмак?
А що буде завтра, якщо вже сьогодні суттєво не вистачає зброї і фінансування? Щоб вирішувати всі ці складні питання, потрібна адекватна влала, але її не має, тому песпективи песимістичні і невтишні.
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Додано: Сер 13 гру, 2023 12:37
Ухилянти - це ж злочинці!
А зі злочинцями можна ще й не так поводитись!
Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є конституційним обов'язком громадян України.
Але добре, що в нас тут "не такі" - не ухилянти!))
Вони всі вже давно 100500раз відмітились в ТЦК, і ще, про всяк випадок, майже кожен тут, має довідку, що не придатний
А так, то вони б пішли, навіть, побігли на фронт - не сумнівайтесь!
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Додано: Сер 13 гру, 2023 12:38
flyman написав: Hotab написав:
Сьогодні день відкритих очей для мамкіних бізнесменів?
А я казав, що який бізнес, такий і бізнесмен. Ні знань нема, ні фактичної діяльності нема. Як і податків. Да і де воно візьметься, якщо жити на форумі. Бізнес працює, а не триндить.
Яку послугу ТЦК як фіз/юр особа прийшло отримати в сауну згідно Закону про захист прав споживачів, і там йому відмовили?
Вибирали місце для корпоратива
Там суть трішки в іншому була. Вітальонам сьогодні відкрили очі, що якщо назвався публічною сауною і став надавати платні послуги - перестав бути житлом , зі всім спектром прав і обмежень для проникнення. І не треба верещати «це приватна власність, покиньте терміново».
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Додано: Сер 13 гру, 2023 12:41
Hotab написав: flyman написав: Hotab написав:
Сьогодні день відкритих очей для мамкіних бізнесменів?
А я казав, що який бізнес, такий і бізнесмен. Ні знань нема, ні фактичної діяльності нема. Як і податків. Да і де воно візьметься, якщо жити на форумі. Бізнес працює, а не триндить.
Яку послугу ТЦК як фіз/юр особа прийшло отримати в сауну згідно Закону про захист прав споживачів, і там йому відмовили?
Вибирали місце для корпоратива
Там суть трішки в іншому була. Вітальонам сьогодні відкрили очі, що якщо назвався публічною сауною і став надавати платні послуги - перестав бути житлом , зі всім спектром прав і обмежень для проникнення. І не треба верещати «це приватна власність, покиньте терміново».
не деградуй до рівня долярчика, ти ж військова еліта, а не з IQ для миття снарядів
Востаннє редагувалось flyman
в Сер 13 гру, 2023 12:43, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Сер 13 гру, 2023 12:42
whois2010 написав:Добровільно не стою біля дверей ТЦК в черзі, але не отримавши повістку, чому я ухилянт на вашу думку?
Любой военнообязанный, зная о жутком некомплекте в рядах ЗСУ, и не стоящий в очереди в военкомат в такой тяжёлой ситуации, является уклонистом, просто признайте в душе это очевидный факт.
Можно назвать в мягкой форме ждуном. Ждун, может дождаться росгвардию в своем дворе, или получить повестку в ЗСУ и добросовестно пойти в ЗСУ. Он не проявляет инициативу, он плывет по течению, законопослушен, и всегда выполняет указания тех властей, кто контролирует район.
И я ни в коей мере не осуждаю таких людей, у меня есть несколько близких друзей и близких родственников, которые законопослушные ждуны, склад характера такой, хорошие, но не смелые.
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Додано: Сер 13 гру, 2023 12:43
flyman , тобі з вітальонами надані пруфці . Від тебе тільки цокольне скиглення про айкью, кью -кью та інші черіамулєти.. Не цікаво(. Тщатєльнєє надо.
Востаннє редагувалось Hotab
в Сер 13 гру, 2023 12:45, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 13 гру, 2023 12:43
Hotab написав:
Там суть трішки в іншому була. Вітальонам сьогодні відкрили очі, що якщо назвався публічною сауною і став надавати платні послуги - перестав бути житлом , зі всім спектром прав і обмежень для проникнення. І не треба верещати «це приватна власність, покиньте терміново».
Ви шось або придумали, або прибрехуєте. Сауна не житло. Але це приватна власність. Це не дає право карателю зі зброєю вимагати відчинити якісь двері, тинятися по всіх приміщеннях, залякувати персонал.
Я не пам'ятаю, у вас питали, чи ні: ви ж не у військах зараз. То ви - ухилянт?
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Додано: Сер 13 гру, 2023 12:46
Успіх написав:
Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є конституційним обов'язком громадян України.
Я отримав від держави адмінпослуги, які я ж сам оплатив з податків, а за це я винен віддати своє життя. Нормальний обмін.
І до речи, облиш скиглення, бо здається ти відмовляєшся захищати Вітчизну та територіальну цілістність.
Забігаючи наперед скажу, коли отримаю повістку, буду десь поруч з тобою.
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Додано: Сер 13 гру, 2023 12:47
whois2010 написав: Hotab написав:
Там суть трішки в іншому була. Вітальонам сьогодні відкрили очі, що якщо назвався публічною сауною і став надавати платні послуги - перестав бути житлом , зі всім спектром прав і обмежень для проникнення. І не треба верещати «це приватна власність, покиньте терміново».
Ви шось або придумали, або прибрехуєте. Сауна не житло. Але це приватна власність. Це не дає право карателю зі зброєю вимагати відчинити якісь двері, тинятися по всіх приміщеннях, залякувати персонал.
Я не пам'ятаю, у вас питали, чи ні: ви ж не у військах зараз. То ви - ухилянт?
Не треба зараз крутити тухєсом.
Нагадаю ваші слова.
Сауна, по-перше, приватна власність. А вже по-друге "надавать послуги". І власник може відмовити у наданні послуг на свій розсуд. Це так і є.
Ви вже відмовляєтесь від них??
не пам'ятаю, у вас питали, чи ні: ви ж не у військах зараз. То ви - ухилянт?
Вам можна, а мені ні?
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Додано: Сер 13 гру, 2023 12:49
То що там - владі залишилось 17днів, щоб придумати "чіткі правила гри"?
Закон про демобілізацію?
Ну с-ка, а за тиждень ніяк не можна було вкластись? Думаю, що за 21місяць вже б мали мати якісь "наброски" законів на "чорновику"?
Чи то планували до кінця цього року вийти на кордони 91го і захлебнутись кавою в Криму?
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