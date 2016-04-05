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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 13 гру, 2023 12:41
Hotab написав: flyman написав: Hotab написав:
Сьогодні день відкритих очей для мамкіних бізнесменів?
А я казав, що який бізнес, такий і бізнесмен. Ні знань нема, ні фактичної діяльності нема. Як і податків. Да і де воно візьметься, якщо жити на форумі. Бізнес працює, а не триндить.
Яку послугу ТЦК як фіз/юр особа прийшло отримати в сауну згідно Закону про захист прав споживачів, і там йому відмовили?
Вибирали місце для корпоратива
Там суть трішки в іншому була. Вітальонам сьогодні відкрили очі, що якщо назвався публічною сауною і став надавати платні послуги - перестав бути житлом , зі всім спектром прав і обмежень для проникнення. І не треба верещати «це приватна власність, покиньте терміново».
не деградуй до рівня долярчика, ти ж військова еліта, а не з IQ для миття снарядів
Востаннє редагувалось flyman
в Сер 13 гру, 2023 12:43, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Сер 13 гру, 2023 12:42
whois2010 написав:Добровільно не стою біля дверей ТЦК в черзі, але не отримавши повістку, чому я ухилянт на вашу думку?
Любой военнообязанный, зная о жутком некомплекте в рядах ЗСУ, и не стоящий в очереди в военкомат в такой тяжёлой ситуации, является уклонистом, просто признайте в душе это очевидный факт.
Можно назвать в мягкой форме ждуном. Ждун, может дождаться росгвардию в своем дворе, или получить повестку в ЗСУ и добросовестно пойти в ЗСУ. Он не проявляет инициативу, он плывет по течению, законопослушен, и всегда выполняет указания тех властей, кто контролирует район.
И я ни в коей мере не осуждаю таких людей, у меня есть несколько близких друзей и близких родственников, которые законопослушные ждуны, склад характера такой, хорошие, но не смелые.
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Додано: Сер 13 гру, 2023 12:43
flyman , тобі з вітальонами надані пруфці . Від тебе тільки цокольне скиглення про айкью, кью -кью та інші черіамулєти.. Не цікаво(. Тщатєльнєє надо.
Востаннє редагувалось Hotab
в Сер 13 гру, 2023 12:45, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 13 гру, 2023 12:43
Hotab написав:
Там суть трішки в іншому була. Вітальонам сьогодні відкрили очі, що якщо назвався публічною сауною і став надавати платні послуги - перестав бути житлом , зі всім спектром прав і обмежень для проникнення. І не треба верещати «це приватна власність, покиньте терміново».
Ви шось або придумали, або прибрехуєте. Сауна не житло. Але це приватна власність. Це не дає право карателю зі зброєю вимагати відчинити якісь двері, тинятися по всіх приміщеннях, залякувати персонал.
Я не пам'ятаю, у вас питали, чи ні: ви ж не у військах зараз. То ви - ухилянт?
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Додано: Сер 13 гру, 2023 12:46
Успіх написав:
Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є конституційним обов'язком громадян України.
Я отримав від держави адмінпослуги, які я ж сам оплатив з податків, а за це я винен віддати своє життя. Нормальний обмін.
І до речи, облиш скиглення, бо здається ти відмовляєшся захищати Вітчизну та територіальну цілістність.
Забігаючи наперед скажу, коли отримаю повістку, буду десь поруч з тобою.
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Додано: Сер 13 гру, 2023 12:47
whois2010 написав: Hotab написав:
Там суть трішки в іншому була. Вітальонам сьогодні відкрили очі, що якщо назвався публічною сауною і став надавати платні послуги - перестав бути житлом , зі всім спектром прав і обмежень для проникнення. І не треба верещати «це приватна власність, покиньте терміново».
Ви шось або придумали, або прибрехуєте. Сауна не житло. Але це приватна власність. Це не дає право карателю зі зброєю вимагати відчинити якісь двері, тинятися по всіх приміщеннях, залякувати персонал.
Я не пам'ятаю, у вас питали, чи ні: ви ж не у військах зараз. То ви - ухилянт?
Не треба зараз крутити тухєсом.
Нагадаю ваші слова.
Сауна, по-перше, приватна власність. А вже по-друге "надавать послуги". І власник може відмовити у наданні послуг на свій розсуд. Це так і є.
Ви вже відмовляєтесь від них??
не пам'ятаю, у вас питали, чи ні: ви ж не у військах зараз. То ви - ухилянт?
Вам можна, а мені ні?
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Додано: Сер 13 гру, 2023 12:49
То що там - владі залишилось 17днів, щоб придумати "чіткі правила гри"?
Закон про демобілізацію?
Ну с-ка, а за тиждень ніяк не можна було вкластись? Думаю, що за 21місяць вже б мали мати якісь "наброски" законів на "чорновику"?
Чи то планували до кінця цього року вийти на кордони 91го і захлебнутись кавою в Криму?
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Додано: Сер 13 гру, 2023 12:49
freeze написав:
whois2010 написав:Добровільно не стою біля дверей ТЦК в черзі, але не отримавши повістку, чому я ухилянт на вашу думку?
Любой военнообязанный, зная о жутком некомплекте в рядах ЗСУ, и не стоящий в очереди в военкомат в такой тяжёлой ситуации, является уклонистом, просто признайте в душе это очевидный факт.
Можно назвать в мягкой форме ждуном. Ждун, может дождаться росгвардию в своем дворе, или получить повестку в ЗСУ и добросовестно пойти в ЗСУ. Он не проявляет инициативу, он плывет по течению, законопослушен, и всегда выполняет указания тех властей, кто контролирует район.
И я ни в коей мере не осуждаю таких людей, у меня есть несколько близких друзей и близких родственников, которые законопослушные ждуны, склад характера такой, хорошие, но не смелые.
Фріз, навіть більше, я зінаюся, що боюся йти на війну пздц як. Це правда. Я дуже боюся. І так, я буду плисти по течії, поки не отримаю повістку. То ж до цього момента прошу не вважати мене ухилянтом чи ждуном. Я не готовий ні стати калікою, ні померти. Не треба мене за це засуджувати.
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Додано: Сер 13 гру, 2023 12:52
Hotab написав: whois2010 написав: Hotab написав:
Там суть трішки в іншому була. Вітальонам сьогодні відкрили очі, що якщо назвався публічною сауною і став надавати платні послуги - перестав бути житлом , зі всім спектром прав і обмежень для проникнення. І не треба верещати «це приватна власність, покиньте терміново».
Ви шось або придумали, або прибрехуєте. Сауна не житло. Але це приватна власність. Це не дає право карателю зі зброєю вимагати відчинити якісь двері, тинятися по всіх приміщеннях, залякувати персонал.
Я не пам'ятаю, у вас питали, чи ні: ви ж не у військах зараз. То ви - ухилянт?
Не треба зараз крутити тухєсом.
Нагадаю ваші слова.
Сауна, по-перше, приватна власність. А вже по-друге "надавать послуги". І власник може відмовити у наданні послуг на свій розсуд. Це так і є.
Ви вже відмовляєтесь від них??
не пам'ятаю, у вас питали, чи ні: ви ж не у військах зараз. То ви - ухилянт?
Вам можна, а мені ні?
Ну то де в моїх словах написано, що сауна - житло? Приватна власність. Ви мабуть втомилися.
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Додано: Сер 13 гру, 2023 12:54
whois2010 написав:
Ну то де в моїх словах написано, що сауна - житло? Приватна власність. Ви мабуть втомилися.
логіка професійного військового:
якщо цоколь житло, то чому сауна ні?
і якщо такі розумні, чому стройом не ходите?
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