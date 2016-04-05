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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 13 гру, 2023 12:56
whois2010
,
Ну то де в моїх словах написано, що сауна - житло? Приватна власність. Ви мабуть втомилися.
Я ще раз питаю, ви відмовляєтесь чи підтверджуєте оці свої слова?
Сауна, по-перше, приватна власність. А вже по-друге "надавать послуги". І власник може відмовити у наданні послуг на свій розсуд. Це так і є.
А сауну в хаті за гроші вітальон збирався ставити. І казав, що буде пускати не всіх, бо то хата.
Представь себе, что эта сауна - дом, где живёт её собственник. Насильно без его согласия войти можно только по решению суда
Вас тут двоє невмєняємих. Не весь чужий бредок собі записуйте, у вас є свій, у вітальона свій.
Востаннє редагувалось Hotab
в Сер 13 гру, 2023 12:57, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 13 гру, 2023 13:02
whois2010 написав:
Я не пам'ятаю, у вас питали, чи ні: ви ж не у військах зараз. То ви - ухилянт?
Читайте ветку не избирательно. Hotab
уже несколько раз отвечал на этот вопрос - сейчас пилотов намного больше, чем вертолетов, да, он сейчас не в армии (воевал в 2014-2022 гг.), но и у командования, и в ТЦК есть его контакты и при первом же вызове его по мобилизации, даже по телефонному звонку, без повестки, он вернется в Украину на службу.
А вот когда он этого не сделает, тогда его можно будет назвать "ухилянтом".
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Додано: Сер 13 гру, 2023 13:03
Hotab написав: whois2010 написав:
не пам'ятаю, у вас питали, чи ні: ви ж не у військах зараз. То ви - ухилянт?
Вам можна, а мені ні?
Та і вам можна. Хто я такий, щоб вас до чогось примушувати. Але не зрозуміло, чому ви принижуєте людей, які так само, як ви, не у окопі.
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Додано: Сер 13 гру, 2023 13:03
whois2010 написав:
навіть більше, я зінаюся, що боюся йти на війну пздц як. Це правда. Я дуже боюся. І так, я буду плисти по течії, поки не отримаю повістку. То ж до цього момента прошу не вважати мене ухилянтом чи ждуном. Я не готовий ні стати калікою, ні померти
. Не треба мене за це засуджувати.
Стоп! Стоп! Стоп!!!
А я - готовий?!!!
Мене це хтось питав?!!!
Мені хтось давав право вибору?!!!
Ні?
То прошу сідати у мій човен і гребти/вигрібатии зі мною!
А краще - замість мене, так як я вже скоро буде 2р, як "вигрібаю"!
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Додано: Сер 13 гру, 2023 13:05
yanyura , “по весну 2023». Скажу больше, в Украине я буду через 5 дней)
Востаннє редагувалось Hotab
в Сер 13 гру, 2023 13:09, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 13 гру, 2023 13:06
yanyura написав: whois2010 написав:
Я не пам'ятаю, у вас питали, чи ні: ви ж не у військах зараз. То ви - ухилянт?
Читайте ветку не избирательно. Hotab
уже несколько раз отвечал на этот вопрос - сейчас пилотов намного больше, чем вертолетов, да, он сейчас не в армии (воевал в 2014-2022 гг.), но и у командования, и в ТЦК есть его контакты и при первом же вызове его по мобилизации, даже по телефонному звонку, без повестки, он вернется в Украину на службу.
А вот когда он этого не сделает, тогда его можно будет назвать "ухилянтом".
А чому інших, хто так само чекає дзвінок, або повістку, Хотаб зве ухилянтами?
Тобто, не для окопів мама квіточку ростила. Ок. Дуже високої квалифікації фахівець. Не зможе замінити Успіха на мийці снарядів.
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Додано: Сер 13 гру, 2023 13:06
freeze написав:
И я ни в коей мере не осуждаю таких людей, у меня есть несколько близких друзей и близких родственников, которые законопослушные ждуны, склад характера такой, хорошие, но не смелые.
і який вихід з цього, на вашу думку? десь читав ще в часи АТО що в здоровому сучасному суспільстві тільки 2% людей морально/психічно придатні воювати (всякі талібани, сомалі чи палестину в розрахунок не беремо)
yanyura написав: whois2010 написав:
Уповноважений представник не має права проникати в будинок без згоди людей, які там проживають.
"Якщо працівники ТЦК з поліцією мають всі офіційні документи, що підтверджують їхній статус та повноваження, то за законом України вони мають повне право зайти на приватну територію та вручити повістку" — зазначив адвокат Руслан Ткаченко у виданні "Технофан".
а якщо приміщення закрито, тоді уповноважений може виламувати двері ?
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Додано: Сер 13 гру, 2023 13:07
Успіх написав: whois2010 написав:
навіть більше, я зінаюся, що боюся йти на війну пздц як. Це правда. Я дуже боюся. І так, я буду плисти по течії, поки не отримаю повістку. То ж до цього момента прошу не вважати мене ухилянтом чи ждуном. Я не готовий ні стати калікою, ні померти
. Не треба мене за це засуджувати.
Стоп! Стоп! Стоп!!!
А я - готовий?!!!
Мене це хтось питав?!!!
Мені хтось давав право вибору?!!!
Ні?
То прошу сідати у мій човен і гребти/вигрібатии зі мною!
А краще - замість мене, так як я вже скоро буде 2р, як "вигрібаю"!
В тебе пам'ять анулюється кожні дві хвилини? Ти ж сам цитував про "свящєнний" обов'язок. Ти ж не пішов добровільно? Ти пішов по повістці. От і я не йду добровільно. Повістку не отримував.
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whois2010
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Додано: Сер 13 гру, 2023 13:11
whois2010
,
А чому інших, хто так само чекає дзвінок, або повістку, Хотаб зве ухилянтами?
Боивін в лютому 2022 не чекав повістку. А ви чекаєте.
Так ви відмовились від своїх слів? Де подяка за науку? Вам нове розказали, ващєто ))
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Додано: Сер 13 гру, 2023 13:15
whois2010 написав:
Не зможе замінити Успіха на мийці снарядів.
Та ви всі заіпали - де я писав, що мию снаряди? Я казав, що у нас так новенькі влаштувались...
А я частенько до недавна підвозив снаряди на вогневу!
І треба бути останнім дебілом(як тут один писав) щоб рахувати підвіз снарядів "легкою та безпечною" роботою!
...мотім хіба по днк індифікувати... якщо раптом засічуть підвіз снарядів і встигнуть навестись на тебе, або це помітить ворожий дрон-камікадзе!
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