whois2010 написав:Фріз, навіть більше, я зінаюся, що боюся йти на війну пздц як. Це правда. Я дуже боюся. І так, я буду плисти по течії, поки не отримаю повістку. То ж до цього момента прошу не вважати мене ухилянтом чи ждуном. Я не готовий ні стати калікою, ні померти. Не треба мене за це засуджувати.
Я вас уверяю, что иногда страх ожидания значительно превышает объективную реальность. Думаю 90 процентов военных ЗСУ ни разу не видели лично своими глазами живого орка. Да, обстрелы, дроны, ракеты. Но к ним быстро придет привыкание. Основная сложность для офицеров это армейский дибилизм, уже говорил об этом армию за два года не смогли реформировать, не смогли реформировать процессы, логистику принятия решения, отчётность, доповиди, движения армейского имущества, это все какой-то грёбаный стыд 19 века. Ответственные за это повторю персонально Зеленский, Умеров, Залужный, Сырский, они не способны к реформам даже в критические часы.
whois2010 написав:А чому інших, хто так само чекає дзвінок, або повістку, Хотаб зве ухилянтами? Тобто, не для окопів мама квіточку ростила. Ок. Дуже високої квалифікації фахівець. Не зможе замінити Успіха на мийці снарядів.
Во-первых, Hotab уже отвоевал 9 лет, с апреля 2014 по весну 2023 (Hotab, спасибо за уточнение) в отличие от подавляющего большинства пишущих здесь!
Во-вторых, он ушел временно, из-за малого количества вертолетов - молодые пилоты должны набираться опыта бд, или просто сидеть на земле в ожидании поступления техники?
В-третьих, он ни разу не написал, что он свое отвоевал, пусть теперь воюют другие, наоборот, писал, что готов в любой момент вернуться на службу.
В-четвертых, пилот легко может заменить пехотинца в окопе, а Успіх'а в подвозке снарядов, а сможет ли пехотинец так же легко заменить пилота когда поступит техника?
Последний список американского оружия, которое Украине необходимо для борьбы с российской армией, включает современные системы ПВО, истребители F-18, беспилотники, вертолеты Apache и Blackhawk, сообщает Reuters со ссылкой на документы, с которыми ознакомилось агентство.
whois2010 написав:Фріз, навіть більше, я зінаюся, що боюся йти на війну пздц як. Це правда. Я дуже боюся. І так, я буду плисти по течії, поки не отримаю повістку. То ж до цього момента прошу не вважати мене ухилянтом чи ждуном. Я не готовий ні стати калікою, ні померти. Не треба мене за це засуджувати.
Я вас уверяю, что иногда страх ожидания значительно превышает объективную реальность. Думаю 90 процентов военных ЗСУ ни разу не видели лично своими глазами живого орка. Да, обстрелы, дроны, ракеты. Но к ним быстро придет привыкание. Основная сложность для офицеров это армейский дибилизм, ///
Та и фиг с ними с живыми орками -- умирать от всего остального вышеперечисленного -- ни разу не приятнее. А убыль "непонятно почему" засекречена...
Так то для офицеров -- а если "вдруг" бусик сразу куда-нить под Бахмут повезет? -- да еще и рядовым...
whois2010 написав:В тебе пам'ять анулюється кожні дві хвилини? Ти ж сам цитував про "свящєнний" обов'язок. Ти ж не пішов добровільно? Ти пішов по повістці. От і я не йду добровільно. Повістку не отримував.
Якщо ти тут все про мене знаєш, то маєш знати і те(я тут не раз писав) - що повістку ОСОБИСТО Я - НЕ ОТРИМУВАВ!(повістка прийшла до батьків, а я вже багато років живу окремо/далеко від них) Тому я спокійно міг ухилитись! Але я - пішов!!! НЕ ухилився!
Последний список американского оружия, которое Украине необходимо для борьбы с российской армией, включает современные системы ПВО, истребители F-18, беспилотники, вертолеты Apache и Blackhawk, сообщает Reuters со ссылкой на документы, с которыми ознакомилось агентство.
Успіх написав:Тому я спокійно міг ухилитись! Але я - пішов!!!
1. ты типа обвиняешь нас-ухылянтов в своём ошибочном решении? прости. мы обязательно виноваты.
2. Если твоё решение не было ошибочным, это правило не применяется автоматически ко всем, как бы ты этого не хотел.
Моделируем ситуацию. Ты влез в пирамиду ммм и там полинял, и теперь обкладываешь бананами тех, кто туда не хочет влазить. Потому что ты влез, значит все должны. Потому что ты полинял, значит все должны.
чувствуешь насколько шаткие эти две позиции?
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 13 гру, 2023 13:56, всього редагувалось 1 раз.
Успіх написав:Тому я спокійно міг ухилитись! Але я - пішов!!!
ты типа обвиняешь нас-ухылянтов в своём ошибочном решении? прости. мы обязательно виноваты. Если твоё решение не было ошибочным, это правило не применяется автоматически ко всем, как бы ты этого не хотел.
Моделируем ситуацию. Ты влез в пирамиду ммм и полинял на деньги, и теперь обкладываешь бананами тех, кто туда не хочет влазить.