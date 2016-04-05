Додано: Сер 13 гру, 2023 13:20

whois2010 написав: Фріз, навіть більше, я зінаюся, що боюся йти на війну пздц як. Це правда. Я дуже боюся. І так, я буду плисти по течії, поки не отримаю повістку. То ж до цього момента прошу не вважати мене ухилянтом чи ждуном. Я не готовий ні стати калікою, ні померти. Не треба мене за це засуджувати.

Я вас уверяю, что иногда страх ожидания значительно превышает объективную реальность.Думаю 90 процентов военных ЗСУ ни разу не видели лично своими глазами живого орка.Да, обстрелы, дроны, ракеты. Но к ним быстро придет привыкание.Основная сложность для офицеров это армейский дибилизм, уже говорил об этом армию за два года не смогли реформировать, не смогли реформировать процессы, логистику принятия решения, отчётность, доповиди, движения армейского имущества, это все какой-то грёбаный стыд 19 века.Ответственные за это повторю персонально Зеленский, Умеров, Залужный, Сырский, они не способны к реформам даже в критические часы.