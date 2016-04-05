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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 58525853585458555856>
Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 13:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

whois2010 написав:Фріз, навіть більше, я зінаюся, що боюся йти на війну пздц як. Це правда. Я дуже боюся. І так, я буду плисти по течії, поки не отримаю повістку. То ж до цього момента прошу не вважати мене ухилянтом чи ждуном. Я не готовий ні стати калікою, ні померти. Не треба мене за це засуджувати.


Я вас уверяю, что иногда страх ожидания значительно превышает объективную реальность.
Думаю 90 процентов военных ЗСУ ни разу не видели лично своими глазами живого орка.
Да, обстрелы, дроны, ракеты. Но к ним быстро придет привыкание.
Основная сложность для офицеров это армейский дибилизм, уже говорил об этом армию за два года не смогли реформировать, не смогли реформировать процессы, логистику принятия решения, отчётность, доповиди, движения армейского имущества, это все какой-то грёбаный стыд 19 века.
Ответственные за это повторю персонально Зеленский, Умеров, Залужный, Сырский, они не способны к реформам даже в критические часы.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 13:24

  Hotab написав:whois2010 ,


А чому інших, хто так само чекає дзвінок, або повістку, Хотаб зве ухилянтами?

Боивін в лютому 2022 не чекав повістку. А ви чекаєте.
Так ви відмовились від своїх слів? Де подяка за науку? Вам нове розказали, ващєто ))

Він її не чекав, а вона прийшла, і це була не філіпінка на 8 Березня
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 13:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  whois2010 написав:А чому інших, хто так само чекає дзвінок, або повістку, Хотаб зве ухилянтами?
Тобто, не для окопів мама квіточку ростила. Ок. Дуже високої квалифікації фахівець. Не зможе замінити Успіха на мийці снарядів.

Во-первых, Hotab уже отвоевал 9 лет, с апреля 2014 по весну 2023 (Hotab, спасибо за уточнение) в отличие от подавляющего большинства пишущих здесь!

Во-вторых, он ушел временно, из-за малого количества вертолетов - молодые пилоты должны набираться опыта бд, или просто сидеть на земле в ожидании поступления техники?

В-третьих, он ни разу не написал, что он свое отвоевал, пусть теперь воюют другие, наоборот, писал, что готов в любой момент вернуться на службу.

В-четвертых, пилот легко может заменить пехотинца в окопе, а Успіх'а в подвозке снарядов, а сможет ли пехотинец так же легко заменить пилота когда поступит техника?

Последний список американского оружия, которое Украине необходимо для борьбы с российской армией, включает современные системы ПВО, истребители F-18, беспилотники, вертолеты Apache и Blackhawk, сообщает Reuters со ссылкой на документы, с которыми ознакомилось агентство.

https://interfax.com.ua/news/general/952739.html
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 13:39

yanyura В-пятых, лижите хотабу жoпy в личных сообщениях. форум не о нём. пусть сам за себя отвечает если считает нужным.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 13:42

  freeze написав:
whois2010 написав:Фріз, навіть більше, я зінаюся, що боюся йти на війну пздц як. Це правда. Я дуже боюся. І так, я буду плисти по течії, поки не отримаю повістку. То ж до цього момента прошу не вважати мене ухилянтом чи ждуном. Я не готовий ні стати калікою, ні померти. Не треба мене за це засуджувати.


Я вас уверяю, что иногда страх ожидания значительно превышает объективную реальность.
Думаю 90 процентов военных ЗСУ ни разу не видели лично своими глазами живого орка.
Да, обстрелы, дроны, ракеты. Но к ним быстро придет привыкание.
Основная сложность для офицеров это армейский дибилизм,
///

Та и фиг с ними с живыми орками -- умирать от всего остального вышеперечисленного -- ни разу не приятнее. А убыль "непонятно почему" засекречена...

Так то для офицеров -- а если "вдруг" бусик сразу куда-нить под Бахмут повезет? -- да еще и рядовым... :wink:
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 13:45

  vitaliiangel написав:yanyura В-пятых, лижите хотабу жoпy в личных сообщениях. форум не о нём. пусть сам за себя отвечает если считает нужным.

Фи, как грубо!

А по факту можете опровергнуть "Во-первых - В четвертых"? Если можете, пишите, не стесняйтесь.
Или вы просто хотите "А поговорить?"
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 13:48

Зарубайте всі собі на носі!

  whois2010 написав:В тебе пам'ять анулюється кожні дві хвилини? Ти ж сам цитував про "свящєнний" обов'язок. Ти ж не пішов добровільно? Ти пішов по повістці. От і я не йду добровільно. Повістку не отримував.
Якщо ти тут все про мене знаєш, то маєш знати і те(я тут не раз писав) - що повістку ОСОБИСТО Я - НЕ ОТРИМУВАВ!(повістка прийшла до батьків, а я вже багато років живу окремо/далеко від них)
Тому я спокійно міг ухилитись!
Але я - пішов!!!
НЕ ухилився!
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 13:51

  yanyura написав:
Последний список американского оружия, которое Украине необходимо для борьбы с российской армией, включает современные системы ПВО, истребители F-18, беспилотники, вертолеты Apache и Blackhawk, сообщает Reuters со ссылкой на документы, с которыми ознакомилось агентство.

https://interfax.com.ua/news/general/952739.html

Гораздо правильнее этот список называеть "список всего, что чиновники написали в письме Деду Морозу":
Чиновники Министерства обороны Украины представили "перечень вооружений для удовлетворения потребностей сил обороны Украины"

а учитывая скорость передачи F-16 -- эти Апачи хорошо если к 30-му году в очередь на ожидание одобрения поставят
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 13:51

  Успіх написав:Тому я спокійно міг ухилитись!
Але я - пішов!!!
1. ты типа обвиняешь нас-ухылянтов в своём ошибочном решении? прости. мы обязательно виноваты.

2. Если твоё решение не было ошибочным, это правило не применяется автоматически ко всем, как бы ты этого не хотел.

Моделируем ситуацию. Ты влез в пирамиду ммм и там полинял, и теперь обкладываешь бананами тех, кто туда не хочет влазить. Потому что ты влез, значит все должны. Потому что ты полинял, значит все должны.

чувствуешь насколько шаткие эти две позиции?
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 13 гру, 2023 13:56, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 13:56

  vitaliiangel написав:
  Успіх написав:Тому я спокійно міг ухилитись!
Але я - пішов!!!
ты типа обвиняешь нас-ухылянтов в своём ошибочном решении? прости. мы обязательно виноваты. Если твоё решение не было ошибочным, это правило не применяется автоматически ко всем, как бы ты этого не хотел.

Моделируем ситуацию. Ты влез в пирамиду ммм и полинял на деньги, и теперь обкладываешь бананами тех, кто туда не хочет влазить.

Ну от що ти порівняв х з пальцем? :mrgreen:

Читаєм шевелячи губами - "ОБОВ'ЯЗОК громадянина України!"
Різницю вловлюєш? :D

"Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є конституційним обов'язком громадян України."
Востаннє редагувалось Успіх в Сер 13 гру, 2023 13:58, всього редагувалось 1 раз.
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