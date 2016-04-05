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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 13 гру, 2023 13:57
Успіх написав:
Тому я спокійно міг ухилитись!
Але я - пішов!!!
НЕ ухилився!
тут є вплив шоку перших тижнів війни:
а) багато хто з тих що пішов тоді, тепер би спробував ухилитись
б) багато з тих що тепер ухиляються, тоді цілком могли піти
Відповідальні та мотивовані хлопці стали якби заручниками обставин, а ті хто тоді був 50/50 тепер став 1/99 (бо страх, корупція, несправедливість і т.д.)
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Letusrock
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Додано: Сер 13 гру, 2023 14:00
Успіх написав:
Читаєм шевелячи губами - "ОБОВ'ЯЗОК громадянина України!"
Різницю вловлюєш?
а обеспечивать армию оружием и боеприпасами чья обязанность, громадянина США? Об этом что в Конституции пишут? Если бы мы были обеспечены всем, война бы уже закончилась, или не начиналась. Единственное чем мы сейчас обороняемся это посторонней помощью и Конституцией.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Сер 13 гру, 2023 14:08, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 13 гру, 2023 14:04
Letusrock написав: Успіх написав:
Тому я спокійно міг ухилитись!
Але я - пішов!!!
НЕ ухилився!
тут є вплив шоку перших тижнів війни:
а) багато хто з тих що пішов тоді, тепер би спробував ухилитись
б) багато з тих що тепер ухиляються, тоді цілком могли піти
Відповідальні та мотивовані хлопці стали якби заручниками обставин, а ті хто тоді був 50/50 тепер став 1/99 (бо страх, корупція, несправедливість і т.д.)
Тут можу лише додати, що влада/держава нас ввела в оману! В жорстку оману!
Я і всі побратими думали, що максимум нас протримають до року часу, або максимальний максимум - 18міс(бо про такий термін колишні АТОвці казали, наче їх так тримали в АТО)
А тут на тобі - таке жорстке наї.балово "безстроково"!
Що за нах?
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Додано: Сер 13 гру, 2023 14:05
vitaliiangel написав:
Ты влез в пирамиду ммм и там полинял, и теперь обкладываешь бананами тех, кто туда не хочет влазить. Потому что ты влез, значит все должны. Потому что ты полинял, значит все должны.
Успіх написав:
Тут можу лише додати, що влада/держава нас ввела в оману! В жорстку оману!
и кто из нас неправ?
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Сер 13 гру, 2023 14:06, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 13 гру, 2023 14:05
Успіх написав: whois2010 написав:
навіть більше, я зінаюся, що боюся йти на війну пздц як. Це правда. Я дуже боюся. І так, я буду плисти по течії, поки не отримаю повістку. То ж до цього момента прошу не вважати мене ухилянтом чи ждуном. Я не готовий ні стати калікою, ні померти
. Не треба мене за це засуджувати.
Стоп! Стоп! Стоп!!!
А я - готовий?!!!Мене це хтось питав?!!!
Мені хтось давав право вибору?!!!
Ні?
То прошу сідати у мій човен і гребти/вигрібатии зі мною!
А краще - замість мене, так як я вже скоро буде 2р, як "вигрібаю"!
Так, у 2019 році.
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Додано: Сер 13 гру, 2023 14:15
vitaliiangel написав:
Если бы мы были обеспечены всем, война бы уже закончилась, или не начиналась
Так це і так зрозуміло))
Я тут з давніх-давен писав про імпотентний колективний захід...
А мені тут казали - "тцццсссссс! Так не можна! Добре що і так дають!"
Що плять дають, щоб просто пацієнт не здох тримають на штучному апараті?
А операцію пацієнту зробити, щоб він одужав за пару місяців - кишка тонка в колективного?
Коротше, ми всі все знаємо, але то все просто вибішує!
Просто реально то все заіпало!
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Додано: Сер 13 гру, 2023 14:17
Успіх написав:
Просто реально то все заіпало!
как бы мы не расходились с тобой во взгядах, твое мнение ценное тем, что оно честное. Пусть даже ты не прав. Со временем поймёшь в чём. (Ну или я неправ и тоже пойму).
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Додано: Сер 13 гру, 2023 14:20
vitaliiangel написав: Успіх написав:
Просто реально то все заіпало!
как бы мы не расходились с тобой во взгядах, твое мнение ценное тем, что оно честное. Пусть даже ты не прав. Со временем поймёшь в чём. (Ну или я неправ и тоже пойму).
Та все я, та і всі ми - чудово розуміємо!
Просто... просто всі ми, як і ви - ХОЧЕМО ЖИТИ!
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Додано: Сер 13 гру, 2023 14:22
Успіх написав:
Просто... просто всі ми, як і ви - ХОЧЕМО ЖИТИ!
я тоже хочу чтобы ты и др.защитники жили.
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Додано: Сер 13 гру, 2023 14:25
vitaliiangel написав: Успіх написав:
Просто... просто всі ми, як і ви - ХОЧЕМО ЖИТИ!
я тоже хочу чтобы ты и др.защитники жили.
Так бачиш, що за 21міс виявилось, що в тилу "просто хотіти" - цього замало.
Треба діяти!
І зараз ми знову можемо піти по колу дискусії
Тому, на цій оптимістично-невизначеній ноті, пропоную зупинитись!
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