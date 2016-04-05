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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5853585458555856>
Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 13:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Тому я спокійно міг ухилитись!
Але я - пішов!!!
НЕ ухилився!


тут є вплив шоку перших тижнів війни:
а) багато хто з тих що пішов тоді, тепер би спробував ухилитись
б) багато з тих що тепер ухиляються, тоді цілком могли піти
Відповідальні та мотивовані хлопці стали якби заручниками обставин, а ті хто тоді був 50/50 тепер став 1/99 (бо страх, корупція, несправедливість і т.д.)
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 14:00

  Успіх написав:Читаєм шевелячи губами - "ОБОВ'ЯЗОК громадянина України!"
Різницю вловлюєш?
а обеспечивать армию оружием и боеприпасами чья обязанность, громадянина США? Об этом что в Конституции пишут? Если бы мы были обеспечены всем, война бы уже закончилась, или не начиналась. Единственное чем мы сейчас обороняемся это посторонней помощью и Конституцией.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 13 гру, 2023 14:08, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 14:04

  Letusrock написав:
  Успіх написав:Тому я спокійно міг ухилитись!
Але я - пішов!!!
НЕ ухилився!


тут є вплив шоку перших тижнів війни:
а) багато хто з тих що пішов тоді, тепер би спробував ухилитись
б) багато з тих що тепер ухиляються, тоді цілком могли піти
Відповідальні та мотивовані хлопці стали якби заручниками обставин, а ті хто тоді був 50/50 тепер став 1/99 (бо страх, корупція, несправедливість і т.д.)

Тут можу лише додати, що влада/держава нас ввела в оману! В жорстку оману!

Я і всі побратими думали, що максимум нас протримають до року часу, або максимальний максимум - 18міс(бо про такий термін колишні АТОвці казали, наче їх так тримали в АТО)
А тут на тобі - таке жорстке наї.балово "безстроково"! :shock:
Що за нах?
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 14:05

  vitaliiangel написав:Ты влез в пирамиду ммм и там полинял, и теперь обкладываешь бананами тех, кто туда не хочет влазить. Потому что ты влез, значит все должны. Потому что ты полинял, значит все должны.
  Успіх написав:Тут можу лише додати, що влада/держава нас ввела в оману! В жорстку оману!
и кто из нас неправ?
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 13 гру, 2023 14:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 14:05

  Успіх написав:
  whois2010 написав:навіть більше, я зінаюся, що боюся йти на війну пздц як. Це правда. Я дуже боюся. І так, я буду плисти по течії, поки не отримаю повістку. То ж до цього момента прошу не вважати мене ухилянтом чи ждуном. Я не готовий ні стати калікою, ні померти. Не треба мене за це засуджувати.
Стоп! Стоп! Стоп!!!
А я - готовий?!!!
Мене це хтось питав?!!!
Мені хтось давав право вибору?!!!

Ні?
То прошу сідати у мій човен і гребти/вигрібатии зі мною!
А краще - замість мене, так як я вже скоро буде 2р, як "вигрібаю"!

Так, у 2019 році.
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 14:15

Пацієнт в комі, а його лікують чаєм з лимоном))

  vitaliiangel написав:Если бы мы были обеспечены всем, война бы уже закончилась, или не начиналась
Так це і так зрозуміло))
Я тут з давніх-давен писав про імпотентний колективний захід...
А мені тут казали - "тцццсссссс! Так не можна! Добре що і так дають!"
Що плять дають, щоб просто пацієнт не здох тримають на штучному апараті?
А операцію пацієнту зробити, щоб він одужав за пару місяців - кишка тонка в колективного?

Коротше, ми всі все знаємо, але то все просто вибішує!
Просто реально то все заіпало!
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 14:17

  Успіх написав:Просто реально то все заіпало!
как бы мы не расходились с тобой во взгядах, твое мнение ценное тем, что оно честное. Пусть даже ты не прав. Со временем поймёшь в чём. (Ну или я неправ и тоже пойму).
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 14:20

Все буде добре! Все буде УСПІХ! Все буде Україна!©®™

  vitaliiangel написав:
  Успіх написав:Просто реально то все заіпало!
как бы мы не расходились с тобой во взгядах, твое мнение ценное тем, что оно честное. Пусть даже ты не прав. Со временем поймёшь в чём. (Ну или я неправ и тоже пойму).

Та все я, та і всі ми - чудово розуміємо!

Просто... просто всі ми, як і ви - ХОЧЕМО ЖИТИ! :D
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 14:22

  Успіх написав:Просто... просто всі ми, як і ви - ХОЧЕМО ЖИТИ!
я тоже хочу чтобы ты и др.защитники жили.
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 14:25

Все буде добре!©

  vitaliiangel написав:
  Успіх написав:Просто... просто всі ми, як і ви - ХОЧЕМО ЖИТИ!
я тоже хочу чтобы ты и др.защитники жили.

Так бачиш, що за 21міс виявилось, що в тилу "просто хотіти" - цього замало.
Треба діяти!

І зараз ми знову можемо піти по колу дискусії :mrgreen: :lol: :mrgreen:

Тому, на цій оптимістично-невизначеній ноті, пропоную зупинитись! :D
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