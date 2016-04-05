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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 13 гру, 2023 14:17
Успіх написав:
Просто реально то все заіпало!
как бы мы не расходились с тобой во взгядах, твое мнение ценное тем, что оно честное. Пусть даже ты не прав. Со временем поймёшь в чём. (Ну или я неправ и тоже пойму).
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Додано: Сер 13 гру, 2023 14:20
vitaliiangel написав: Успіх написав:
Просто реально то все заіпало!
как бы мы не расходились с тобой во взгядах, твое мнение ценное тем, что оно честное. Пусть даже ты не прав. Со временем поймёшь в чём. (Ну или я неправ и тоже пойму).
Та все я, та і всі ми - чудово розуміємо!
Просто... просто всі ми, як і ви - ХОЧЕМО ЖИТИ!
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Додано: Сер 13 гру, 2023 14:22
Успіх написав:
Просто... просто всі ми, як і ви - ХОЧЕМО ЖИТИ!
я тоже хочу чтобы ты и др.защитники жили.
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Додано: Сер 13 гру, 2023 14:25
vitaliiangel написав: Успіх написав:
Просто... просто всі ми, як і ви - ХОЧЕМО ЖИТИ!
я тоже хочу чтобы ты и др.защитники жили.
Так бачиш, що за 21міс виявилось, що в тилу "просто хотіти" - цього замало.
Треба діяти!
І зараз ми знову можемо піти по колу дискусії
Тому, на цій оптимістично-невизначеній ноті, пропоную зупинитись!
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Додано: Сер 13 гру, 2023 14:28
Успіх написав:
І зараз ми знову можемо піти по колу дискусії
холява вы эту критичность хотели увидеть? у пациента бывают помутнения, но критичность присутствует и исцеляет.
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vitaliiangel
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Додано: Сер 13 гру, 2023 14:30
Schmit написав:
Так, у 2019 році
Ні.
Бо вибір був лише між котом в мішку і кудлатим сивим пуделем)) - що той, а що той - НЕ гарантували, що інший пудель НЕ нападе!
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Додано: Сер 13 гру, 2023 14:33
Віталійан
Згоден, що некоректно висловився про *стає місцем загального користування*. Звісно ж ні.
Мова була про допуск та ін. права споживачів. Так от з цієї точки зору в споживачів-відвідувачів є купа прав в оцій приватній власності під час роботи закладу. Фактично місце загального користування.
А не як власник безпідставно забажав.
Що споживач-відвідувач прийшов у державний заклад, муніципальний, що у приватний.
Про це була мова.
(Навіть є отаке - коли я взяв з полиці товар, він вже мій. Можу його з'їсти, зламати і т.д. Але з обов'язком розрахуватися за нього. Тобто виникає зобов'язання розрахуватися за нього. Або повернути неушкодженим одразу на касі).
Але і те, що власник може зачинити або відмовити на грунтовних підставах - це те ж є. Правда, хочу-не хочу надавати, впускати до них не відноситься.
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detroytred
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Додано: Сер 13 гру, 2023 14:36
detroytred написав:
Віталійан
Згоден, що некоректно висловився про *стає місцем загального користування*. Звісно ж ні.
Мова була про допуск та ін. права споживачів. Так от з цієї точки зору в споживачів-відвідувачів є купа прав в оцій приватній власності під час роботи закладу.
А не як власник розсудив.
Що споживач-відвідувач прийшов у державний заклад, муніципальний, що у приватний.
Про це була мова.
(Навіть є отаке - коли я взяв з полиці товар, він вже мій. Можу його з'їсти, зламати і т.д. Але з обов'язком розрахуватися за нього. Тобто виникає зобов'язання розрахуватися за нього. Або повернути неушкодженим одразу на касі).
Але і те, що власник може зачинити або відмовити на грунтовних підставах - це те ж є. Правда, хочу-не хочу надавати, впускати до них не відноситься.
Не може відмовити по причині: раси, кольору очей, мови, релігії, відсутності органів і т.п.
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flyman
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Додано: Сер 13 гру, 2023 14:41
freeze написав:
Основная сложность для офицеров это армейский дибилизм, уже говорил об этом армию за два года не смогли реформировать, не смогли реформировать процессы, логистику принятия решения, отчётность, доповиди, движения армейского имущества, это все какой-то грёбаный стыд 19 века.
Це у дійсно нормальній частині та на дійсно нормальній посаді.
Частини різні, посади різні.
Основні складнощі різні.
Востаннє редагувалось detroytred
в Сер 13 гру, 2023 15:15, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 13 гру, 2023 14:43
flyman написав:
Не може відмовити по причині: раси, кольору очей, мови, релігії і т.п.
Це само собою.
Мова була про підставу -- просто не хочу тобі продати або надати послугу, впустити.
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