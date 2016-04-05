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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5853585458555856
Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 14:51

Оце я розумію - справжній ухилянт!))

https://youtube.com/shorts/6YIVfu3eBZU? ... 9btegIVohL
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 14:54

  Letusrock написав:
  Успіх написав:Тому я спокійно міг ухилитись!
Але я - пішов!!!
НЕ ухилився!


тут є вплив шоку перших тижнів війни:
а) багато хто з тих що пішов тоді, тепер би спробував ухилитись
б) багато з тих що тепер ухиляються, тоді цілком могли піти
Відповідальні та мотивовані хлопці стали якби заручниками обставин, а ті хто тоді був 50/50 тепер став 1/99 (бо страх, корупція, несправедливість і т.д.)


Кто вам дал такую статистику ?

Обидно , что проведя 18 месяцев на войне, плавая в океане крови каждый день , спасая ребят которые даже не задумывались идти или не идти на войну
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 14:55

Якщо ви вирішили побути адвокатом пана Хотаба, то питання до вас:
  yanyura написав:Во-первых, Hotab уже отвоевал 9 лет, с апреля 2014 по весну 2023 (Hotab, спасибо за уточнение) в отличие от подавляющего большинства пишущих здесь!
Це все ми знаємо лише з слів самого пана Хотаба, так?
  yanyura написав:Во-вторых, он ушел временно, из-за малого количества вертолетов - молодые пилоты должны набираться опыта бд, или просто сидеть на земле в ожидании поступления техники?

Тобто, якщо вертольотів не буде в достатній кількості, Хотаб буде сидіти в Африках до перемоги. Зручно.
  yanyura написав:В-третьих, он ни разу не написал, что он свое отвоевал, пусть теперь воюют другие, наоборот, писал, что готов в любой момент вернуться на службу.
Але йому заважає що?
  yanyura написав:В-четвертых, пилот легко может заменить пехотинца в окопе, а Успіх'а в подвозке снарядов, а сможет ли пехотинец так же легко заменить пилота когда поступит техника?
Успіху все одно , хто його замінить - Хотаб чи я.
До самого пана Хотаба в мене геть нема ніяких питань. Це просто якась незнайома людина з інтернетів і швидше за все - достойна. Але не розумію маніакального переслідування деяких форумчан з питанням "чого не в окопі?", коли сам там не знаходиться.
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 14:59

  vitaliiangel написав:
  Успіх написав:І зараз ми знову можемо піти по колу дискусії
холява вы эту критичность хотели увидеть? у пациента бывают помутнения, но критичность присутствует и исцеляет.

Первый раз от него это читаю .
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 15:14

  Успіх написав:
  Schmit написав:Так, у 2019 році
Ні.
Бо вибір був лише між котом в мішку і кудлатим сивим пуделем)) - що той, а що той - НЕ гарантували, що інший пудель НЕ нападе!

Вибір був набагато більшим, а ви і багато інших побачили тільки цих два. Тому такий результат.
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 15:17

  Schmit написав:Вибір був набагато більшим, а ви і багато інших побачили тільки цих два. Тому такий результат.

І хто ж отих інших кандидатів зачморив або не допоміг?
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 15:41

  whois2010 написав:Це все ми знаємо лише з слів самого пана Хотаба, так?
Ви тут ВСЕ знаєте з чиїхось слів.
Тому або не вірите нікому і самозабанюєтесь
Або вірите і тримаєте при собі те що вам не подобається, поки не було доведено що те що Вас не подобається - істина.

А так як довести тут практично ніхто нічого не може то....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 15:42

  freeze написав:
whois2010 написав:Добровільно не стою біля дверей ТЦК в черзі, але не отримавши повістку, чому я ухилянт на вашу думку?


Любой военнообязанный, зная о жутком некомплекте в рядах ЗСУ, и не стоящий в очереди в военкомат в такой тяжёлой ситуации, является уклонистом, просто признайте в душе это очевидный факт.
Можно назвать в мягкой форме ждуном. Ждун, может дождаться росгвардию в своем дворе, или получить повестку в ЗСУ и добросовестно пойти в ЗСУ. Он не проявляет инициативу, он плывет по течению, законопослушен, и всегда выполняет указания тех властей, кто контролирует район.
И я ни в коей мере не осуждаю таких людей, у меня есть несколько близких друзей и близких родственников, которые законопослушные ждуны, склад характера такой, хорошие, но не смелые.

Фриз доброго дня
Не сравнивайте ситуации 24.02-1.04.22 допустим, тем более момент когда АЭС 75км от нас кацапы захватили и очередь из авто на вокзал на эвакуацию стояла 2км, и нынешнюю, когда даже вы пишите о "разминировании ногами военнообязанных" окуппированных территорий, а по марафону ночью постоянно показывают героев-калек, обьявляя многомиллионные сборы на протезы(а как же родина с её обязанностями перед её защитниками?)
Чем вы занимались допустим в феврале 22года,что смогли оторваться от основной работы и моментально полностью перейти на работу достаточно удалённую от места жительства(иначе б вы не подымали тему отпуска, сели б в Гранд Чирка или Соренто в камуфляже - 5 часов и дома, хоть каждые выходные, вы ж офицер, путёвку или распоряжение сами в принципе оформить себе в силах)? Кто теперь на той основной работе ваши функции выполняет, я так понимаю контроль?
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 15:44

  detroytred написав:А не як власник безпідставно забажав.
рассмотрите 3 примера. стоматолог в частном кабинете закрывает дверь изнутри, когда лечит пациента, чтобы посторонний не ворвался и не помешал.

Свадьба в ресторане, пускают только гостей по приглашению, чтобы не набежали бомжи на халявную еду.

Я знаю адвоката у него кабинет, вывеска, но без звонка и приглашения вы не войдёте. Во первых у него могут быть клиенты, во вторых он может работать с конфиденциальными документами, а тут будут ходить всякие и ему рассказывать.

Как это регламентируется Законом? Никак. Хозяин (или арендатор) помещения сам устанавливает правила допуска и режим работы. Таких примеров 100 тысяч. Нет никаких правовых норм как кому надо работать в частном бизнесе. Вы можете открыть сауну или ресторан только для своих друзей женского пола, вам никто не может это запретить.

  detroytred написав:Але і те, що власник може зачинити або відмовити на грунтовних підставах - це те ж є. Правда, хочу-не хочу надавати, впускати до них не відноситься.
кто решает обоснованно собственник закрыл свою сауну или нет? Он сам и решает. Вы можете пожаловаться и больше не приходить. На этом ваши права на посещение чужого помещения заканчиваются.

Есть исключения - спасение чужой жизни, пожар и решение суда.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 13 гру, 2023 15:54, всього редагувалось 6 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 15:46

  Успіх написав:
  Schmit написав:Так, у 2019 році
Ні.
Бо вибір був лише між котом в мішку і кудлатим сивим пуделем)) - що той, а що той - НЕ гарантували, що інший пудель НЕ нападе!

Успіх, твій позивний "Гуфі"?
Востаннє редагувалось flyman в Сер 13 гру, 2023 15:48, всього редагувалось 1 раз.
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