Додано: Сер 13 гру, 2023 15:44

detroytred написав: А не як власник безпідставно забажав. А не як власник безпідставно забажав.

detroytred написав: Але і те, що власник може зачинити або відмовити на грунтовних підставах - це те ж є. Правда, хочу-не хочу надавати, впускати до них не відноситься. Але і те, що власник може зачинити або відмовити на грунтовних підставах - це те ж є. Правда, хочу-не хочу надавати, впускати до них не відноситься.

рассмотрите 3 примера. стоматолог в частном кабинете закрывает дверь изнутри, когда лечит пациента, чтобы посторонний не ворвался и не помешал.Свадьба в ресторане, пускают только гостей по приглашению, чтобы не набежали бомжи на халявную еду.Я знаю адвоката у него кабинет, вывеска, но без звонка и приглашения вы не войдёте. Во первых у него могут быть клиенты, во вторых он может работать с конфиденциальными документами, а тут будут ходить всякие и ему рассказывать.Как это регламентируется Законом? Никак. Хозяин (или арендатор) помещения сам устанавливает правила допуска и режим работы. Таких примеров 100 тысяч. Нет никаких правовых норм как кому надо работать в частном бизнесе. Вы можете открыть сауну или ресторан только для своих друзей женского пола, вам никто не может это запретить.кто решает обоснованно собственник закрыл свою сауну или нет? Он сам и решает. Вы можете пожаловаться и больше не приходить. На этом ваши права на посещение чужого помещения заканчиваются.Есть исключения - спасение чужой жизни, пожар и решение суда.