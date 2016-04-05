|
|
|
Додано: Сер 13 гру, 2023 14:51
Оце я розумію - справжній ухилянт!))
Додано: Сер 13 гру, 2023 14:54
Кто вам дал такую статистику ?
Обидно , что проведя 18 месяцев на войне, плавая в океане крови каждый день , спасая ребят ,которые даже не задумывались идти или не идти на войну читать от какого то невидимого писателя результат его субъективного мнения .
Вы про войну не пишите , это не ваше .
Пишите про торговлю жаренными семечками .
Востаннє редагувалось холява в Сер 13 гру, 2023 16:58, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 13 гру, 2023 14:55
Якщо ви вирішили побути адвокатом пана Хотаба, то питання до вас:
Це все ми знаємо лише з слів самого пана Хотаба, так?
Тобто, якщо вертольотів не буде в достатній кількості, Хотаб буде сидіти в Африках до перемоги. Зручно.
Але йому заважає що?
Успіху все одно , хто його замінить - Хотаб чи я.
До самого пана Хотаба в мене геть нема ніяких питань. Це просто якась незнайома людина з інтернетів і швидше за все - достойна. Але не розумію маніакального переслідування деяких форумчан з питанням "чого не в окопі?", коли сам там не знаходиться.
Додано: Сер 13 гру, 2023 14:59
Додано: Сер 13 гру, 2023 15:14
Додано: Сер 13 гру, 2023 15:17
Додано: Сер 13 гру, 2023 15:41
Ви тут ВСЕ знаєте з чиїхось слів.
Тому або не вірите нікому і самозабанюєтесь
Або вірите і тримаєте при собі те що вам не подобається, поки не було доведено що те що Вас не подобається - істина.
А так як довести тут практично ніхто нічого не може то....
Додано: Сер 13 гру, 2023 15:42
Фриз доброго дня
Не сравнивайте ситуации 24.02-1.04.22 допустим, тем более момент когда АЭС 75км от нас кацапы захватили и очередь из авто на вокзал на эвакуацию стояла 2км, и нынешнюю, когда даже вы пишите о "разминировании ногами военнообязанных" окуппированных территорий, а по марафону ночью постоянно показывают героев-калек, обьявляя многомиллионные сборы на протезы(а как же родина с её обязанностями перед её защитниками?)
Чем вы занимались допустим в феврале 22года,что смогли оторваться от основной работы и моментально полностью перейти на работу достаточно удалённую от места жительства(иначе б вы не подымали тему отпуска, сели б в Гранд Чирка или Соренто в камуфляже - 5 часов и дома, хоть каждые выходные, вы ж офицер, путёвку или распоряжение сами в принципе оформить себе в силах)? Кто теперь на той основной работе ваши функции выполняет, я так понимаю контроль?
Додано: Сер 13 гру, 2023 15:44
рассмотрите 3 примера. стоматолог в частном кабинете закрывает дверь изнутри, когда лечит пациента, чтобы посторонний не ворвался и не помешал.
Свадьба в ресторане, пускают только гостей по приглашению, чтобы не набежали бомжи на халявную еду.
Я знаю адвоката у него кабинет, вывеска, но без звонка и приглашения вы не войдёте. Во первых у него могут быть клиенты, во вторых он может работать с конфиденциальными документами, а тут будут ходить всякие и ему рассказывать.
Как это регламентируется Законом? Никак. Хозяин (или арендатор) помещения сам устанавливает правила допуска и режим работы. Таких примеров 100 тысяч. Нет никаких правовых норм как кому надо работать в частном бизнесе. Вы можете открыть сауну или ресторан только для своих друзей женского пола, вам никто не может это запретить.
кто решает обоснованно собственник закрыл свою сауну или нет? Он сам и решает. Вы можете пожаловаться и больше не приходить. На этом ваши права на посещение чужого помещения заканчиваются.
Есть исключения - спасение чужой жизни, пожар и решение суда.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 13 гру, 2023 15:54, всього редагувалось 6 разів.
Додано: Сер 13 гру, 2023 16:01
whois2010 ,
Звичайно. А про вас ми знаємо з копій документів завірених нотаріусом?
Мені буде зручніше ніж вам, навіть коли вертольоти будуть і я буду на вертольоті , а ви в окопі. Хто на що вчився. Для вас також всі двері відчинені. Тому звикайте відразу, що не всі рівні. Загалом як і в цивільному житті.
А мені не хочеться не дочекавшись вертольотів втратити країну. Бо піхоти нема, і фронт раптом в Києві. Причому, ще є питання справедливості, чому я захищав, а вітальтони і не захищають, і податків платять на стакан кави в місяць. .
Вона або зачинена для всіх, або відчинена для всіх. А тим більше, якщо я в часи роботи прийшов і вона дійсно працює. Розкажи мені безпідставно: «йди геть» до оголошеної години закінчення роботи . Лише якщо у тебе міцніші біцепси. Але це питання дискусійне.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 13 гру, 2023 16:06, всього редагувалось 1 раз.
Зараз переглядають цей форум: vitaliiangel і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|