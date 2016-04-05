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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 13 гру, 2023 16:06
Hotab написав:whois2010
,
Це все ми знаємо лише з слів самого пана Хотаба, так?
Звичайно. А про вас ми знаємо з копій документів завірених нотаріусом?
Тобто, якщо вертольотів не буде в достатній кількості, Хотаб буде сидіти в Африках до перемоги. Зручно.
Мені буде зручніше ніж вам, навіть коли я буду на вертольоті , а ви в окопі. Хто на що вчився. Для вас також всі двері відчинені.
Але не розумію маніакального переслідування деяких форумчан з питанням "чого не в окопі?", коли сам там не знаходиться.
А мені не хочеться не дочекавшись вертольотів втратити країну. Бо піхоти нема, і фронт раптом в Києві. Причому, ще є питання справедливості, чому я захищав, а вітальтони і не захищають, і податків платять на стакан кави в місяць. .
кто решает обоснованно собственник закрыл свою сауну или нет?
Вона або зачинена для всіх, або відчинена для всіх. А тим більше, якщо я в часи роботи прийшов і вона дійсно працює. Розкажи мені безпідставно: «йди геть». Лише якщо у тебе міцніші біцепси. Але це питання дискусійне.
Ти хочеш сказати, що ТЦК прийшло помитися в сауну, а їм безпідставно відповіли що всі кабінки зайняті, місць нема, от вони вирішили, що безпідставно, і діяли згідно Закону про захист прав споживачів.
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flyman
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Додано: Сер 13 гру, 2023 16:10
flyman
,
Ти хочеш сказати, що ТЦК прийшло помитися в сауну, а їм безпідставно відповіли що всі кабінки зайняті, місць нема, от вони і діяли згідно Закону про захист прав споживачів
Муха, що я хотів сказати з питання роботи приватної сауни - я сказав вище. Доречі мій співрозмовник перестав реагувати на питання, чи вважає він себе досі правим, що можна безпідставно відмовити в обслуговуванні? Мабуть щось дійшло. І кричати «геть, це приватне», як мінімум в години роботи не стане вже.
Щодо роботи ТЦК , то вище сказали згідно яких законів вони діяли.
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Hotab
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Додано: Сер 13 гру, 2023 16:11
холява написав: Letusrock написав: Успіх написав:
Тому я спокійно міг ухилитись!
Але я - пішов!!!
НЕ ухилився!
тут є вплив шоку перших тижнів війни:
а) багато хто з тих що пішов тоді, тепер би спробував ухилитись
б) багато з тих що тепер ухиляються, тоді цілком могли піти
Відповідальні та мотивовані хлопці стали якби заручниками обставин, а ті хто тоді був 50/50 тепер став 1/99 (бо страх, корупція, несправедливість і т.д.)
Кто вам дал такую статистику ?
Обидно , что проведя 18 месяцев на войне, плавая в океане крови каждый день , спасая ребят которые даже не задумывались идти или не идти на войну
А якщо я не хочу плавати в "океане крови каждый день", то як?
Іншими словами я бачу сумніви в позиції "відвоювати Крим чи Маріуполь любою ціною", яка є у влади(Зе). Тим більше Маріуполь(а тим більше Крим) не сильно і був проти "Путин приди".
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Додано: Сер 13 гру, 2023 16:25
Hotab написав:flyman
,
Ти хочеш сказати, що ТЦК прийшло помитися в сауну, а їм безпідставно відповіли що всі кабінки зайняті, місць нема, от вони і діяли згідно Закону про захист прав споживачів
Муха, що я хотів сказати з питання роботи приватної сауни - я сказав вище. Доречі мій співрозмовник перестав реагувати на питання, чи вважає він себе досі правим, що можна безпідставно відмовити в обслуговуванні? Мабуть щось дійшло. І кричати «геть, це приватне», як мінімум в години роботи не стане вже.
Щодо роботи ТЦК , то вище сказали згідно яких законів вони діяли.
Пан Хотаб, давайте зайдемо з іншого боку. В нас є суб'єкт господарювання та клієнт. Суб'єкт господарювання має, наприклад, публічну оферту, в якій оговорені умови надання послуги та умови припинення надання послуги і яка (оферта) викладена на офіційному сайті цієї юрособи. Між постачальником послуги і клієнтом виникає зв'язок: клієнт згоден з умовами надання послуг, що є у публічному доступі в оферті і за кошти (або як домовляться) купує цю послугу, а юрособа продає йому цю послугу належної якості.
Яку послугу хотіли придбати працівники ТЦК, коли шугали клієнтів закладу?
Чи були працівники ТЦК клієнтами? Тобто, чи хтіли вони придбати послугу згідно оферти? Якщо ні, то мав право заклад відмовити представникам ТЦК у знаходженні на території закладу, через те, що вони не клієнти і не планували отримати профільну послугу?
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whois2010
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Додано: Сер 13 гру, 2023 16:27
Успіх написав:
https://youtube.com/shorts/6YIVfu3eBZU?si=y9zCW59btegIVohL
Напомни - у кого аватар лягуха душащая аиста(подсказка - он офицер запаса и может прокладывать переправы через Ингульцы с Кальмиусами)?
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барабашов
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Додано: Сер 13 гру, 2023 16:37
whois2010
,
Пан Хотаб, давайте зайдемо з іншого боку.
До вас було конкретне питання, а ви все з різних боків заходите.
Клієнт може просто зайти подивитись умови, щоб вирішити, чи прийти на новий (2025
) рік. І ніхто не скаже йому «геть», поки він не зриває роботу. Це про будь якого клієнта. Без привʼязки.
Конкретно ці прийшли не як клієнти. І їх правове поле також обговорили. Дивно що ви не зрозуміли простих речей.
НЕ ВЕРЮ (с)
Не верь))
Востаннє редагувалось Hotab
в Сер 13 гру, 2023 16:44, всього редагувалось 1 раз.
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Hotab
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Додано: Сер 13 гру, 2023 16:43
Hotab написав:
До вас було конкретне питання, а ви все з різних боків заходите.
Клієнт може просто зайти подивитись умови, щоб вирішити, чи прийти на новий (2025
) рік. І ніхто не скаже йому «геть», поки він не зриває роботу. Це про будь якого клієнта. Без привʼязки.
Конкретно ці прийшли не як клієнти. І їх правове поле також обговорили. Дивно що ви не зрозуміли простих речей.
Не зрозуміли... Тоді поїхали далі.
Працівники тцк начебто мали законне право прийти в приватну лікарню щоб що? Звідки вони знали, що там взагалі будуть військвозобов'язані? Ну ок, прийшли. Заходять і бачать рецепцію і трьох дівчат-адміністраторів. Військовозобов'язаних не бачать, бо клієнти сидять по окремих кабінетах. Чи мають право працівники тцк в такому випадку вимагати від адміністратора відкривати зачинені приміщення для огляду? Після того, як незаконно проникли у зачиненні приміщення,чи мали право кудись вести відвідувачів як худобу, чи винні були виписати повістку і піти собі далі? Дивно що ви не зрозуміли простих речей
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Додано: Сер 13 гру, 2023 16:46
барабашов написав: Успіх написав:
https://youtube.com/shorts/6YIVfu3eBZU?si=y9zCW59btegIVohL
Напомни - у кого аватар лягуха душащая аиста(подсказка - он офицер запаса и может прокладывать переправы через Ингульцы с Кальмиусами)?
Він виїхав в США ще задовго до 2022
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Додано: Сер 13 гру, 2023 16:47
whois2010
,
Тоді поїхали далі.
Поїдете, коли розкажете про своє усвідомлення, що ви помилились, чи можна клієнту безпідставно відмовити в обслуговуванні , бо просто «приватна власність».
Не можна вам ходити до складного, не усвідомивши просте.
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Додано: Сер 13 гру, 2023 16:51
Hotab написав:whois2010
,
Тоді поїхали далі.
Поїдете, коли розкажете про своє усвідомлення, що ви помилились, чи можна клієнту безпідставно відмовити в обслуговуванні , бо просто «приватна власність».
Не можна вам ходити до складного, не усвідомивши просте.
Вибачте, але ви нагадуєте персонажа з анекдоту про гру "Поле чудес":
- Від чого будете страхуватися?
- Відгадав всі букви, не зміг прочитати слово.
В Вашому випадку "не зміг зрозуміти сенс прочитаного".
А, і було не погано облишити ваш менторський тон у спілкуванні. Бо у відповідь можуть почати шуткувати про особливості розумових здібностей професійних військових
Востаннє редагувалось whois2010
в Сер 13 гру, 2023 16:59, всього редагувалось 1 раз.
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