Hotab написав:

Це все ми знаємо лише з слів самого пана Хотаба, так?







Тобто, якщо вертольотів не буде в достатній кількості, Хотаб буде сидіти в Африках до перемоги. Зручно.



Але не розумію маніакального переслідування деяких форумчан з питанням "чого не в окопі?", коли сам там не знаходиться.





кто решает обоснованно собственник закрыл свою сауну или нет?



Звичайно. А про вас ми знаємо з копій документів завірених нотаріусом?Мені буде зручніше ніж вам, навіть коли я буду на вертольоті , а ви в окопі. Хто на що вчився. Для вас також всі двері відчинені.А мені не хочеться не дочекавшись вертольотів втратити країну. Бо піхоти нема, і фронт раптом в Києві. Причому, ще є питання справедливості, чому я захищав, а вітальтони і не захищають, і податків платять на стакан кави в місяць. .Вона або зачинена для всіх, або відчинена для всіх. А тим більше, якщо я в часи роботи прийшов і вона дійсно працює. Розкажи мені безпідставно: «йди геть». Лише якщо у тебе міцніші біцепси. Але це питання дискусійне.