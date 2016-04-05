На наступний рік з бюджету України на єдинийшмарофонд буде виділено 1,700,000,000 гривень! 1.7 мільярда гривень... Це 46000000 долларів!
Це, по-простому та дуже приблизно - більше двадцяти двох тисяч дронів DJI Mavic 3, ще раз 22000+ дронів для ЗСУ.
Або більше сотні тисяч FPV дронів камікадзе, БІЛЬШЕ 100000 таких дронів.
Або близько 20 САУ "Богдана", двадцять нових САУ, з гарматою в 155мм...
Як ви вважаєте, що важливіше для воюючої країни?
Про десятки та сотні мільйонів гривень на гавношоу та кончені серіали які видаються корешам та подругам лідора, я взагалі згадувати не хочу, бо це сюрр і сама відверта та неприхована коррупція яка тільки може бути.
detroytred написав:А не як власник безпідставно забажав.
рассмотрите 3 примера. стоматолог в частном кабинете закрывает дверь изнутри, когда лечит пациента, чтобы посторонний не ворвался и не помешал.
Свадьба в ресторане, пускают только гостей по приглашению, чтобы не набежали бомжи на халявную еду.
Я знаю адвоката у него кабинет, вывеска, но без звонка и приглашения вы не войдёте. Во первых у него могут быть клиенты, во вторых он может работать с конфиденциальными документами, а тут будут ходить всякие и ему рассказывать.
Как это регламентируется Законом? Никак. Хозяин (или арендатор) помещения сам устанавливает правила допуска и режим работы. Таких примеров 100 тысяч. Нет никаких правовых норм как кому надо работать в частном бизнесе. Вы можете открыть сауну или ресторан только для своих друзей женского пола, вам никто не может это запретить.
detroytred написав:Але і те, що власник може зачинити або відмовити на грунтовних підставах - це те ж є. Правда, хочу-не хочу надавати, впускати до них не відноситься.
кто решает обоснованно собственник закрыл свою сауну или нет? Он сам и решает. Вы можете пожаловаться и больше не приходить. На этом ваши права на посещение чужого помещения заканчиваются.
Есть исключения - спасение чужой жизни, пожар и решение суда.
Почекайте, мова йшла про право зайти, наприклад, до холу. Про право заходити до кабінок тощо з мого боку не йшлося.
Навпаки, для права вимагати від адміністрації, власника якихось інших дій, не пов'язаних з наданням послуг закладом, -- безумовно треба мати підстави та повноваження.
І те, що відвідувач, повинен спочатку оплати номер, сауну і дочекатися запрошення у номер, сауну, в стоматологічне крісло і т.д. (тобто є порядок надання послуг), теж розумію.
Поїдете, коли розкажете про своє усвідомлення, що ви помилились, чи можна клієнту безпідставно відмовити в обслуговуванні , бо просто «приватна власність». Не можна вам ходити до складного, не усвідомивши просте.
зашёл ты в отель, тебе говорят "мест нет", но ты знаешь места есть, дальше что? вызовешь полицию? напишешь жалобу в еспч? начнешь бегать по номерам проверяя заняты они или свободны?
развернулся и ушёл, потому что никаких инструментов борьбы с "безпідставними відмовами" у тебя нет. А значит "безпідставно відмовити" можно кому угодно и сколько угодно. На чужой территории ты не хозяин. Возможно ты кому-то показался пьяным или под кайфом. И тебе просто отказали.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 13 гру, 2023 17:04, всього редагувалось 1 раз.
Schmit написав:Не хотіли вчасно ленд-ліз для швидкої перемоги, бо ж "прийдеться платити" і "нам і так дають все необхідне" - отримуйте піпеточні поставки для підтримки штанів.
Хто не хотів ? Ще раз. Ніхто Україні реально ленд ліз не пропонував. Адміністрація Байдена заявляла, що зосереджена на наданні Україні військової допомоги на безоплатній основі, а не в оренду чи лізинг. “Наразі ми ставимо в пріоритет безпекову допомогу для України, за яку їм пізніше не потрібно буде повертати кошти”, - цитував "Голос Америки" позицію Білого Дому з цього питання. https://www.bbc.com/ukrainian/articles/c4n5p6pgengo
Востаннє редагувалось Ukrainian в Сер 13 гру, 2023 17:04, всього редагувалось 1 раз.
Успіх написав:Тому я спокійно міг ухилитись! Але я - пішов!!! НЕ ухилився!
тут є вплив шоку перших тижнів війни: а) багато хто з тих що пішов тоді, тепер би спробував ухилитись б) багато з тих що тепер ухиляються, тоді цілком могли піти Відповідальні та мотивовані хлопці стали якби заручниками обставин, а ті хто тоді був 50/50 тепер став 1/99 (бо страх, корупція, несправедливість і т.д.)
Кто вам дал такую статистику ?
Обидно , что проведя 18 месяцев на войне, плавая в океане крови каждый день , спасая ребят которые даже не задумывались идти или не идти на войну
А якщо я не хочу плавати в "океане крови каждый день", то як? Іншими словами я бачу сумніви в позиції "відвоювати Крим чи Маріуполь любою ціною", яка є у влади(Зе). Тим більше Маріуполь(а тим більше Крим) не сильно і був проти "Путин приди".[/quote]
Там ,на Сумщине ,есть один переход на росиянскую сторону . Щель в "Путин приди". Туда .
detroytred написав:Почекайте, мова йшла про право зайти, наприклад, до холу. Про право заходити до кабінок тощо з мого боку не йшлося.
Навпаки, для права вимагати від адміністрації, власника якихось інших дій, не пов'язаних з наданням послуг закладом, -- безумовно треба мати підстави та повноваження.
І те, що відвідувач, повинен спочатку оплати номер, сауну і дочекатися запрошення у номер, сауну, в стоматологічне крісло і т.д. (тобто є порядок надання послуг), теж розумію.
значит я не так вас понял. тогда спорить не о чем. Зашли в холл далее либо им разрешают, либо отказывают. И они обязаны подчиниться. На каком этапе им разрешают значения не имеет. Я своему стоматологу сначала звоню, договариваюсь на время и только после этого прихожу. Если приду без звонка, 99% что ещё по домофону мне скажут: извините мы не можем вас принять. На то есть свои причины. Кстати, много кто так работает. По крайней мере в Киеве.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 13 гру, 2023 17:15, всього редагувалось 1 раз.
Hotab написав:whois2010 , я не бачу сенсу вам щось доводити, якщо ви не здатні усвідомити і погодитись з більш простими і очевидними речами. Все має бути від простого до складного.
"Hotав" , Привет . Это не мое дело , но вы слишком подробно и убедительно пытаетесь что то доказать не убеждаемым А они ведут дискуссию упиваясь своей безнаказанностью , прячась за мониторами .
Эти люди без Родины и племени .Ихнее дело мычать в стойле .Пока не забьют на мясо . Ни кто из них не поймет что такое отучиться на летчика , отлетать сверхнормативное количество часов , остаться в форме , предложить свои услуги государству . Жаль , много недоработок у безопасности страны .