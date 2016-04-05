холява написав:"Hotав" , Привет . Это не мое дело , но вы слишком подробно и убедительно пытаетесь что то доказать не убеждаемым А они ведут дискуссию упиваясь своей безнаказанностью , прячась за мониторами .
Эти люди без Родины и племени .Ихнее дело мычать в стойле .Пока не забьют на мясо . Ни кто из них не поймет что такое отучиться на летчика , отлетать сверхнормативное количество часов , остаться в форме , предложить свои услуги государству . Жаль , много недоработок у безопасности страны .
Обожнюю людей, які ставлять діагнози по моніторах. З такою прозорливістю потрібно все кидати та купувати лотерейні білети - всі будуть виграшні. Те, про що ми мелемо тут язиками і те, що робимо у реальному житті - у більшості різні речі. Не будьте таким серйозним, ви ж прожили життя і знаєте, що не все лише чорне, або біле. Вас послухати, то Україна тримається лише на Хотабі. Який у Африці зненацька. Показний патріотизм на форумі та гноблення оточуючих вас не красять. Якщо я вам розкажу, що активно допомогаю військовим з 2014 року, буде амністія з вашого боку? Тут же усі джентльмени, вірять один одному на слово. Чи докази надати?
Schmit написав:Не хотіли вчасно ленд-ліз для швидкої перемоги, бо ж "прийдеться платити" і "нам і так дають все необхідне" - отримуйте піпеточні поставки для підтримки штанів.
Хто не хотів ? Ще раз. Ніхто Україні реально ленд ліз не пропонував. Адміністрація Байдена заявляла, що зосереджена на наданні Україні військової допомоги на безоплатній основі, а не в оренду чи лізинг. “Наразі ми ставимо в пріоритет безпекову допомогу для України, за яку їм пізніше не потрібно буде повертати кошти”, - цитував "Голос Америки" позицію Білого Дому з цього питання. https://www.bbc.com/ukrainian/articles/c4n5p6pgengo
vitaliiangel написав:rjkz Николай что пишут американские СМИ про визит Зеленского, у нас противоречивая информация. Удалось демократам убедить республиканцев на счёт 60 ярдов помощи на 2024 год?
Пока нет. Мнение такое, что в этом году не согласуют. Завтра Конгресс работает последний день потом рождественские каникулы. В принципе, тут вопрос еще почему Байден упирается со стеной на границе? Это ЖЖЖ может быть неспроста. Надо также понимать, что тут вопрос не только "дадут-недадут", это же касается Израиля и Тайваня, которым респы не против дать бабки. Но при этом всем у США все еще нет Бюджета на 2024 год. Из-за противостояния Байдена и респов. Но насчет стены на южной границе уже и демократы громко молчат, всем уже поперек горла стали эти миллионы беженцев с южной границы.