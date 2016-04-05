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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5856585758585859
Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 17:23

  холява написав:"Hotав" , Привет .
Это не мое дело , но вы слишком подробно и убедительно пытаетесь что то доказать не убеждаемым
А они ведут дискуссию упиваясь своей безнаказанностью , прячась за мониторами .

Эти люди без Родины и племени .Ихнее дело мычать в стойле .Пока не забьют на мясо .
Ни кто из них не поймет что такое отучиться на летчика , отлетать сверхнормативное количество часов , остаться в форме , предложить свои услуги государству .
Жаль , много недоработок у безопасности страны .

Обожнюю людей, які ставлять діагнози по моніторах. З такою прозорливістю потрібно все кидати та купувати лотерейні білети - всі будуть виграшні. Те, про що ми мелемо тут язиками і те, що робимо у реальному житті - у більшості різні речі. Не будьте таким серйозним, ви ж прожили життя і знаєте, що не все лише чорне, або біле. Вас послухати, то Україна тримається лише на Хотабі. Який у Африці зненацька.
Показний патріотизм на форумі та гноблення оточуючих вас не красять. Якщо я вам розкажу, що активно допомогаю військовим з 2014 року, буде амністія з вашого боку? Тут же усі джентльмени, вірять один одному на слово. Чи докази надати?
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 17:27

  Ukrainian написав:
  Schmit написав:Не хотіли вчасно ленд-ліз для швидкої перемоги, бо ж "прийдеться платити" і "нам і так дають все необхідне" - отримуйте піпеточні поставки для підтримки штанів.

Хто не хотів ?
Ще раз. Ніхто Україні реально ленд ліз не пропонував.
Адміністрація Байдена заявляла, що зосереджена на наданні Україні військової допомоги на безоплатній основі, а не в оренду чи лізинг.
“Наразі ми ставимо в пріоритет безпекову допомогу для України, за яку їм пізніше не потрібно буде повертати кошти”, - цитував "Голос Америки" позицію Білого Дому з цього питання.
https://www.bbc.com/ukrainian/articles/c4n5p6pgengo

Ще раз спеціально для вас.
Відповідальність за відсутність ленд-лізу лежить на Зеленському. І це більше, ніж сенсація
9:40 - ключове.
11:40 уважно послухайте Петера Кульпу.
Востаннє редагувалось Schmit в Сер 13 гру, 2023 17:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 17:28

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:Не вимагали, а попрохали, клієнт сам погодився.
к счастью, теперь везде видеокамеры и интернет.

А що вони покажуть?

Різниця між проханням та вимогою -- тільки підтвердження або одразу наголошення самої посадової особи, що це саме вимога, а не прохання.

Або реакція посадової особи після відмови порушником виконати законні вимоги. В такому випадку ст., кажись, 185. Та застосування спецзаходів.
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 17:30

  rjkz написав:
  vitaliiangel написав:rjkz Николай что пишут американские СМИ про визит Зеленского, у нас противоречивая информация. Удалось демократам убедить республиканцев на счёт 60 ярдов помощи на 2024 год?


Пока нет.
Мнение такое, что в этом году не согласуют.
Завтра Конгресс работает последний день потом рождественские каникулы.
В принципе, тут вопрос еще почему Байден упирается со стеной на границе?
Это ЖЖЖ может быть неспроста.
Надо также понимать, что тут вопрос не только "дадут-недадут", это же касается Израиля и Тайваня, которым респы не против дать бабки.
Но при этом всем у США все еще нет Бюджета на 2024 год.
Из-за противостояния Байдена и респов.
Но насчет стены на южной границе уже и демократы громко молчат, всем уже поперек горла стали эти миллионы беженцев с южной границы.
vitaliiangel
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  #<1 ... 5856585758585859
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